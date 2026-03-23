Автоматическая тёмная тема на Android. Приложение, которого не хватало годами

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин

Знаете, что меня всегда раздражало в Android? Тёмная тема переключается либо вручную, либо по расписанию. На практике это работает через раз. Заходите в тёмный кинозал днём, а телефон слепит белым интерфейсом. Сидите вечером в ярко освещённой комнате, а экран уже потемнел. У смартфона есть датчик освещённости, так почему система не использует его для переключения? Тем более на фоне того, что приложения на Android будут устанавливаться целый день. Честно говоря, я задавался этим вопросом не один год. И вот появилось приложение, которое решает эту проблему.

Как работает автоматическое переключение тёмной темы

Приложение называется Adaptive Theme и его можно скачать в Google Play. Оно считывает данные с датчика освещённости Android и переключает системную тему в зависимости от окружающего света. Вышли на улицу — телефон включил светлый режим. Зашли в полутёмный бар — интерфейс потемнел. Всё без единого нажатия с вашей стороны.

Звучит элементарно, но такой функции в стоковом Android до сих пор нет. Google почему-то считает, что расписания по времени суток достаточно. Я с этим не согласен. Само приложение выглядит аккуратно, сделано с использованием Material You. По сути один экран с переключателем и настройкой порога яркости. Бесплатное, с открытым кодом, без рекламы.

Как настроить Adaptive Theme на телефоне

Установка занимает секунды, но есть нюанс. Android не разрешает сторонним приложениям переключать системную тему. Нужно выдать разрешение WRITE_SECURE_SETTINGS, и тут несколько путей. Самый простой — веб-инструмент от разработчиков. Подключаете телефон к компьютеру по USB, заходите на сайт и выдаёте разрешение из браузера. Никакого ADB устанавливать не нужно. Если у вас стоит Shizuku, можно сделать всё прямо на телефоне. А для тех, у кого рут — в одно касание. Подсказки на экране не дадут ошибиться. Просто делайте все, что говорит приложение.

Веб-инструмент у всех, кто пробовал работает без проблем. После выдачи разрешения остаётся выбрать порог яркости для переключения темы. Есть шесть предустановок и ручной ввод значения в люксах от 0 до 10 000. На экране отображается текущий уровень освещённости, что удобно для подбора.

Какой порог яркости выбрать для тёмного режима

На практике подобрать идеальный порог с первого раза получается не у всех. Многие сначала ставят слишком высокое значение и тема менялась при каждом повороте головы. Потом слишком низкое — приложение ничего не делает даже в темноте. Оптимальное значение составляет 300–400 люксов. Это примерно хорошо освещённая комната. Ниже этого порога включается тёмный режим Android, выше — светлый. У каждого телефона датчик калиброван по-своему, так что ваши цифры могут отличаться.

Важный момент: Adaptive Theme проверяет датчик только при включении экрана. Тема переключится при следующей разблокировке, а не сразу в процессе использования. Это разумно и экономит батарею, но моментальной смены вы не увидите. Это надо учитывать.

Есть ли минусы у Adaptive Theme

Без минусов не обошлось. Главный, к я уже сказал, — переключение только после разблокировки. Зашли в тёмную комнату и продолжаете листать ленту — экран останется светлым до следующего включения. Второй нюанс — начальная настройка. Для неподготовленного пользователя выдача разрешений через USB покажется сложной. Если бы Google встроил автоматическое переключение темы по освещению в систему, эти костыли были бы не нужны.

Приложение переключает системную тему, но не обои. Это ограничение Android, а не приложения. Зато батарею Adaptive Theme не расходует, потому что не висит в фоне.

Стоит ли устанавливать Adaptive Theme

Если вы давно хотели, чтобы тёмная тема включалась автоматически в зависимости от освещения, это приложение решает задачу, хоть и не нативно. Да, есть нюанс с настройкой и переключением при разблокировке, но после пары дней вы об этом забудете. Подойдёт тем, кто часто перемещается между помещениями и улицей.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

А если вы всегда сидите с тёмной темой или вам хватает расписания, необходимости в Adaptive Theme нет. Лично я, установив приложение, но не понимаю, зачем оно мне было нужно. Просто было интересно попробовать. Но, хорошо, что есть такая альтернатива, и надеюсь, что Google когда-нибудь добавит эту функцию в стоковый Android.

Теги
