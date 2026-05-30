После выхода Android 17 с новыми функциями оболочка HyperOS 3.1 расширила охват и стала доступна для 40 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco по всему миру. Среди прошивок есть глобальные, европейские и российские версии, так что часть обновлений напрямую касается устройств, которые продаются и используются в нашей стране. Главное, что стоит понимать: попадание модели в список не означает, что обновление прилетит вам прямо сейчас. Часть сборок ушла в открытую раздачу, а часть пока крутится только в тестовой программе Xiaomi. Ниже разбираем, кому стоит ждать апдейт, а кому можно не торопиться.

Раскатка обновления HyperOS 3.1 на Xiaomi

По свежим данным, прошивка HyperOS 3.1 вышла уже для 40 устройств Xiaomi, Redmi и Poco на глобальных рынках. Обновление охватывает флагманы Xiaomi, среднебюджетные модели Redmi и устройства под брендом Poco.

Это логичное продолжение плана, который Xiaomi анонсировала несколько месяцев назад. Ещё в марте компания подтвердила, что HyperOS 3.1 сначала придёт на длинный список устройств в Китае — включая серию Xiaomi 17, линейку Xiaomi 15, смартфоны Redmi K-серии и несколько планшетов. Тогда же глобальные сборки заметили на серверах Xiaomi, что и указывало на скорый международный запуск.

Какие Xiaomi получили HyperOS 3.1

В список флагманской линейки попали и совсем свежие модели, и устройства прошлых лет. Многие сборки HyperOS 3.1 доступны сразу в трёх версиях — глобальной, европейской и российской, что важно для тех, кто покупал телефон в России или через параллельный импорт:

Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Xiaomi 15 Ultra и Xiaomi 15 — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14 — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Xiaomi 14T — глобальная и европейская версии

— глобальная и европейская версии Xiaomi 13 Ultra — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 — только европейская версия

— только европейская версия Xiaomi Mix Flip — глобальная, европейская, российская версии

Если вашего смартфона тут нет, не спешите расстраиваться: раскатка идёт волнами, и список наверняка будет пополняться. Полезно заранее свериться со списком устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые в принципе попадают под обновление.

Redmi и Poco: какие модели получают HyperOS 3.1

У Redmi обновление затрагивает в основном линейки Note и младшие номерные модели. Российские версии получили Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro и Redmi 15 — это самые востребованные в нашем регионе позиции среди среднего сегмента:

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G/4G, Note 15 5G/4G — глобальные и европейские версии

— глобальные и европейские версии Redmi Note 14 Pro 5G/4G и Note 14 4G — глобальные и европейские версии

— глобальные и европейские версии Redmi Note 14S — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro — вплоть до российской версии у обычного Pro

— вплоть до российской версии у обычного Pro Redmi 15 — глобальная и российская версии

— глобальная и российская версии Redmi 15C 5G и Redmi 13 — глобальные и европейские версии

У Poco ситуация интересная: сразу несколько моделей получили российские прошивки. Среди них Poco F7 Ultra, F7 Pro, F6 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X7 Pro, M7 и M6 Pro. Отдельно стоит отметить Poco X8 Pro Max — для него в списке указана только российская версия, что нечасто встречается:

Poco F7 Ultra и F6 Pro — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Poco F7 Pro — глобальная и российская версии

— глобальная и российская версии Poco F6 — глобальная и европейская версии

— глобальная и европейская версии Poco X8 Pro Max — только российская версия

— только российская версия Poco X8 Pro и X7 Pro — глобальная, европейская, российская версии

— глобальная, европейская, российская версии Poco M7 — глобальная и российская версии

— глобальная и российская версии Poco M8 5G, M6 Pro, M6 — глобальные и европейские версии

Почему не приходит обновление HyperOS

Важный нюанс, который снимает половину вопросов. Обновления HyperOS не сразу становятся доступны всем пользователям: одни сборки помечены как публичные релизы, другие пока ограничены тестовой программой Xiaomi под названием Mi Pilot.

Проще говоря, наличие прошивки на серверах не равно кнопке «Обновить» в настройках вашего телефона. Если сборка ещё в тестовой стадии, она раздаётся ограниченному кругу участников, а массовая раскатка начинается позже. Поэтому если ваша модель в списке, но обновление не приходит, это нормально — стоит просто подождать. Заодно полезно понимать обратную сторону вопроса: какие смартфоны вообще остаются за бортом. Об этом мы подробно писали в материале про то, какие смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO не получат HyperOS 3.1.

Стоит ли сейчас обновляться до HyperOS 3.1 на Xiaomi

Если ваш смартфон в списке и обновление уже пришло официально по воздуху, ставить его можно. Это та же оболочка, что и раньше, с доработками и исправлениями, а не смена системы с нуля. Перед установкой стоит сделать резервную копию и поставить телефон на зарядку.

А вот гнаться за прошивкой из тестовой программы или сторонних источников не нужно — особенно если телефон ваш единственный и нужен для работы. Ранние сборки иногда приносят мелкие баги, и в случае с массовой моделью разумнее дождаться стабильного публичного релиза. К слову, скоро выйдет и HyperOS 4, а список поддерживаемых устройств мы публиковали отдельно.