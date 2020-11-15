Huawei продала главный актив, а Samsung показала новый процессор: итоги недели

На этой неделе было, что вспомнить и о чем рассказать в воскресенье вечером. Одна только продажа Huawei ее суббренда Honor чего стоит. Тут можно еще порассуждать и поспорить, но информация уже есть, и это явный сигнал для всего рынка. Кроме этого, Samsung представила свой новый чипсет Exynos 1080. В перспективе именно он может изменить многое и сделать наконец-то Samsung если не лидером отрасли, то, как минимум, составить достойную конкуренцию Qualcomm с ее Snapdragon. А еще на этой неделе стало понятно, что достаточно скоро мы уже не сможем пользоваться бесплатным хранилищем Google из-за того, что компания введет ограничение. Эти и другие новости обсудим в нашей традиционной еженедельной подборке.

Каким будет Samsung Galaxy A52

Samsung уже тестирует Galaxy A52, свой следующий бестселлер, чтобы по традиции выпустить его в продажу до конца этого года. Несмотря на то что и его предшественник был вполне себе неплох, назвать его идеальным было всё-таки нельзя из-за посредственного железа. Мало того, что оперативки у него было как у китайских нонеймов, так ещё и процессор от бренда, название которого в приличном обществе вообще считается ругательным словом. Хорошо, что корейцы додумались, как надо делать правильные смартфоны.

Я уже говорил, что, на мой взгляд, именно Galaxy A51 может считаться безоговорочно лучшим смартфоном Samsung 2020 года. Он не только выглядит по-флагмански привлекательно, но и очень крут с точки зрения доступных функций. Качественная AMOLED-матрица, отличная камера, сканер отпечатков в экране – всё это вкупе с невысокой ценой, в среднем равной всего лишь 15 тысячам рублей, играло ему на руку. Несмотря на массу преимуществ перед аппаратами конкурентов, Galaxy A51 был не лишён недостатков, главным из которых был, разумеется, процессор Exynos.

Согласно утечке из базы данных Geekbench, новый Galaxy A52, который готовится вот-вот выйти в продажу, получит процессор Snapdragon 750G и 6 ГБ оперативки. Это всё ещё не самый топовый чип, но Galaxy A52, как и его предшественник, не претендуют на звание флагманского смартфона. Поэтому под задачи, которые, очевидно, будут на него возлагаться, сгодится и он. В конце концов, даже Galaxy A51 со своим Exynos средней руки (это такой шлак, что я даже цифры не запомнил) вытягивал все приложения из Google Play и отлично обрабатывал фото на основную камеру.

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А раз и со старым процессором всё было в порядке, что же хорошего в том, что теперь его место займёт Snapdragon 750G? Хорошего на самом деле много:

Производительность процессоров Qualcomm традиционно выше, чем у решений Samsung;

Как правило, смартфоны с процессорами Snapdragon получают фото-модули ISOCELL, у которых немного выше светочувствительность, чем у решений Sony;

Благодаря Snapdragon 750G владельцы Galaxy A52 смогут устанавливать приложение Гугл камеры;

У процессоров Snapdragon традиционно выше качество приёма сигнала сотовой связи;

У смартфонов на базе процессоров Exynos традиционно нет поддержки FM-радио, а у Snapdragon – есть.

По одиночке все моменты, пожалуй, кроме поддержки Гугл камеры, довольно спорные. Однако в совокупности они делают смартфон на Snapdragon, как ни крути, более привлекательным для приобретения как с точки зрения функциональных возможностей, так и ликвидности при дальнейшей перепродаже. Ведь явно же вы не один такой, кому хочется получить лучший смартфон за одни и те же деньги. Поэтому – я уверен – в дальнейшем наличие процессора Snapdragon «продаст» ваш аппарат на вторичке быстрее, чем Exynos.

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Что касается ОЗУ, то здесь и так всё очевидно. Дополнительные 2 ГБ к 4 уже имеющимся явно дадут смартфону прирост в фактическом быстродействии. Несмотря на то что оперативка практически не оказывает влияния на синтетику, на практике она действует очень эффективно. Дело в том, что чем больше оперативной памяти установлено в аппарате, тем больше приложений одновременно он может удерживать в горячем доступе и тем реже они будут перезагружаться, не тратя время на повторный запуск.

Новый процессор Samsung Exynos 2020

У Samsung уже много лет наблюдаются проблемы с процессорами. Все не так плохо, но версии не на Snapdragon вызывают у пользователей слишком много вопросов. Теперь ситуация может измениться, ведь компания представила новый чип Exynos 1080, который должен решить имеющиеся трудности. Он современный, с относительно новой архитектурой, мощный и даже производительный (не путать последние два понятия), а еще больше всего ему должны радоваться российские пользователи. Ведь на всех рынках, кроме американского, именно новый чип позволит сделать смартфон более полноценным. Судя по всему, время что-то менять пришло.

Около недели назад Samsung официально подтвердила, дату запуска своего нового чипсета Exynos 1080. Пришло время сдержать слово и вчера компания анонсировала новый компонент своих будущих смартфонов. По словам Samsung, Exynos всегда был ведущим брендом в полупроводниковой промышленности. Компания придерживается корпоративной философии комплексного развития своих потребительских продуктов. Звучит все это красиво, вот только что мы получили на самом деле и почему нам стоит осторожно порадоваться.

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Си Ли, вице-президент по маркетингу Samsung Semiconductor S.LSI, открыл занавес этого мероприятия. Компания особо отмечает Vivo в качестве стратегического партнера. Это говорит о том, что именно Vivo будет первым производителем, использующим этот чип.

На этот раз чипсет Exynos 1080 использует центральный процессор ​​новой архитектуры. В нем используется 5-нм техпроцесс, а также архитектура 1 + 3 + 4. Он поставляется с одним большим производительным ядром A78 с частотой 2,8 ГГц, тремя ядрами A78 с частотой 2,6 ГГц для сбалансированной обработки и четырьмя энергоэффективными ядрами A55 с частотой 2,0 ГГц.

Естественно, новый процессор поддерживает технологию 5G, выпускать топовый смартфон без которой сейчас как-то даже неприлично. Так же отмечается, что одноядерная производительность увеличилась на 50%, а многоядерная — почти вдвое.

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Exynos 1080 — это первый мобильный процессор Samsung, в котором используется самый сложный 5-нм техпроцесс FinFET EUV. Скорость загрузки данных из сети увеличилась до 5,1 Гбит/с. Кроме того, он поддерживает технологии WiFi 6 и Bluetooth 5.2, которые тоже исключительно положительно сказываются на возможностях подключения.

Для того, чтобы фотографии на смартфон с этим процессором стали еще лучше, его дополнили технологией искусственного интеллекта, а камеры теперь поддерживаются до 200 Мп. При этом их максимальное количество может достигать шести. Кроме того, этот чипсет поддерживает традиционную 10-битную цветную съемку и возможность напрямую редактировать видео HDR10+.

Exynos 1080 использует графический процессор Mali-G78 от ARM. По стандарту Manhattan v3, общая производительность которого увеличилась в 2,3 раза. Чтобы игровой процесс длился дольше, предусмотрена система распределения питания Amigo.

На бумаге все выглядит хорошо, вот только осталось понять одно — будет ли процессор действительно так хорошо работать. В свое время пользователи действительно часто жаловались на то, что смартфоны топовых линеек намного хуже работали именно на Exynos, чем на Snapdragon. В комментариях к статьям и в нашем Telegram-чате я несколько раз натыкался даже на тех, кто покупал официальный смартфон в России на Exynos, а потом продавал и заказывал ту же модель с доставкой из США на Snapdragon. Не уверен, что такая сложная схема была хорошей идеей, но каждый делает так, как хочет.

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Наибольшего накала ситуация достигла с выходом серии Samsung Galaxy Note 20. Еще за несколько месяцев до этого в Galaxy S20 корейский процессор проигрывал американскому, но в новый ”Note” почему-то установили обновленный за месяц до презентации Snapdragon 865+, а Exynos оставили тот же, что и весной. В итоге разница в производительности выросла еще больше, и мало кто порадовался такому положению дел. Тем более, что в Европе и России смартфоны Samsung стоят или столько же, или даже дороже, чем в США.

Учитывая, как все красиво рассказали о новом процессоре, есть надежда, что новинка не будет уступать в производительности как минимум Snapdragon 875, которого тоже осталось ждать совсем недолго. Остается добавить, что из большой четверки производителей процессоров Qualcomm будет последней, кто 2 декабря покажет чипсет с техпроцессом 5 нм. Первой это сделала Apple (A14 Bionic), потом была Huawei (Kirin 9000), а теперь Samsung. Правда, первые уже выпустили свои устройства, а последняя пока нет. Так что надо будет немного подождать, прежде чем ”потрогать” их.

Когда Google закроет безлимитное хранилище

Совсем скоро Google прекратит раздачу бесплатного пространства в Google Фото для хранения снимков в высоком качестве. В течение последних пяти лет это было ключевой фишкой сервиса и привлекало массу клиентов, которые на всякий случай включали синхронизацию и не переживали за сохранность своих снимков. Кроме фотографий, бесплатно перестанут храниться и документы, которые раньше тоже не попадали под бесплатное ограничение в 15 ГБ. Компания говорит о том, что так она приводит уровень оказываемых ей услуг в соответствие с отраслевыми стандартами. Также компания внесет изменения в политику удаления данных из неактивных аккаунтов. Она спешит уверить нас, что такие изменения не сильно скажутся на нашем удобстве, не некоторые сомнения в этом все равно есть.

Кто пользовался такой функцией, помнит, что Google действительно предлагала неограниченное количество места на своем облачном хранилище, если при загрузке фотографий вы выбирали не ”исходное качество”, а ”высокое качество”. Сервер обрабатывал изображения для того, чтобы они занимали меньше места, и не учитывал их в 15 ГБ обычного бесплатного хранилища для всех файлов.

Изменение политики компании произойдет 1 июня 2021 года, и оно связано с другими переменами в Google Диске. К ним относится отказ от бесплатного хранение документов и таблиц Google Workspace. Они теперь так же будут учитываться, как обычные файлы и уменьшать объем бесплатных 15 ГБ. Изменения, которые коснутся удаления данных из неактивных аккаунтов, тоже могут всех напугать, ведь очистка будет производиться, если пользователь не проявлял активности в течение двух лет. Но если он действительно активный, то за это время он точно обратиться к хранилищу.

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Радует, что все фотографии и документы, загруженные до 1 июня 2021 года, не будут учитываться при ограничении 15 ГБ. Поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы решить, продолжать ли использовать Google Фото или переключиться на другое хранилище.

На данный момент в ”высоком качестве” (но не в исходном) можно хранить не только фотографии, но и видео. В итоге все включали синхронизацию со смартфоном и переносили десятки гигабайт своего семейного архива. Такая возможность и привлекла на сервис огромное количество клиентов. Теперь, судя по всему, компания понимает, что ситуация выходит из-под контроля.

Пока небольшие послабления остаются только для пользователей смарфтонов Google Pixel. Они и дальше смогут загружать на север неограниченное количество изображений в ”высоком качестве”. Отмечу, что раньше они могли бесплатно сохранять сколько угодно фотографий и видео в ”исходном качестве”.

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В свое оправдание Google говорит о том, что и так предоставляет больше бесплатного хранилища, чем многие конкуренты, например, Apple iCloud с ее бесплатными 5 ГБ. Чтобы успокоить нас, представители компании заявляют, что 80 процентов пользователей Google Фото не достигнут лимита 15 ГБ в течение как минимум трех лет. Интересно, что пользователи будут получать не только информацию о том, сколько места осталось на Диске, но и на сколько времени этого объема хватит при сохранении уровня активности.

Чтобы вы не пропустили момент, когда свободное место в хранилище будет подходить к концу, вам отправят уведомление, а еще предоставят удобный инструмент для поиска и удаления ненужных данных. Так будет намного проще чистить хранилище, удаляя, например, размытые изображения и скриншоты.

Понятно, что Google хочет более активно продвигать свой платный сервис Google One и просто ограничить количество того, что пользователи уже успели загрузить на серверы компании. Ее можно понять — мало кто захочет работать чуть ли не бесплатно. При этом цены на Google One не меняются:

100 ГБ — 139 рублей в месяц (1 390 в год)

200 ГБ — 219 рублей в месяц (2 190 в год)

2 ТБ — 699 рублей в месяц (6 990 в год)

Больших вопросов к Google быть не должно. Даже политика удаления файлов достаточно мягкая. У вас есть два года, и если в течение этого времени вы ничего не загружаете, не скачиваете и даже не отвечаете на неоднократные уведомления, значит данные вам по той или иной причине действительно больше не нужны. Даже если вы просто пользуетесь Gmail, у вас все равно не будет проблем с внезапным удалением данных

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Сегодня в Google Фото хранится более 4 триллионов фотографий, и каждую неделю загружается 28 миллиардов новых фотографий и видео. Поскольку многие из нас полагаются на Google Фото, как на основное хранилище, было глупо рассчитывать, что халява продлится вечно. Время перемен пришло и новые правила все равно остаются довольно мягкими. Ну, а если что-то не устраивает, то есть Яндекс Диск. Пусть он и не такой нативный на Android-смартфонах, но там пока остается бесплатный безлимит при условии небольшой обработки фотографий.

Huawei продала Honor

Huawei продала суббренд Honor, подтвердили источники Reuters, близкие к ходу сделки. Сделку провели в условиях строжайшей секретности, чтобы не привлекать лишнего внимания, поэтому ни стоимость, по которой ушло дочернее предприятие Huawei, ни вторая сторона сделки доподлинно неизвестны. Ранее в числе возможных покупателей назывались Xiaomi, TCL и Digital China. Достался ли Honor кому-то из них или нет, станет известно ближе к концу месяца, когда о продаже будет объявлено официально. А пока разбираемся, что сделка сулит Huawei, Honor и владельцам их смартфонов.

Впервые о планах Huawei продать Honor стало известно ещё в октябре. Говорили, что больше всех в сделке заинтересована Xiaomi, которой нужно, во-первых, завоевать ещё большую долю на рынке смартфонов, а, во-вторых, получить доступ к уникальным наработкам Huawei. Однако теперь вероятным покупателем называют консорциум, состоящий из Digital China и правительства Шэньчжэня. Несмотря на то что это китайские компании, они не находятся под санкциями США и не связаны экономическими ограничениями, введёнными США.

Цель продажи Honor с самого начала состояла в том, чтобы вывести свою «дочку» из-под удара американских санкций. Сложно сказать, есть ли у Huawei и покупателей её суббренда какие-то негласные договорённости о реальной расстановке сил в управлении Honor, но спорить с тем, что теперь предприятие сможет развиваться так же, как раньше, бессмысленно. Говорят даже, что в течение следующих трёх лет новый владелец выведет Honor на IPO, сделав компанию публичной, и выпустив её акции в свободную продажу.

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В отчёте Reuters упоминается продажа только смартфонного бизнеса Honor. Поэтому сложно сказать, смогут ли новые владельцы выпускать остальную продукцию под этим брендом. А его ассортимент, надо сказать, был довольно широк. Тут вам и наушники, и планшеты, и ноутбуки, и смарт-часы, и фитнес-браслеты. Возможно, они не делали основную кассу Honor, однако определённой популярностью всё-таки пользовались. С другой стороны, особой нужды в смене их номинального владельца вроде бы нет, учитывая, что с Microsoft и Qualcomm компании Huawei удалось договориться о поставках ОС и процессоров, а наушники успешно продавались в развивающихся странах и так.

Правда, слепо верить в то, что США вот так запросто снимут санкции с Honor, довольно сложно. Очевидно, что суббренд пользуется многими наработками Huawei – от аппаратных до программных. Поэтому со стороны США было бы логично требовать от Honor отказаться от использования технологий бывшей материнской компании и перейти исключительно на своё в обмен на снятие санкций. А вот сможет ли Honor выстоять, исполнив это требование, — покажет время.

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Для пользователей Honor, скорее всего, ничего принципиально не изменится. По крайней мере, в одночасье. Всё-таки сделки такого масштаба, во-первых, должны получить одобрение властей, а, во-вторых, могут закрываться довольно долго. Даже если до конца этого месяца нам объявят об успешной продаже, помните, что о покупке компанией Apple сервиса Shazam мы узнали ещё в 2018 году, а закрыть сделку сторонам удалось больше чем через год. Допускаю, что благодаря вмешательству китайских властей Honor продастся быстрее, но ждать каких-то ощутимых изменений можно будет только через пару лет.

Huawei расширила список устройств, которые поддерживают Huawei Pay в России. Теперь фирменный сервис бесконтактной оплаты будет доступен на всех смартфонах брендов Huawei и Honor с поддержкой NFC. Несмотря на это, смарт-часов и фитнес-браслетов со встроенным модулем ближнего поля в списке совместимых с Huawei Pay не прибавилось. Впрочем, учитывая особенности платёжного сервиса Huawei, назвать это большой проблемой нельзя. Ведь воспользоваться им многие вряд ли смогут даже на смартфонах.

Не знаю, как вы, а я уже давно считаю функцию бесконтактной оплаты чем-то настолько естественным, что даже не стану рассматривать к покупке смартфон без NFC. Ведь, помимо того, что это реально безопасно, поскольку нет нужды вводить пин-код, а данные карты надёжно шифруются и подменяются одноразовым токеном, ещё и очень удобно. Благодаря сервисам бесконтактной оплаты я совершенно перестал носить с собой портмоне и даже не беру отдельные карты, поскольку привык, что мне они обычно не нужны. Но Huawei Pay не позволит мне сохранить привычку.

Дело в том, что Huawei Pay в России работает в сильно ограниченном режиме. Во-первых, Huawei Pay поддерживает всего три банка: РоссельхозБанк, Восточный банк и Газпромбанк. А, во-вторых, Huawei Pay работает только с картами платёжной системы UnionPay. Из-за санкций США Huawei не может вступать в партнёрские отношения ни с MasterCard, ни с Visa, ни с American Express. В теории, она может заключить соглашение о сотрудничестве с российским «Миром», но не исключено, что «Мир» сам этого не очень хочет, опасаясь ограничительных мер со стороны американцев.

Huawei Pay, как отмечалось выше, поддерживают все смартфоны Huawei и Honor с поддержкой NFC. Поэтому, если у вас есть карта UnionPay, активировать платёжный сервис не составит никакого труда:

Найдите на смартфоне приложение «Кошелёк»;

Дайте приложению запрашиваемые привилегии;

Нажмите на кнопку Huawei Pay – «Установить Huawei Pay»;

Отсканируйте карту и подтвердите привязку кодом из SMS.

Оплачивать покупки с помощью Huawei Pay можно практически на любых терминалах. Определить, принимает ли магазин платежи от платёжного сервиса Huawei, можно по значкам Huawei Pay (реже) или UnionPay (чаще). Затем выполните те же действия, что и при оплате через Samsung Pay или Google Pay:

Перейдите в «Настройки» — «Соединения» — NFC;

Откройте вкладку «Приложение по умолчанию»;

Включите Huawei Wallet;

Пробудите смартфон, поднесите его к терминалу и подтвердите платёж отпечатком.

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Манипуляцию по выбору приложения для бесконтактной оплаты придётся выполнить только один раз. Затем все ваши действия будут сводиться только к прикосновению смартфоном к терминалу и подтверждению платежа отпечатком пальца. В этот момент оплата пройдёт так же, как и при использовании любых других сервисов оплаты. Но, в отличие от Google Pay, который требует примерно каждые 10 транзакций подключаться к интернету, у Huawei Pay такого ограничения нет. Фирменный сервис Huawei сможет оплатить хоть 10, хоть 100 покупок без соединения с Сетью.