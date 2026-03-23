Замена Телеграм в России. Что такое KakaoTalk, и как им пользоваться

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин

Телеграм в России работает всё хуже — сообщения зависают, фото не грузятся, а звонки давно превратились в квест. На этом фоне россияне начали массово искать альтернативу Телеграму, параллельно обсуждая, заблокируют ли MAX в России после Телеги. Выбор пал на неожиданного кандидата — корейский мессенджер KakaoTalk. Приложение так стремительно набрало популярность, что залетело в топ-30 бесплатных приложений в категории «Социальные сети» российского App Store. Разбираемся, что это за зверь и стоит ли его ставить.

Многие ищут для себя новые способы общения в сети. Фото.

Многие ищут для себя новые способы общения в сети.

Почему Телеграм перестаёт работать

Проблемы для многих пользователей, которые привыкли использовать Telegram для работы и просто общения, начались ещё летом 2025-го, когда Роскомнадзор ограничил звонки в Телеграме. Но по-настоящему ситуация обострилась 10 февраля 2026 года, когда официально объявили о замедлении Telegram в России.

К середине марта мессенджер у многих фактически перестал работать. По данным Downdetector, уровень сбоев к 20 марта достиг 80–90%. Виртуальные сети помогают не всегда, но, собственно, об этом так и говорили, что даже с ними ничего работать не будет. На практике это значит одно: людям нужен запасной канал связи. MAX — это, конечно, хорошо, но должно быть что-то еще. В конце концов, все мы привыкли, что у нас даже во времена Telegram был WhatsApp (пренадлежит Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).

Что такое KakaoTalk

KakaoTalkкорейский мессенджер от компании Kakao Corporation, запущенный ещё в 2010 году. В Южной Корее он занимает примерно 90% рынка, а фраза «катокнуть» давно стала местным аналогом слова «написать». По всему миру у сервиса порядка 53,5 млн активных пользователей в месяц.

В Корее KakaoTalk — полноценный суперапп с платежами, такси, играми и даже госуведомлениями. Это воде WeChat в Китае. Но российским пользователям важнее базовое: переписка и звонки. И вот тут начинается самое интересное — многие ставят приложение бабушкам и дедушкам как запасной способ связи. Результат: KakaoTalk попал в топ App Store.

Мессенджеров много и время от времени некоторые из них становятся более популярными. Изображение: Punch Digital Marketing. Фото.

Мессенджеров много и время от времени некоторые из них становятся более популярными. Изображение: Punch Digital Marketing

Как зарегистрироваться в KakaoTalk с российским номером

Регистрация в KakaoTalk работает с российскими номерами. Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore, есть версии для Windows и macOS.
Но нюанс: при регистрации с иностранного номера код подтверждения иногда приходит не по SMS — вам нужно самому отправить сообщение на указанный номер. Это не бесплатно и может потрепать нервы. Зато дальше всё работает — добавляете друзей по номеру или по уникальному KakaoTalk ID. Скачать KakaoTalk на Android можно из Google Play или RuStore, на iPhone — из App Store.

Какие функции есть в KakaoTalk

По базовому набору KakaoTalk мало уступает Телеграму. Здесь есть текстовые сообщения с редактированием и удалением, видеозвонки до 10 участников с демонстрацией экрана, групповые чаты без ограничений, отправка фото, видео и файлов, открытые тематические чаты для анонимного общения, огромная коллекция стикеров, папки для сортировки чатов и поддержка Wear OS.

Интерфейс непривычный — чувствуется корейский колорит от иконок до структуры меню. Но привыкнуть можно за пару дней, ничего сверхъестественного.

Интерфейс немного иной, но нельзя сказать, что он принципиально отличается от других мессенджеров. Фото.

Интерфейс немного иной, но нельзя сказать, что он принципиально отличается от других мессенджеров.

Чем KakaoTalk лучше MAX

Логичный вопрос: почему не MAX — мессенджер от VK, который активно продвигают как российскую альтернативу?

На практике MAX хорош интеграцией с экосистемой VK, но многие жалуются на сырость приложения. KakaoTalk — зрелый продукт с 15-летней историей, отточенный на десятках миллионов пользователей. Он минималистичный, быстрый и не связан с российской экосистемой — а значит, теоретически менее подвержен локальным ограничениям.

Стоит ли переходить на KakaoTalk

Давайте по-честному. KakaoTalk — это не полноценная замена Телеграму. Здесь нет каналов, нет ботов, нет привычной экосистемы мини-приложений. Телеграм — медиаплатформа, а KakaoTalk — мессенджер для общения с близкими. Такой легкий мессенджер на каждый день дял просто поболтать.

Зато он отлично справляется с главной задачей — оставаться на связи, когда всё остальное лежит. Бесплатные звонки, быстрая доставка сообщений, групповые чаты, версия для компьютера. Не рассматривайте это как переезд. Скорее как запасной аэродром. Поставьте приложение, добавьте семью и близких друзей — и держите на случай, если Телеграм окончательно ляжет. Судя по тому, как активно KakaoTalk карабкается в рейтингах магазинах вприлжоений, запасной план нужен всё большему числу людей.

Теги
