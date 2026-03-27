Вышла Android 17 Beta 3. Что нового и как установить

Ровно через четыре недели после предыдущей сборки Google выпустила Android 17 Beta 3 — третью по счету публичную бета-версию операционной системы. Это не просто очередное обновление с исправлениями: именно третья бета знаменует этап Platform Stability, после которого Google фиксирует финальные API и перестает вносить изменения, влияющие на работу приложений. Другими словами, бета-версия Android 17 теперь максимально близка к тому, что пользователи получат в стабильном релизе. После выхода Beta 2 в феврале система заметно стабилизировалась, и третья бета продолжает этот курс.

Что нового в Android 17 Beta 3

Обзор Android 17 Beta 3 начнем с самого заметного для пользователей. В этой сборке появилось несколько изменений, которые сразу бросаются в глаза.

Первое — пузырьки для любых приложений. Функция Bubbles, позволяющая сворачивать приложения в плавающее мини-окно, появилась еще в Beta 2, но была ограничена. Теперь она полностью включена и доступна для любого приложения — не только для мессенджеров.

Второе — обновленная панель управления записью экрана. Интерфейс стал плавающим и более удобным: новая панель автоматически исключается из финальной записи, так что она не попадает на видео.

Третье — возможность скрыть подписи к иконкам на рабочем столе. Теперь в настройках обоев и кастомизации можно убрать названия приложений под иконками. Полезно тем, кто хочет более чистый и минималистичный вид экрана.

Помимо визуальных изменений каким будет Android 17 в финале, хорошо показывают технические нововведения Beta 3:

поддержка формата RAW14 для профессиональной съемки — камера теперь может писать 14-битные RAW-файлы с максимальной детализацией;

раздельные настройки видимости пароля для сенсорного ввода и физической клавиатуры;

поддержка Post-Quantum Cryptography — подготовка к квантовым вычислениям на уровне подписи APK;

виджеты на внешних дисплеях стали работать корректнее при разных плотностях пикселей;

разделение Wi-Fi и мобильного интернета в панели быстрого доступа на отдельные плитки;

динамическое обновление шрифтов без перезагрузки системы — новые эмодзи смогут приходить без обновления ОС.

Все эти изменения касаются в первую очередь разработчиков и производителей смартфонов, но в конечном счете влияют на то, как телефон на Android 17 будет вести себя в повседневной жизни.

Какие телефоны получат Android 17 Beta 3

Какие телефоны получат Android 17 Beta 3 прямо сейчас — в первую очередь устройства Google Pixel. Вот полный список поддерживаемых моделей:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold;

Pixel Tablet, Pixel Fold.

Помимо Google, бета Android 17 доступна и на смартфонах других производителей. Полный список устройств, включая модели Motorola, OnePlus, Oppo и Realme, собран в отдельном материале — проверь свой телефон в списке. Список продолжает расширяться, и в ближайшие недели к программе могут присоединиться смартфоны Samsung и Xiaomi.

Когда выйдет Android 17

Дата выхода Android 17 в стабильной версии официально не объявлена, но ориентиры уже понятны. Достижение Platform Stability в Beta 3 — ключевой сигнал: Google фиксирует финальные API и готовится к релизу. Исторически после этого этапа до стабильного выхода остается около двух-трех месяцев.

Выход Android 17 для Pixel ожидается в июне 2026 года — примерно в то же время, что и предыдущие версии системы. Когда выйдет Android 17 для других производителей — вопрос отдельный. Samsung, Xiaomi и другие бренды адаптируют систему под свои оболочки, на что уходит дополнительное время. Реалистичный срок для большинства флагманов сторонних производителей — третий квартал 2026 года. Все уже известные новые функции Android 17 собраны в отдельном материале — там подробно о том, что изменится в финальной версии.

Как установить Android 17 Beta 3

Установить Android 17 Beta 3 проще всего через официальную программу бета-тестирования Google. Если вы уже участвуете в программе и ставили Beta 2 — обновление придет автоматически через раздел системных обновлений. Если участвуете в программе впервые, действуйте так:

Откройте сайт программы бета-тестирования по адресу google.com/android/beta. Войдите в аккаунт Google, привязанный к вашему смартфону. Найдите свое устройство в списке и нажмите «Включить». Примите условия участия в программе. Откройте на смартфоне «Настройки» и перейдите по пути «Система» — «Обновление ПО». Нажмите «Проверить обновления» и дождитесь загрузки сборки.

После загрузки и установки смартфон перезагрузится с бета Android 17 на борту. Важный момент: бета-версии содержат ошибки и нестабильные функции. Устанавливать на основной смартфон стоит только в том случае, если вы готовы мириться с возможными сбоями. Если ваш телефон не входит в список поддерживаемых устройств, скачать Android 17 пока не получится — придется дождаться стабильного релиза или расширения списка участников бета-программы.