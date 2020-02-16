На этой неделе было очень много всего. Мы наблюдали за взлетами и падениями брендов, становились свидетелями важных решений и опять столкнулись с вирусом, который бушует в Китае. Напомню, он уже оказал серьезное влияние на сроки поставки смартфонов и время доставки товаров с китайских сайтов. Все это стало итогами прошедшей недели, которая навсегда останется в истории. Давайте подведем эти итоги и поговорим и Samsung, Всемирном Мобильном Конгрессе, крахе компании Энди Рубина и многом другом. Представляем вашему вниманию наш традиционный еженедельный выпуск новостей.

Google случайно засветила Android 11. Что нового

Несмотря на то что подавляющее большинство пользователей Android преспокойно живут себе без обновлений, выходу новых версий многие из них радуются даже больше, чем собственному дню рождения. Почему так происходит, сказать сложно, но те, кому обновление гарантированно не светит, всё равно собирают утечки и изучают все подробности новой версии ОС с такой тщательностью, будто от этого зависит их дальнейшая жизнь. Возможно, отчасти всё так и есть, потому что случайный запуск компанией Google сайта, посвящённого Android 11, вызвал невероятную бурю эмоций.

Google ещё не выпустила Android 11, но уже успела засветить его, случайно запустив сайт, посвящённый обновлению. Помимо собственно названия и самого факта существования этой версии ОС, который обычно держится втайне до момента официальной презентации, сайт раскрыл и ключевые нововведения. Правда, к настоящему моменту Google уже заметила собственную ошибку и запретила доступ к сайту, посвящённому Android 11, установив редирект на раздел для Android 10.

Поведенческие изменения: будет переработана методика обработки приложений, запущенных под Android 11;

Изменения безопасности: будут добавлены новые средства обеспечения конфиденциальности пользователей и их данных;

Системные изменения: будет добавлена поддержка новых API, инструментов обмена данными, а также новые механизмы обработки биометрической информации.

Интерфейсные изменения: будет добавлена углубленная поддержка смартфонов со складными дисплеями и доработана методика обработки их интерфейса.

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По сути, Google не раскрыла ни одного конкретного нововведения, ограничившись только общими формулировками. Тем не менее, по ним можно понять, в каком направлении будет развиваться операционная система весь следующий год. Очевидно, что разработчики решили сделать платформу, во-первых, более безопасной, интегрировав дополнительные защитные механизмы, а, во-вторых, более приватной, очевидно, за счёт новых инструментов биометрической идентификации.

Одним из нововведений, направленных на повышение безопасности пользователей, очевидно, станет механизм Scoped Storage. Он позволит разделить встроенное хранилище смартфона на несколько независимых ячеек по количеству установленных приложений. Они будут изолированы друг от друга и не позволят одной программе претендовать на получение информации из другой. Это очень важно, потому что сейчас такой возможности нет и вредоносный софт может посягать на конфиденциальную информацию, к которой имеют доступ доброкачественные приложения.

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Что касается новых биометрических механизмов, то не исключено, что в данном случае речь идёт о планах Google по превращению смартфонов под управлением Android 11 в хранилища для удостоверений личности и прочей документации. Ведь для этого недостаточно просто обучить систему производить их оцифровку, нужно ещё и научить её подтверждать подлинность, не говоря о том, чтобы защитить их от несанкционированного доступа. Правда, как именно это будет реализовано – и будет ли вообще, — пока непонятно.

Ожидается, что Google запустит бета-тестирование Android 11 уже в этом месяце. Первоначально установить тестовую сбоку обновления смогут только владельцы флагманских смартфонов Google Pixel, однако ближе к весне она станет доступна более широкому кругу устройств. Правда, скорее всего, это будут аппараты тех производителей, которые наиболее приближены к Google, например, Nokia, OnePlus, Samsung и так далее. За это время обновление протестируют во всех плоскостях, что позволит своевременно выявить все баги и исправить их до выхода релизной версии.

Разработчик Fortnite раскрыл тайну Android

Все любят тайны, не так ли? Даже если они не касаются нас напрямую, это не только не делает их менее интересными, но даже усиливает наше желание разузнать всю подноготную как можно детальнее. Необязательно для того, чтобы передать затем эти сведения кому-то ещё. Ведь информированность – это довольно мощный инструмент, который позволяет не только чувствовать свою вовлечённость в конкретную тему, но и иметь возможность принимать решения, которые могут повлиять на нашу жизнь, даже если это касается исключительно наших смартфонов.

Android не является по-настоящему открытой операционной системой, что бы там ни говорила Google, заявил Тим Суини, генеральный директор студии Epic Games. По словам топ-менеджера, когда они запускали Fortnite и решили, что будут распространять её через свой сайт, они столкнулись с множеством проблем. Вместо того, чтобы просто дать пользователям беспрепятственно скачивать игру, Google начала чинить им всевозможные препятствия – от полной блокировки загрузок до предупреждений о невероятной опасности ПО из сторонних источников.

Открытость операционной системы состоит в том, чтобы давать пользователям возможность использовать её так, как они хотят, пояснил Суини. Однако в последнее время Google всё более активно ужесточает правила взаимодействия с платформой, устанавливая разного рода ограничения, которые не позволяют задействовать все преимущества Android. По сути, компания идёт по пути Apple, но та хотя бы никогда не заявляла iOS как открытую платформу, а с самого начала чётко демонстрировала пользователям, что она будет принимать все значимые решения за них.

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Обычно все эти ограничения подаются под соусом защиты пользователей от вредоносного ПО, но в данном случае препятствия не имеют ничего общего с безопасностью, считает Суини. Ведь, по логике, Android должен препятствовать загрузкам из ненадёжных источников, но почему в таком случае он блокирует вообще все источники, даже те, которые являются по своей сути надёжными? У Google есть множество способов проверить ресурс, с которого осуществляется загрузка, но вместо этого она просто называет все платформы, кроме Google Play, незащищёнными, а потом ещё и рекомендует пользователям отказаться от установки скачанного приложения или игры.

Понятное дело, что это делается с целью извлечения дополнительной прибыли. Ведь Google взимает с каждой транзакции, проведённой через Google Play, по 30%. А, учитывая, что Fortnite только на iOS генерирует более 2 миллионов долларов выручки в день, продавая внутриигровую валюту, несложно догадаться, что Google тоже хотела бы откусить от этого пирога. Да, пользователи Android традиционно тратят меньше денег на приложения и игры, чем пользователи iOS, но даже если это будут те же 2 миллиона в день (на iOS уже явно больше), Google смогла бы, не шевеля даже пальцем, зарабатывать по 600-650 тысяч долларов ежедневно.

В результате Google категорически отказалась от размещения игры в каталоге на индивидуальных условиях, не пойдя Epic Games навстречу и не став снижать для неё комиссионную ставку. Дескать, на то нет никаких оснований. Но совершенно ясно, что это было сделано, чтобы дожать студию и убедить её разместить в Google Play игру на условиях самой Google. В конце концов, самой Epic Games каталог поискового гиганта нужен не меньше, чем Google нужен Fortnite, потому что многие пользователи до сих пор так и не решились скачать игру из-за опасений сторонних источников.

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Прав ли Тим Суини? Отчасти да. Однако он почему-то забывает, что Android пользуются не только гики, которые могут себе позволить без опаски скачивать софт из интернета, потому что осознают все риски и соблюдают меры предосторожности, но и рядовые пользователи, для которых софт из сторонних источников может представлять опасность. Ведь, как показывает практика, зачастую пользователи сами скачивают на устройства вредоносный софт, раздают ему запрошенные привилегии, а потом удивляют, почему их банковский счёт обчистили, а весь интерфейс смартфона пронизан рекламными баннерами. Вот их-то и нужно защищать от необдуманных поступков, чем Google и занимается.

Huawei возмущена заявлениями правительства США

Все мы знаем о конфликте между Huawei и правительством США, который разгорелся в середине прошлого года и привел к тому, что китайскому производителю закрыли многие двери к сотрудничеству с американскими (и не только) компаниями. Пока скандал то усиливался, то вяло тек, стороны постоянно обменивались тычками друг в друга, а санкции то ослаблялись, то усиливались снова. На днях правительство США в очередной раз высказалось в адрес Huawei. На этот раз суть обвинений сводилась к тому, что в телекоммуникационном оборудовании последних есть ”бэкдор”, позволяющий получить доступ к общению пользователей.

Чтобы разговор был более предметным, если вы не в курсе, напомню, что Huawei занимается не только смартфонами, на продаже которых они очень сильно поднялись в последнее время. У них была база, которая и позволила достичь таких высот в этом деле.

Еще задолго до того, как они сделали первый смартфон, компания выпустила кнопочный телефон. Произошло это еще в начале нулевых, но то устройство не достигло серьезных высот, хотя некоторые модели были действительно знаковыми. Например, именно Huawei первой применила в своих телефонах технологию 3G.

Мы уже писали о компании: История бренда Huawei

Но сама история компании началась еще задолго до этого, когда в 1987 году Рэн Женьфэй, бывший до этого офицером Народной освободительной армии Китая, создал компанию по производству телекоммуникационного оборудования. Многие именно так связывают его с правительством страны, но было бы глупо предполагать, что именно это является доказательством его связи с партией. Даже если она есть, она могла возникнуть в любой момент, и для этого совсем не обязательно быть офицером.

Телекоммуникационное оборудование Huawei действительно есть везде и на нем работают почти все крупнейшие операторы сотовой связи. Именно поэтому обвинения правительства США выглядят очень универсальными. Тем не менее, руководство компании с ними не согласно и высказывается резко против таких обвинений, называя их нелогичными и позорными.

Досталось и крупнейшему изданию, в котором была опубликована эта информация.

«Это отражает предвзятость The Wall Street Journal по отношению к Huawei и подрывает его авторитет», — отметил в заявлении Huawei.

Представители компании уверяют, что возможность доступа компании к сетям операторов является не более чем домыслом, который не имеет под собой никакого основания. По их заверениям, возможности получения и обработки данных абонентов есть только у операторов, которые эксплуатируют оборудование, произведенное Huawei, и больше ни у кого.

Кроме резкой защиты, последовал и резкий выпад в сторону США. Представители компании заявили, что США надо обратить внимание на себя, так как именно они следят за пользователями сетей и оборудования по всему миру

«Как свидетельствуют из утечек Сноудена, Соединенные Штаты тайно получают доступ к телекоммуникационным сетям по всему миру, в течение некоторого времени следя за другими странами», — говорится в заявлении компании.

Сообщается также, что Huawei не просто получала доступ к оборудованию и устройствам пользователей в последнее время, но и делала это в течение последних десяти лет.

«У нас есть доказательства того, что Huawei имеет возможность получать доступ к конфиденциальной и личной информации в системах, которыми она управляет и продает по всему миру», — заявил советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

К сожалению, конкретных ”имен” не прозвучало, и мы не знаем, какие операторы и в каких странах подверглись опасности, о которой говорят представители правительства США, но сообщается, что это началось с момента внедрения оборудования 4G.

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Как видим, Huawei не хочет сдаваться и не признает обвинения, которые являются, мягко говоря, странными. Мы не видим никаких доказательств, а получаем только обвинения китайского производителя в том, что он шпионит.

При этом представители компании уверяют, что такая слежка в принципе невозможна и многие операторы с ними соглашаются. Если верить им, то любая попытка получения доступа к оборудованию будет сразу же выявлена.

В конце концов, если это так просто и пусть даже через ”бэкдор” можно получить легкий доступ к данным операторов связи, то почему этого не могут сделать злоумышленники? Они тоже не дураки, но как хакеры не бьются, а сети операторов и их работа считаются одной из самых защищенных систем.

Кто прав? Возможно, когда-то мы это узнаем, а пока наблюдается только подковерная возня, от которой мало кто из нас выиграет. Поэтому хочется, чтобы все это скорее закончилось, виновные (если они есть) были наказаны, а мы обратно получили добросовестную конкуренцию без административных рычагов воздействия.

Essential Phone больше не существует

Многие в свое время очень хвалили смартфон, созданный отцом Android Энди Рубином. Общественность не просто хвалила его за то, что он по сути был первым безрамочным смартфоном в понимании того времени, но и за то, что он должен был быть чем-то из ряда вон, если уж за создание взялся такой человек и чуть ли не ради этого ушел с предыдущего поста. На деле все оказалось немного иначе. Сначала смартфон плохо продавался, потом продажи просели еще больше, все это сопровождалось скандалами и в итоге все пришло к тому, что мы сейчас имеем. А имеем мы конец этого производителя. Почему так произошло и можно было ли что-то изменить?

В дословном перевода название компании Essential, которое перекочевало на название смартфона, означает ”Существенный”. Бытует мнение, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Судя по всему, Энди Рубин тоже так думал, но на деле получилась очередная ”Беда”, вместо ”Победа”.

В наше время не логично выходить на рынок с одной моделью смартфона и пытаться завоевать его, каким бы крутым управленцем ты не был и какие бы заслуги не были у тебя в прошлом. Все это меркнет на фоне того, какие деньги вкладывают в этот процесс корпорации вроде Samsung, Apple, LG, Huawei и других. Даже BBK, которая смогла вывести на рынок OnePlus и сделать его кумиром многих миллионов пользователей, могла позволить себе взять время на раскачку, чтобы потом постепенно подняться до топового уровня. Такие игроки рынка могут позволить себе работать даже в убыток, если делают это на перспективу.

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Тем более, у многих китайских компаний есть определенная фора в лице пары миллиардов сограждан, которые несмотря на любовь к iPhone готовы поддержать своих. В итоге выход на рынок получается более плавным и уверенным.

Первая модель смартфона Essential называлась Essential Phone PH-1 и ее дебют состоялся в 2017 году. В основе планируемого успеха было высокое качество оборудования и чистое программное обеспечение без излишних оболочек и ненужных наворотов.

Сначала все это выглядело очень красиво и многие хотели обзавестись этим смартфоном, но после выхода первых обзоров все встало на свои места, и пользователи начали разочаровываться в новинке. Теперь компания пришла к своему логическому завершению и выпустила последнее обновление для своих устройств.

Последнее обновление вышло третьего февраля. Смартфоны, конечно, будут работать, но не получат не только обновление до Android 11, но даже обновления безопасности.

Вместо того, чтобы продвигать обновления еще на несколько месяцев, обновления программного обеспечения Essential Phone заканчиваются. Обновление безопасности от 3 февраля, выпущенное ранее в этом месяце, станет последним обновлением, которое когда-либо получит PH-1, исключив возможность официальных обновлений для Android 11 или дополнительных исправлений безопасности. Доступны будут только неофициальные сборки, которые могут появляться с существенной задержкой.

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Для поддержки пользователей производитель пообещал выложить на своем сайте все необходимые материалы, которые позволят более-менее полноценно продолжать пользоваться их смартфонами.

Вообще, можно сказать, что создатели Essential все равно молодцы, так как обеспечили поддержку смартфона на протяжении почти трех лет. Для Android смартфонов это очень большой срок. Ранее такое встречалось только у Apple. Такой подход надо взять на заметку и другим производителям смартфонов.

В истории компании можно вспомнить интересный смартфон GEM. Правда, он так и не вышел. Тем не менее, по поводу него были утечки, которые свидетельствовали о его необычной форме.

Он должен был быть вытянутым и при этом компактным. То есть, это не был бы Xperia 1, но он мог бы стать неплохой альтернативой современным устройствам и внести немного разнообразия в скучный пир однотипных смартфонов. Жаль, что с ним не срослось.

Наверняка Энди Рубин придумает себе какой-нибудь новый проект, но нынешняя ситуация лишний раз дала понять, что один человек, только за счет своего имени не сможет вытянуть большой проект по созданию смартфона. Времена не те. Романтика уже не работает.

Выставку MWC’2020 в Барселоне отменили из-за коронавируса

Главной темой этого года, которая до сих пор не теряет свой запал, безусловно, является коронавирус. Он уже нанёс серьёзный ущерб многим компаниям, в том числе и Apple, которой из-за масштабности её бизнеса пришлось едва ли не хуже всех. Она была вынуждена не только на неопределённый срок закрыть все свои магазины в Китае, дабы не допустить распространение заболевания, но и свернуть производство. В результате многие товары банально оказались в дефиците, шансов на восполнение которого практически нет. Казалось бы, что может быть хуже? Но, как выяснилось, может.

Ассоциация GSM, которая является организатором Mobile World Congress в Барселоне, решила не проводить выставку в этом году. Об этом Financial Times сообщил генеральный директор ассоциации Джон Хоффман. По его словам, вспышка коронавируса сделала невозможным проведение мероприятия, поэтому организаторы, скрепя сердце, отказались от него. Отказ от проведения выставки стал довольно неожиданным, потому что ещё несколько дней назад утверждалось, что организаторы примут все необходимые меры безопасности, но выставка состоится.

Принимая во внимание безопасную и здоровую атмосферу Барселоны и принимающей страны, Ассоциация GSM приняла решение отменить проведение MWC’2020 из-за угрозы новой вспышки коронавируса. Проблемы с обеспечением личной безопасности посетителей, их переездами и другие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия. Однако в следующем году всё пройдёт по плану и MWC’2021 состоится в Барселоне по расписанию, — сообщили организаторы выставки.

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Впрочем, даже если бы MWC’2020 прошла по плану, она уже не была бы такой интересной, как планировалось первоначально. Ведь ещё с конца января крупные бренды стали отказываться от посещения выставки, опасаясь коронавируса. В частности, от участия в мобильном конгрессе отказались Amazon, Ericsson, Intel, LG, MediaTek, Nvidia, Sony, Vivo, Facebook, AT&T, Telus и Nokia. Ещё некоторые производители заявили, что не будут проводить на MWC своих презентаций, а сделают это в формате онлайн-стрима. Несмотря на это, было обещано, что выставочные стенды будут функционировать, и все желающие смогут прийти на них, чтобы пообщаться с представителями бренда и посмотреть на последние технологические новинки и прототипы, разработка которых сейчас ведётся.

На самом деле MWC – это настолько крупное и значимое событие для индустрии мобильных технологий, что отказ от её проведения, очевидно, сильно подорвал планы корпораций. Дело в том, что многие бренды использовали её именно в качестве площадки для проведения презентации новых продуктов. К примеру, Xiaomi в последние несколько лет представляет фирменные флагманы именно на MWC, а в этом году она была вынуждена добровольно отказаться от физической презентации в пользу онлайн-трансляции. Но поскольку MWC не будет, это может затруднить рассылку тестовых образцов новинки. А к тому моменту, как журналисты и ИТ-обозреватели получат его на руки, хайп немного спадёт и, очевидно, интерес к новому Xiaomi Mi 10 будет уже не таким большим.

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С другой стороны, отмена MWC была вполне ожидаема. Некоторые журналисты, которые были приглашены на выставку, всерьёз собирались отказаться от поездки ещё до её официальной отмены, потому что опасались, что кто-нибудь из посетителей наверняка будет болен коронавирусом, а значит, сможет передать его им. По их собственному признанию, они были готовы даже пожертвовать билетами и оплаченной бронью гостиницы, лишь бы уберечь себя от заболевания. В конце концов, собственная жизнь и здоровье гораздо важнее интересного материала или обзора.

Samsung представила новые смартфоны серии Galaxy S20

Компания Samsung каждый год проводит презентацию Unpacked, на которой демонстрирует новые продукты. И в этот раз ничего не поменялось. Корейцы 11 февраля в 22 часа по московскому времени представили ряд новых продуктов в рамках Unpacked 2020. Главными новинками стали новые флагманы Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

В новой линейке компания улучшила все параметры. Здесь классные камеры, более современный дизайн, улучшенная производительность. Самым заметным отличием для многих станет нестандартное название. В Samsung решили в этом году с S10 перепрыгнуть сразу на S20. В компании заявляют, что причина тому большое количество изменений в новом поколении, однако в действительности это, скорее, маркетинговый ход, чтобы название поколения флагманов было созвучно с годом, когда оно вышло. И такое решение, на мой взгляд, правильное и удобное.

Пробежимся по характеристикам. Galaxy S20 Ultra оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 5000 мАч, 12/16 ГБ оперативной и 128/512 ГБ встроенной памяти, S20 получил 6,7-дюймовый экран, аккумулятор на 4500 мАч, 12 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ встроенной памяти. Обычный S20 оснастили 6,2-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 4000 мАч, 12 ГБ оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Все 3 смартфона по стандарту предлагают потребителям 5G-модем, при этом в некоторых регионах компания может предлагать S20 с 4G. Скорее всего, Россия войдет в число таких регионов. Также неприятным моментом для жителей США станет отсутствие поддержки mmWave в самом дешевом S20.

По камерам S20 и S20 Plus очень похожи. Они получили 12-Мп широкоугольный сенсор с размером пикселей 1,8 мкм и апертурой F/1.8, 64-Мп телефото камеру с апертурой F/2.0, еще один ширик на 12 Мп, но уже с апертурой F/2.2, а также 10-Мп фронтальную камеру с диафрагмой F/2.2. Оба телефона поддерживают 3x-оптический и 30x-программный зум, которому дали маркетинговое название Super Resolution Zoom. Еще одна крутая возможность — съемка в 8K!

Единственным отличием S20 Plus в сравнении с S20 по камерам является дополнительный сенсор ToF, отвечающий за карту глубины. Ситуация интереснее в случае с S20 Ultra. Телефон предлагает 108-Мп модуль с апертурой F/1.8, модуль на 48 Мп с апертурой F/3.5, широкоугольный модуль на 12-Мп с апертурой F/2.2 и фронтальную 40-Мп камеру с апертурой F/2.2, которая за счет биннинга пикселей на выходе выдает 10-Мп снимки высокого качества. Ultra предложит владельцам 10x-оптический зум благодаря перископной конструкции, а также 100x цифровой Super Resolution Zoom.

В S20 Ultra применяется технология биннинга пикселей, когда несколько пикселей — в данном случае 9 — объединяются в один, и на выходе получается фото с меньшим разрешением, но более качественное. S20 Ultra будет выдавать с данной технологией 12-Мп снимки высокого качества.

Приятным бонусом для владельцев S20, S20 Plus и S20 Ultra станут дисплеи с частотой обновления 120 Гц и тачскрином с частотой обновления 240 Гц по аналогии с iPhone. Не останутся в стороне и геймеры. Samsung в новинках использует функцию умной выгрузки приложений из памяти. Если вы играете в PUBG Mobile и затем переключитесь на другое приложение, система не станет выгружать игру из памяти ни при каких обстоятельствах.

Американская версия S20 будет оснащаться процессором Snapdragon 865, также в некоторых странах будет продаваться версия на процессоре Exynos 990. S20 и S20 Plus поставляются с быстрой зарядкой на 25 Вт, а S20 Ultra предлагает зарядку на 45 Вт. За быструю зарядку в Ultra придется доплатить 50 долларов, имейте ввиду.

Здесь ситуация интересна. Смартфоны стали чуть дороже прошлогодних моделей. Так, Galaxy S20 оценен в 999 долларов, S20 Plus будет продаваться по цене в 1199 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а S20 Ultra решили оценить 1399 долларов за версию с 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Компания не раскрыла стоимость S20 Plus и S20 Ultra в версиях с 512 ГБ памяти.

Предзаказать новинки можно будет 21 февраля, а продажи стартуют 6 марта.

Вместе с новыми флагманами Samsung представила Galaxy Buds Plus. Это обновленные TWS-наушники. Компания улучшила автономность, теперь наушники смогут проработать 11 часов (6 часов у обычных Buds), а кейс даст дополнительный цикл заряда. В сумме получается 22 часа прослушивания музыки. Samsung также улучшила скорость зарядки. Теперь достаточно 3 минут, чтобы предложить пользователю 1 час использования. Galaxy Buds для 100 минут прослушивания нужно было 15 минут, например. Также приятным бонусом станет защита IPX2, улучшенное качество микрофонов, возможность подключения к двум устройствам одновременно.

Продажи наушников стартуют 14 февраля в черном, белом, голубом и красном цвете по цене в 149 долларов.

Это, на мой взгляд, самая интересная новинка презентации. Z Flip — складной смартфон с горизонтальным механизмом складывания по аналогии с Motorola Razr. Он предлагает 6,7-дюймовый DynamicAMOLED-дисплей с разрешением 2636 на 1080 точек, дополнительный 1,1-дюймовый SuperAMOLED-экран с плотностью точек 303 ppi, процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3300 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт и беспроводной зарядкой на 9 Вт. Здесь установлено два 12-Мп модуля камеры и 10-Мп фронтальная камера. Весит устройство 183 грамма.

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Samsung использовала в новинке особый шарнир, позволяющий использовать телефон в промежуточном состоянии для селфи-снимков и более удобной навигации. Можно, например, на одной половине экрана запустить одно приложение, а на другой — другое. Или же можно использовать вторую половину в качестве трекпада.

Z Flip будет продаваться по цене в 1380 долларов уже с 14 февраля.

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