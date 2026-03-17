Что нового уже есть в One UI 9, и когда выйдет большое обновление Samsung

Samsung только начала распространять One UI 8.5, но компания уже готовит следующее крупное обновление системы. В тестовых прошивках появилась новая оболочка One UI 9, и по первым сборкам видно, что работа над ней идет активно. При этом речь идет не о небольшом патче, а о полноценной новой версии системы, которая должна заменить текущее обновление Samsung на большинстве современных смартфонов Galaxy.

Обзор обновления One UI 9

Ранняя тестовая версия показывает, что разработчики не стали резко менять внешний вид системы. Интерфейс остается узнаваемым, но отдельные элементы сделали крупнее и удобнее для управления одной рукой. Такой подход Samsung использует уже несколько лет, постепенно улучшая оболочку без радикальных изменений.

Если говорить о том, что нового в One UI 9, сейчас речь идет в основном о мелких доработках интерфейса. Например, ползунки громкости и яркости стали шире, а некоторые пункты настроек переместили в более логичные разделы.

При этом текущее обновление One UI 9 пока считается ранним, поэтому часть функций работает нестабильно. Внутри системы встречаются недоработки, а некоторые элементы могут измениться к финальному релизу.

Новые функции One UI 9

По утечкам известно, что Samsung делает упор не только на внешний вид, но и на удобство работы с разными устройствами. Компания продолжает развивать экосистему Galaxy, поэтому многие изменения связаны с синхронизацией и игровыми возможностями.

Если верить предварительным данным, среди функций One UI 9 будут новые инструменты для работы с контроллерами, улучшенная связь между устройствами и дополнительные настройки безопасности. Часть возможностей появится благодаря новой версии Android, которая лежит в основе прошивки:

переназначение кнопок геймпада;

поддержка физических контроллеров в большем количестве игр;

единый переключатель звука для всех устройств Galaxy;

общий буфер обмена между смартфоном и планшетом;

глобальная блокировка приложений;

новые функции браузера Samsung;

улучшения для складных смартфонов;

расширенные настройки безопасности;

доработанное масштабирование интерфейса.

Если все это появится в финальной версии, новое обновление Samsung One UI 9 будет не самым заметным внешне, но заметно удобнее в повседневной работе.

Кто получит One UI 9

В сети уже появился предварительный список устройств One UI 9. Он составлен на основе политики поддержки Samsung и показывает, какие модели имеют больше всего шансов получить новую систему:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy Z Fold7, Z Flip7;

Galaxy Z Fold6, Z Flip6;

Galaxy Z Fold5, Z Flip5;

Galaxy A56, A55, A54;

Galaxy A36, A35, A34;

Galaxy A26, A25, A24;

Galaxy Tab S11, Tab S10, Tab S9;

Galaxy Tab S10 FE, Tab S9 FE.

Этот перечень пока считается предварительным, но обычно Samsung придерживается похожей схемы поддержки. Если смартфон вышел недавно или относится к флагманской серии, шанс получить One UI 9 довольно высокий. При этом каждое новое обновление One UI становится последним для части старых моделей, которые постепенно снимают с поддержки.

Когда выйдет One UI 9

Точные сроки пока не объявлены, но по утечкам уже можно понять примерный график. Внутреннее тестирование началось заранее, поэтому дата выхода One UI 9 ожидается раньше, чем у некоторых прошлых версий оболочки.

Сначала должна появиться бета-версия для флагманов, затем пройдет несколько месяцев доработки, и только после этого начнется массовый выход One UI 9 для обычных пользователей.

Обычно Samsung сначала обновляет новые смартфоны, а затем постепенно рассылает прошивку на остальные модели. Поэтому даже если устройство есть в списке, ждать обновление One UI 9 можно довольно долго, особенно если это не флагман.