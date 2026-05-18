На прошлой неделе Google выпустила Android 17, а Xiaomi начала тестировать на его базе фирменную прошивку HyperOS 3-го поколения. Только вот большинство новых фишек в них пока выключены. Похоже, компания держит их про запас для обновления HyperOS 4. Давайте разберёмся, что из возможностей Android 17 действительно доедет до устройств Xiaomi, а что так и останется привилегией Pixel.

Плавающие окна приложений в Android 17

Одна из самых заметных функций Android 17 — App Bubbles. Это развитие старой идеи «пузырей» из чатов, но теперь в плавающее окно можно свернуть практически любое приложение. Работает просто: зажимаете иконку, выбираете режим «пузыря», и приложение открывается в небольшом окне поверх всего. Можно свернуть его в кружок на краю экрана, а потом вернуться одним нажатием. Одновременно поддерживается до пяти «пузырей» — по сути, это аналог вкладок браузера, только для приложений.

Для пользователей Xiaomi это знакомая концепция: в HyperOS уже есть плавающие окна. Но разница в том, что App Bubbles встроены прямо в Android, а значит, совместимость с приложениями и стабильность работы должны быть выше, чем у кастомной реализации Xiaomi. Особенно это заметят владельцы планшетов Xiaomi Pad и складных смартфонов: для них такой режим может стать по-настоящему рабочим инструментом: одновременно Chrome, заметки, Telegram и рабочий чат, без постоянного переключения.

Учитывая, что у Xiaomi уже есть собственный фундамент для многозадачности, App Bubbles — одна из тех функций Android 17, которая с высокой вероятностью появится в HyperOS 4. Адаптация «пузырей» не должна потребовать серьёзных усилий, в отличие от функций, завязанных на Gemini.

Автозаполнение форм на смартфонах Xiaomi

Другая заметная новинка Android 17 — Intelligent Autofill (умное автозаполнение форм на базе нейросети Gemini). Работает это так: система сама подтягивает нужные данные из Gmail, Google Wallet, Google Photos и других сервисов Google и подставляет их при регистрации, оплате или бронировании. Условно, если у вас в Google Photos лежит снимок паспорта, система распознает данные и аккуратно разложит их по полям.

Звучит удобно, но есть существенный нюанс. Intelligent Autofill глубоко завязан на ИИ-инфраструктуру Google Gemini, а доступ к экспериментальным Gemini-функциям пока получают в первую очередь устройства Pixel. Это типичная для Google схема: самые интересные ИИ-возможности сначала появляются на Pixel, а потом медленно расширяются на другие бренды.

На устройствах Xiaomi, вероятнее всего, появится базовая часть: улучшенные подсказки в формах, более удобное управление паролями, стандартное автозаполнение. Но продвинутое контекстное заполнение с анализом фотографий и писем может остаться эксклюзивом Pixel — по крайней мере на старте.

Улучшенный голосовой ввод на клавиатуре Gboard

В Android 17 голосовой ввод в Gboard ждёт серьёзная прокачка. Фишка называется Rambler, и задача у неё одна — превращать живую, сбивчивую речь в аккуратный текст. Сейчас приходится диктовать чуть ли не по слогам, а потом ещё вручную вычищать ошибки и обрезать лишнее. Rambler работает иначе: говорите как привыкли (с «ну», «типа» и мыслями, которые перескакивают на полпути), а система сама подчистит мусор, переформулирует и выдаст готовый текст.

Любопытно ещё и то, что Rambler, по заявлениям, способен переключаться между языками прямо в одном сообщении — скажем, с русского на английский и обратно. Насколько это будет работать на практике — увидим. Google ссылается на многоязычность Gemini, но какие именно языки поддержит Rambler на старте, пока не уточняется.

Для пользователей Xiaomi Rambler может стать реально полезным: многие и так активно пользуются голосовым набором в Gboard. Но, как и в случае с Intelligent Autofill, функция завязана на серверную инфраструктуру Gemini. Есть вероятность, что на Xiaomi придёт упрощённая версия — с базовой очисткой текста, но без полноценного ИИ-редактирования.

Какие функции Android 17 войдут в HyperOS 4

Если коротко собрать всё вместе, картина выходит такая:

App Bubbles и улучшенная многозадачность : почти наверняка дойдут. База у Xiaomi уже есть, и системная реализация Android 17 хорошо ляжет поверх.

: почти наверняка дойдут. База у Xiaomi уже есть, и системная реализация Android 17 хорошо ляжет поверх. Улучшенный голосовой набор : скорее да, но без всей начинки Rambler.

: скорее да, но без всей начинки Rambler. Базовое умное автозаполнение : возможно, в урезанном виде.

: возможно, в урезанном виде. Полноценный Intelligent Autofill с Gemini : большой вопрос, всё упирается в договорённости с Google.

: большой вопрос, всё упирается в договорённости с Google. Полная версия Rambler с ИИ-обработкой: тоже под вопросом, на старте может остаться только на Pixel.

Здесь стоит вспомнить, что китайская компания и раньше не добавляла все штатные функции Android в свою оболочку. Так, несколькими годами ранее Xiaomi нагло вырезала многие функции Android 14 из HyperOS, и не исключено, что с Android 17 история повторится^ часть возможностей компания заменит собственными решениями.

Когда выйдет обновление HyperOS 4

Xiaomi уже тестирует сборки HyperOS 3.3 на базе Android 17, но пользовательских новинок там пока почти не видно. Судя по тому, что известно, силы брошены на совместимость внутренних компонентов, работу с памятью и общую стабильность. Иначе говоря, основные новинки Android 17 Xiaomi приберегает для HyperOS 4, а не для промежуточного обновления.

Предварительные сборки HyperOS 3.3 Developer Preview доступны только для Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 15T Pro. По слухам, HyperOS 4 может быть анонсирована уже летом 2026 года. При этом одна из утечек указывает на то, что Xiaomi готовит для HyperOS 4 не просто адаптацию Android 17, а глубокую переработку: переписывание системных приложений, новый дизайн интерфейса и полный отказ от остатков старого кода MIUI. Впрочем, уже в обновлении HyperOS 3.1 компания начала двигаться в эту сторону, добавив улучшенную поддержку сторонних аксессуаров.

Для обычных владельцев Xiaomi, Redmi и POCO вывод простой: ждать функций Android 17 в ближайших апдейтах HyperOS 3.x не стоит. Настоящие перемены приедут уже с HyperOS 4, а на глобальные устройства это, скорее всего, раскатают не раньше конца 2026 — начала 2027 года. Флагманы, как водится, получат обновление первыми.