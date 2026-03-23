Замена Телеграм в России. Что такое KakaoTalk, и как им пользоваться

Телеграм в России работает всё хуже — сообщения зависают, фото не грузятся, а звонки давно превратились в квест. На этом фоне россияне начали массово искать альтернативу Телеграму, параллельно обсуждая, заблокируют ли MAX в России после Телеги. Выбор пал на неожиданного кандидата — корейский мессенджер KakaoTalk. Приложение так стремительно набрало популярность, что залетело в топ-30 бесплатных приложений в категории «Социальные сети» российского App Store. Разбираемся, что это за зверь и стоит ли его ставить.

Почему Телеграм перестаёт работать

Проблемы для многих пользователей, которые привыкли использовать Telegram для работы и просто общения, начались ещё летом 2025-го, когда Роскомнадзор ограничил звонки в Телеграме. Но по-настоящему ситуация обострилась 10 февраля 2026 года, когда официально объявили о замедлении Telegram в России.

К середине марта мессенджер у многих фактически перестал работать. По данным Downdetector, уровень сбоев к 20 марта достиг 80–90%. Виртуальные сети помогают не всегда, но, собственно, об этом так и говорили, что даже с ними ничего работать не будет. На практике это значит одно: людям нужен запасной канал связи. MAX — это, конечно, хорошо, но должно быть что-то еще. В конце концов, все мы привыкли, что у нас даже во времена Telegram был WhatsApp (пренадлежит Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).

Началась тотальная блокировка Telegram. Почему он не работает в России?

Что такое KakaoTalk

KakaoTalk — корейский мессенджер от компании Kakao Corporation, запущенный ещё в 2010 году. В Южной Корее он занимает примерно 90% рынка, а фраза «катокнуть» давно стала местным аналогом слова «написать». По всему миру у сервиса порядка 53,5 млн активных пользователей в месяц.

В Корее KakaoTalk — полноценный суперапп с платежами, такси, играми и даже госуведомлениями. Это воде WeChat в Китае. Но российским пользователям важнее базовое: переписка и звонки. И вот тут начинается самое интересное — многие ставят приложение бабушкам и дедушкам как запасной способ связи. Результат: KakaoTalk попал в топ App Store.

Как зарегистрироваться в KakaoTalk с российским номером

Регистрация в KakaoTalk работает с российскими номерами. Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore, есть версии для Windows и macOS.

Но нюанс: при регистрации с иностранного номера код подтверждения иногда приходит не по SMS — вам нужно самому отправить сообщение на указанный номер. Это не бесплатно и может потрепать нервы. Зато дальше всё работает — добавляете друзей по номеру или по уникальному KakaoTalk ID. Скачать KakaoTalk на Android можно из Google Play или RuStore, на iPhone — из App Store.

Ошибочный перевод по СБП. Что делать и как вернуть деньги.

Какие функции есть в KakaoTalk

По базовому набору KakaoTalk мало уступает Телеграму. Здесь есть текстовые сообщения с редактированием и удалением, видеозвонки до 10 участников с демонстрацией экрана, групповые чаты без ограничений, отправка фото, видео и файлов, открытые тематические чаты для анонимного общения, огромная коллекция стикеров, папки для сортировки чатов и поддержка Wear OS.

Интерфейс непривычный — чувствуется корейский колорит от иконок до структуры меню. Но привыкнуть можно за пару дней, ничего сверхъестественного.

Чем KakaoTalk лучше MAX

Логичный вопрос: почему не MAX — мессенджер от VK, который активно продвигают как российскую альтернативу?

На практике MAX хорош интеграцией с экосистемой VK, но многие жалуются на сырость приложения. KakaoTalk — зрелый продукт с 15-летней историей, отточенный на десятках миллионов пользователей. Он минималистичный, быстрый и не связан с российской экосистемой — а значит, теоретически менее подвержен локальным ограничениям.

Стоит ли переходить на KakaoTalk

Давайте по-честному. KakaoTalk — это не полноценная замена Телеграму. Здесь нет каналов, нет ботов, нет привычной экосистемы мини-приложений. Телеграм — медиаплатформа, а KakaoTalk — мессенджер для общения с близкими. Такой легкий мессенджер на каждый день дял просто поболтать.

Зато он отлично справляется с главной задачей — оставаться на связи, когда всё остальное лежит. Бесплатные звонки, быстрая доставка сообщений, групповые чаты, версия для компьютера. Не рассматривайте это как переезд. Скорее как запасной аэродром. Поставьте приложение, добавьте семью и близких друзей — и держите на случай, если Телеграм окончательно ляжет. Судя по тому, как активно KakaoTalk карабкается в рейтингах магазинах вприлжоений, запасной план нужен всё большему числу людей.