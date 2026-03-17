Что нового уже есть в One UI 9, и когда выйдет большое обновление Samsung

Герман Вологжанин

Samsung только начала распространять One UI 8.5, но компания уже готовит следующее крупное обновление системы. В тестовых прошивках появилась новая оболочка One UI 9, и по первым сборкам видно, что работа над ней идет активно. При этом речь идет не о небольшом патче, а о полноценной новой версии системы, которая должна заменить текущее обновление Samsung на большинстве современных смартфонов Galaxy.

Обновление выйдет уже скоро. Изображение: sammobile

Обзор обновления One UI 9

Ранняя тестовая версия показывает, что разработчики не стали резко менять внешний вид системы. Интерфейс остается узнаваемым, но отдельные элементы сделали крупнее и удобнее для управления одной рукой. Такой подход Samsung использует уже несколько лет, постепенно улучшая оболочку без радикальных изменений.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Если говорить о том, что нового в One UI 9, сейчас речь идет в основном о мелких доработках интерфейса. Например, ползунки громкости и яркости стали шире, а некоторые пункты настроек переместили в более логичные разделы.

Скриншоты тестовой сборки One UI 9

При этом текущее обновление One UI 9 пока считается ранним, поэтому часть функций работает нестабильно. Внутри системы встречаются недоработки, а некоторые элементы могут измениться к финальному релизу.

Новые функции One UI 9

По утечкам известно, что Samsung делает упор не только на внешний вид, но и на удобство работы с разными устройствами. Компания продолжает развивать экосистему Galaxy, поэтому многие изменения связаны с синхронизацией и игровыми возможностями.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Если верить предварительным данным, среди функций One UI 9 будут новые инструменты для работы с контроллерами, улучшенная связь между устройствами и дополнительные настройки безопасности. Часть возможностей появится благодаря новой версии Android, которая лежит в основе прошивки:

  • переназначение кнопок геймпада;
  • поддержка физических контроллеров в большем количестве игр;
  • единый переключатель звука для всех устройств Galaxy;
  • общий буфер обмена между смартфоном и планшетом;
  • глобальная блокировка приложений;
  • новые функции браузера Samsung;
  • улучшения для складных смартфонов;
  • расширенные настройки безопасности;
  • доработанное масштабирование интерфейса.

Если все это появится в финальной версии, новое обновление Samsung One UI 9 будет не самым заметным внешне, но заметно удобнее в повседневной работе.

Кто получит One UI 9

В сети уже появился предварительный список устройств One UI 9. Он составлен на основе политики поддержки Samsung и показывает, какие модели имеют больше всего шансов получить новую систему:

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE;
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
  • Galaxy Z Fold7, Z Flip7;
  • Galaxy Z Fold6, Z Flip6;
  • Galaxy Z Fold5, Z Flip5;
  • Galaxy A56, A55, A54;
  • Galaxy A36, A35, A34;
  • Galaxy A26, A25, A24;
  • Galaxy Tab S11, Tab S10, Tab S9;
  • Galaxy Tab S10 FE, Tab S9 FE.

Этот перечень пока считается предварительным, но обычно Samsung придерживается похожей схемы поддержки. Если смартфон вышел недавно или относится к флагманской серии, шанс получить One UI 9 довольно высокий. При этом каждое новое обновление One UI становится последним для части старых моделей, которые постепенно снимают с поддержки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда выйдет One UI 9

Точные сроки пока не объявлены, но по утечкам уже можно понять примерный график. Внутреннее тестирование началось заранее, поэтому дата выхода One UI 9 ожидается раньше, чем у некоторых прошлых версий оболочки.

Пользователи уже активно тестируют One UI 9. Изображение: techradar.com

Сначала должна появиться бета-версия для флагманов, затем пройдет несколько месяцев доработки, и только после этого начнется массовый выход One UI 9 для обычных пользователей.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Обычно Samsung сначала обновляет новые смартфоны, а затем постепенно рассылает прошивку на остальные модели. Поэтому даже если устройство есть в списке, ждать обновление One UI 9 можно довольно долго, особенно если это не флагман.

Еще несколько лет назад мы почти не задумывались о том, сколько постоянной памяти есть в телефоне. Ее действительно часто не хватало, но проблема легко решалась установкой карты microSD. Сейчас ситуация иная: разъемов для карт фактически не осталось, а встроенной памяти стало значительно больше. Однако и этот этап развития смартфонов может оказаться временным. К чему готовиться пользователям?

Android-смартфонов так много, что многих это сбивает с толку при покупке нового устройства. Но в этом есть и плюс, так как можно подобрать телефон на любой кошелек, не идя на компромиссы. Так, например, в 2025 году существует довольно обширный сегмент неплохих смартфонов до 30 000 рублей, с чем были проблемы 5-7 лет назад. Сюда попадают камерофоны, игровые устройства и даже весьма специфичные, которые на российском рынке в диковинку. Какой телефон взять до 30 000 рублей? Рекомендуем обратить внимание на эти - точно не пожалеете.

Первые складные смартфоны казались экспериментом, но индустрия движется дальше. Производители ищут новые форматы, которые способны заменить привычные устройства и открыть для пользователей дополнительные сценарии работы. Samsung стала одной из компаний, которые продвигают эту идею быстрее всего, и теперь она представила модель, которая меняет само представление о складных устройствах. Речь идет о Galaxy Z TriFold. Это первый коммерческий смартфон компании с двумя линиями сгиба и тремя экранами. Устройство открывается как полноценный планшет с диагональю 10 дюймов, а в сложенном состоянии превращается в классический моноблок с экраном 6.5 дюйма.

