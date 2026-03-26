3 главных отличия One UI 9 от One UI 8.5 на Samsung

Samsung еще не завершила обновление One UI 8.5 для всех устройств, а утечки следующей версии оболочки уже появились в сети. Выход One UI 8.5 принес масштабный визуальный редизайн — и именно поэтому One UI 9 обещает быть более сдержанной: точечные улучшения вместо революции. Тем не менее три изменения, попавшие в утечки, уже вызвали интерес у поклонников бренда. Разбираем, что нового в One UI 9 и чего ждать от очередного крупного апдейта Samsung.

Обновление Now Bar в One UI 9

Now Bar — одна из фишек обновления Samsung, появившаяся в One UI 6.1.1 и с тех пор постепенно развивающаяся. В One UI 9 она получила заметный визуальный апгрейд. Фон Now Bar стал темным, почти черным — это не просто дизайнерский выбор, а решение реальной проблемы: на светлых обоях прежняя светлая пилюля плохо читалась. Теперь текст и элементы управления выделяются четче вне зависимости от фона.

Второе изменение касается воспроизведения музыки. Когда играет трек, название песни отображается вверху Now Bar, а по нижней части бежит волнообразная анимация в такт воспроизведению. Выглядит живо и ненавязчиво. Дополнительно в утечках замечена возможность зажать Now Bar для быстрого доступа к настройкам или удалению — без лишних переходов в меню. Это небольшое, но удобное улучшение юзабилити.

Квадратные виджеты на Samsung

Пожалуй, самое спорное из трех изменений. Все функции One UI 9 в части виджетов движутся в сторону более строгого, прямолинейного дизайна: скругленные углы уступают место более квадратным формам. Это заметно на виджетах Samsung Browser, Weather и Now Bar — именно они попали в утечки. Изменение вписывается в общий тренд рынка, где интерфейсы становятся более структурированными и геометричными.

Критики уже успели назвать это шагом назад по сравнению с мягким, фирменным стилем One UI. Впрочем, есть оговорка: в утечках упоминается возможность выбора стиля углов через несколько пресетов. Если Samsung реализует эту опцию в финальной версии, противоречие снимется само собой — пользователь просто выберет вид виджетов под себя. Насколько гибкой окажется настройка, станет ясно ближе к бета-тестированию.

Новая Галерея в One UI 9

Это, пожалуй, самое практичное из трех изменений — и именно оно вызвало наибольший восторг в профессиональном сообществе. В отличие One UI 9 от One UI 8.5 при выборе нескольких фотографий в Галерее особенно наглядно: вместо привычных галочек на миниатюрах появляется отдельный блок с размытым фоном внизу экрана. Выбранные снимки собираются в нем, давая четкое визуальное представление о том, что именно попало в выборку.

Блок вмещает до 15 элементов, и это решает реальную проблему: при выборе большого количества фото в One UI 8.5 легко запутаться в том, что уже отмечено, а что нет. Теперь весь список перед глазами в одном месте. Конкуренты до подобного решения не додумались — и не исключено, что переймут его в будущих версиях своих оболочек.

Когда выйдет One UI 9

Дата выхода One UI 9 пока не объявлена официально, однако по устоявшейся практике Samsung картина выглядит предсказуемо. Новая оболочка традиционно дебютирует вместе с летними складными смартфонами — в 2026 году это Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, анонс которых ожидается в июле. Параллельно с финальным релизом или чуть раньше Samsung откроет бета-тестирование для флагманов серии Galaxy S26 — ориентировочно в мае-июне 2026 года.

После выхода на складных устройствах обновление One UI 9 начнет распространяться на другие флагманы: сначала Galaxy S25 и S24, затем планшеты и более доступные модели. Точные сроки для каждой линейки станут известны позже — Samsung традиционно объявляет график поэтапно. Пока же о том, что уже известно про One UI 9 и когда ждать большого обновления, можно почитать в отдельном материале.

Список устройств One UI 9: кто получит обновление

Список устройств One UI 9 официально Samsung еще не публиковала, однако ориентиром служит политика поддержки: флагманы начиная с Galaxy S24 получают 7 крупных обновлений Android, более старые и бюджетные модели — меньше. Исходя из этого, кто получит One UI 9 можно предсказать с высокой точностью. В обновление попадут:

Galaxy S23, S24, S25, S26 — все модели, включая FE и Edge;

Galaxy Z Fold 5, 6, 7, 8 и Galaxy Z Flip 5, 6, 7, 8;

Galaxy A55, A35, A25 и новее;

Galaxy A16, A17, A07.

Не получат крупное обновление One UI 9 устройства, исчерпавшие лимит поддержки: Galaxy S21, S22, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, а также большинство А-серии образца 2021-2022 годов. Они продолжат работать, но без новых функций. Подробный список с разбивкой по моделям и объяснением, какие устройства перестанут получать апдейты, собран в отдельном материале про обновления Samsung в 2026 году.