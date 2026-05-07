У меня самого хватает причин не уходить из Telegram, и я подробно объяснял, стоит ли переходить с Telegram на MAX. Но когда я задал тот же вопрос знакомым, ответы оказались интереснее моих собственных. Кто-то говорит про привычку и работу, кто-то про мышечную память, кто-то про друзей с iPhone, а кто-то готов пойти хоть в Аську — но только когда уже совсем прижмёт. Собрал шесть честных ответов, почему пользователи не уходят из Телеграм несмотря на все проблемы, каждый разбираю каждый по существу.

Почему Telegram незаменим для работы и общения

Первый друг, в целом, выдал базу:

Ну, я уже привык к телеге за столько лет. Тут все переписки, тут платный Premium, работаю тут. Условный ВКонтакте сильно отстаёт по удобству. Только представьте: ну нету телеги — куда писать клиенту по работе? В Viber, что ли?

Самый честный аргумент из всех. С Viber, кстати, мимо: его в России заблокировали ещё в 2024 году, как и Signal, так что писать клиенту туда не получится при всём желании. Но суть понятна: рабочая переписка — это не та сущность, которую переносят за вечер. Десять лет архивов, контактов, файлов, настроенный интерфейс. Даже оплаченная подписка с премиум-стикерами и без рекламы — всё это реально жалко. И никаких тут шуток.

Но я бы тут уточнил один момент. Никто не предлагает пересаживаться с Telegram на МАКС целиком. Можно держать оба, и у меня самого так и сделано — тем более что половина клиентов и подрядчиков уже сами туда переехали, потому что в Telegram не работают звонки. И в этот момент аргумент «куда писать клиенту» начинает работать в обратную сторону.

Чем Telegram удобнее MAX и других мессенджеров

Был и такой интересный вариант, связанный с привычками.

Telegram интуитивно понятен стал за много лет. Что куда нажать — уже понятно. Как почитать сообщения незаметно, как картинку отредактировать, как подписку купить — уже с закрытыми глазами помню. Заново привыкать тяжело.

Это не про мессенджер, это про мышечную память. То же самое люди говорили про Windows XP, кнопочные Nokia и музыку по радио, а потом всё равно переходили. Кстати, интерфейс МАКС похож на Telegram неспроста: те же чаты, папки, реакции, голосовые — все для удобства юзера и спокойной миграции. Настройка MAX на Android занимает минут десять, и привыкание происходит быстрее, чем кажется. Как мне кажется: привычка — не аргумент, а отсрочка перехода на месяц-другой.

iMessage как альтернатива Telegram на iPhone

Кому-то уход из Телеграма не так страшен, ведь есть iMessage. Хотя и со своими нюансами.

У нас с друзьями есть запасной вариант — это iMessage, техника Apple так или иначе у всех имеется. Его вроде и лучше делают с каждой iOS, но он всё не так удобен. Используем его во время перебоев в Телеге. Друзья не хотят никуда переходить, поэтому «встретиться» нам нигде не выйдет.

Аргумент любопытный: запасной мессенджер вместо Телеги есть, но мы им не пользуемся. iMessage у владельцев iPhone действительно работает стабильно и не зависит от российских регуляторов — это сервис Apple, который никто пока не трогал. Но проблема в том, что это закрытый клуб. Один друг с Android — и весь чат превращается в обычные SMS. Придется докупать пакет сообщений.

Главное в этой истории даже не iMessage вместо Телеграма, а формулировка «друзья не хотят переходить». Это и есть основной механизм удержания: каждый по отдельности готов уйти, но все вместе — нет. Короче, пока в Telegram сидят все, никто оттуда не выйдет первым. А когда выйдут — выйдут разом.

Почему Telegram продолжает работать в России

Кое-кто отмечает отношение мессенджера к пользователям. И вот это нереально важно.

Вы говорите про безопасность Telegram, но я в нём не уверен на все сто. Но да ладно. Важнее то, что команда Дурова делает всё, чтобы он так или иначе со скрипом да работал. Остальные мессенджеры тупо отвалились — это некрасиво, Ватсап вообще по-скотски поступил. Это о многом говорит.

Это самый эмоциональный аргумент, и я его понимаю. Viber, Signal и Discord действительно сдались без боя. WhatsApp тоже постепенно блокируют, и его экстремистская компания-владелец особо не сопротивляется. На этом фоне Telegram, который продолжает шевелиться через обходные пути, действительно выглядит молодцом.

Только тут есть нюанс. Telegram пытается работать в России не из любви к пользователям, а потому что наша страна — большой рынок, который не хочется терять. Это бизнес, а не подвиг. Но эмоционально я знакомого понимаю.

Что будет, если заблокируют Telegram в России

Наверное, самая популярная версия, которой придерживается каждый второй. Но она и самая логичная.

Вот когда отключат всё целиком — тогда пойду хоть в аську, если она ещё существует. В MAX даже пойду, если вариантов не останется. Но пока плывём по течению.

Самая массовая позиция в стране, если честно. Не «я против MAX», не «я за Telegram», а «оставьте меня в покое, я пользуюсь тем, что работает». И эта стратегия абсолютно рабочая — до того момента, пока не работает действительно ничего.

Проблема только в том, что переход «по факту» всегда болезненнее, чем плановый. Когда Telegram отключат окончательно — а к этому, судя по постепенным замедлениям, всё идёт — нужно будет за один день зарегистрироваться, перенести контакты и настроить всё с нуля. Если поставить МАКС заранее и хотя бы держать его в фоне, переход пройдёт мягче.

Чем Telegram отличается от других мессенджеров на Android и iOS

А вот весьма редкое мнение, которого я придерживаюсь, но почти не слышал от других. Речь про удобство Телеграма на любом устройстве.

А вы вообще в курсе, что Telegram — единственный нормальный мессенджер для всех ОС? Он нормально работает и на Windows, и на iPhone, и на Android. Почему-то у остальных с оптимизацией беда: то кнопки криво стоят, то заряд улетает на глазах, то приложение крашится на ровном месте. Даже хвалёный WhatsApp работает криво на разных ОС — нигде он не идеален. К Telegram вопросов ноль: дизайн плюс-минус одинаковый, даже десктоп нормальный.

И с этим аргументом не поспоришь. Telegram реально один из немногих мессенджеров, у которого десктопная версия не уступает мобильной. Полноценное приложение для Windows и macOS, синхронизация всех чатов, файлы по 4 ГБ — всё работает без бубна. Можно пользоваться им даже без приложения! WhatsApp Desktop — откровенно мусорный софт, который работает криво и не поддерживает многих функций из мобильной версии. Интерфейс у Telegram действительно унифицирован: интерфейс на iPhone и Android отличается только мелочами, и это сделано осознанно.

MAX в этом плане пока отстаёт, но не катастрофически. Десктопное приложение есть, даже уже веб-версия рабочая есть, синхронизация на месте. Багов больше, чем у Telegram, потому что проекту полтора года против двенадцати, — но ситуация выправляется с каждым обновлением. К концу 2026 года, скорее всего, разрыв сократится. А пока что — да, Telegram удобен на любом устройстве, и это объективный плюс.

Я понимаю, почему люди не уходят из Telegram. Привычка, рабочие чаты, друзья на iPhone, уважение к команде Дурова — всё это реальные причины, а не мифы. Но единственное, о чём стоит помнить: ставить ли MAX на Android — вопрос не «если», а «когда». Большинство моих друзей, которые отвечали на эти вопросы, его уже установили. Просто ещё не пользуются.