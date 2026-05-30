После выхода Android 17 с новыми функциями оболочка HyperOS 3.1 расширила охват и стала доступна для 40 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco по всему миру. Среди прошивок есть глобальные, европейские и российские версии, так что часть обновлений напрямую касается устройств, которые продаются и используются в нашей стране. Главное, что стоит понимать: попадание модели в список не означает, что обновление прилетит вам прямо сейчас. Часть сборок ушла в открытую раздачу, а часть пока крутится только в тестовой программе Xiaomi. Ниже разбираем, кому стоит ждать апдейт, а кому можно не торопиться.

Здесь все смартфоны, которые получат обновление. Фото.

Здесь все смартфоны, которые получат обновление

Раскатка обновления HyperOS 3.1 на Xiaomi

По свежим данным, прошивка HyperOS 3.1 вышла уже для 40 устройств Xiaomi, Redmi и Poco на глобальных рынках. Обновление охватывает флагманы Xiaomi, среднебюджетные модели Redmi и устройства под брендом Poco.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Это логичное продолжение плана, который Xiaomi анонсировала несколько месяцев назад. Ещё в марте компания подтвердила, что HyperOS 3.1 сначала придёт на длинный список устройств в Китае — включая серию Xiaomi 17, линейку Xiaomi 15, смартфоны Redmi K-серии и несколько планшетов. Тогда же глобальные сборки заметили на серверах Xiaomi, что и указывало на скорый международный запуск.

Какие Xiaomi получили HyperOS 3.1

Последние флагманы Xiaomi уже получили обновление. Изображение: GSMArena. Фото.

Последние флагманы Xiaomi уже получили обновление. Изображение: GSMArena

В список флагманской линейки попали и совсем свежие модели, и устройства прошлых лет. Многие сборки HyperOS 3.1 доступны сразу в трёх версиях — глобальной, европейской и российской, что важно для тех, кто покупал телефон в России или через параллельный импорт:

  • Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 — глобальная, европейская, российская версии
  • Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T — глобальная, европейская, российская версии
  • Xiaomi 15 Ultra и Xiaomi 15 — глобальная, европейская, российская версии
  • Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14 — глобальная, европейская, российская версии
  • Xiaomi 14T — глобальная и европейская версии
  • Xiaomi 13 Ultra — глобальная, европейская, российская версии
  • Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 — только европейская версия
  • Xiaomi Mix Flip — глобальная, европейская, российская версии

Если вашего смартфона тут нет, не спешите расстраиваться: раскатка идёт волнами, и список наверняка будет пополняться. Полезно заранее свериться со списком устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые в принципе попадают под обновление.

Redmi и Poco: какие модели получают HyperOS 3.1

Обновление также получили некоторые Redmi и Poco. Изображение: MendangMending. Фото.

Обновление также получили некоторые Redmi и Poco. Изображение: MendangMending

У Redmi обновление затрагивает в основном линейки Note и младшие номерные модели. Российские версии получили Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro и Redmi 15 — это самые востребованные в нашем регионе позиции среди среднего сегмента:

  • Redmi Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G/4G, Note 15 5G/4G — глобальные и европейские версии
  • Redmi Note 14 Pro 5G/4G и Note 14 4G — глобальные и европейские версии
  • Redmi Note 14S — глобальная, европейская, российская версии
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro — вплоть до российской версии у обычного Pro
  • Redmi 15 — глобальная и российская версии
  • Redmi 15C 5G и Redmi 13 — глобальные и европейские версии

У Poco ситуация интересная: сразу несколько моделей получили российские прошивки. Среди них Poco F7 Ultra, F7 Pro, F6 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X7 Pro, M7 и M6 Pro. Отдельно стоит отметить Poco X8 Pro Max — для него в списке указана только российская версия, что нечасто встречается:

  • Poco F7 Ultra и F6 Pro — глобальная, европейская, российская версии
  • Poco F7 Pro — глобальная и российская версии
  • Poco F6 — глобальная и европейская версии
  • Poco X8 Pro Max — только российская версия
  • Poco X8 Pro и X7 Pro — глобальная, европейская, российская версии
  • Poco M7 — глобальная и российская версии
  • Poco M8 5G, M6 Pro, M6 — глобальные и европейские версии

Почему не приходит обновление HyperOS

Важный нюанс, который снимает половину вопросов. Обновления HyperOS не сразу становятся доступны всем пользователям: одни сборки помечены как публичные релизы, другие пока ограничены тестовой программой Xiaomi под названием Mi Pilot.

Обновление получат не все Xiaomi. Изображение: phonekhabri.com. Фото.

Обновление получат не все Xiaomi. Изображение: phonekhabri.com

Проще говоря, наличие прошивки на серверах не равно кнопке «Обновить» в настройках вашего телефона. Если сборка ещё в тестовой стадии, она раздаётся ограниченному кругу участников, а массовая раскатка начинается позже. Поэтому если ваша модель в списке, но обновление не приходит, это нормально — стоит просто подождать. Заодно полезно понимать обратную сторону вопроса: какие смартфоны вообще остаются за бортом. Об этом мы подробно писали в материале про то, какие смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO не получат HyperOS 3.1.

Стоит ли сейчас обновляться до HyperOS 3.1 на Xiaomi

Если ваш смартфон в списке и обновление уже пришло официально по воздуху, ставить его можно. Это та же оболочка, что и раньше, с доработками и исправлениями, а не смена системы с нуля. Перед установкой стоит сделать резервную копию и поставить телефон на зарядку.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

А вот гнаться за прошивкой из тестовой программы или сторонних источников не нужно — особенно если телефон ваш единственный и нужен для работы. Ранние сборки иногда приносят мелкие баги, и в случае с массовой моделью разумнее дождаться стабильного публичного релиза. К слову, скоро выйдет и HyperOS 4, а список поддерживаемых устройств мы публиковали отдельно.