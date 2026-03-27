Вышла Android 17 Beta 3. Что нового и как установить

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Ровно через четыре недели после предыдущей сборки Google выпустила Android 17 Beta 3 — третью по счету публичную бета-версию операционной системы. Это не просто очередное обновление с исправлениями: именно третья бета знаменует этап Platform Stability, после которого Google фиксирует финальные API и перестает вносить изменения, влияющие на работу приложений. Другими словами, бета-версия Android 17 теперь максимально близка к тому, что пользователи получат в стабильном релизе. После выхода Beta 2 в феврале система заметно стабилизировалась, и третья бета продолжает этот курс.

Вышла уже третья бета-версия Android 17. Изображение: 9to5google.com

Что нового в Android 17 Beta 3

Обзор Android 17 Beta 3 начнем с самого заметного для пользователей. В этой сборке появилось несколько изменений, которые сразу бросаются в глаза.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Первое — пузырьки для любых приложений. Функция Bubbles, позволяющая сворачивать приложения в плавающее мини-окно, появилась еще в Beta 2, но была ограничена. Теперь она полностью включена и доступна для любого приложения — не только для мессенджеров.

Теперь любые приложения открываются в «пузырьках»

Второе — обновленная панель управления записью экрана. Интерфейс стал плавающим и более удобным: новая панель автоматически исключается из финальной записи, так что она не попадает на видео.

Запись экрана выглядит теперь так

Третье — возможность скрыть подписи к иконкам на рабочем столе. Теперь в настройках обоев и кастомизации можно убрать названия приложений под иконками. Полезно тем, кто хочет более чистый и минималистичный вид экрана.

Наконец-то в Android можно спрятать названия приложений

Помимо визуальных изменений каким будет Android 17 в финале, хорошо показывают технические нововведения Beta 3:

  • поддержка формата RAW14 для профессиональной съемки — камера теперь может писать 14-битные RAW-файлы с максимальной детализацией;
  • раздельные настройки видимости пароля для сенсорного ввода и физической клавиатуры;
  • поддержка Post-Quantum Cryptography — подготовка к квантовым вычислениям на уровне подписи APK;
  • виджеты на внешних дисплеях стали работать корректнее при разных плотностях пикселей;
  • разделение Wi-Fi и мобильного интернета в панели быстрого доступа на отдельные плитки;
  • динамическое обновление шрифтов без перезагрузки системы — новые эмодзи смогут приходить без обновления ОС.

Все эти изменения касаются в первую очередь разработчиков и производителей смартфонов, но в конечном счете влияют на то, как телефон на Android 17 будет вести себя в повседневной жизни.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Какие телефоны получат Android 17 Beta 3

Обновление доступно владельцам Google Pixel. Изображение: iphones.ru

Какие телефоны получат Android 17 Beta 3 прямо сейчас — в первую очередь устройства Google Pixel. Вот полный список поддерживаемых моделей:

  • Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;
  • Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;
  • Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;
  • Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;
  • Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold;
  • Pixel Tablet, Pixel Fold.

Помимо Google, бета Android 17 доступна и на смартфонах других производителей. Полный список устройств, включая модели Motorola, OnePlus, Oppo и Realme, собран в отдельном материале — проверь свой телефон в списке. Список продолжает расширяться, и в ближайшие недели к программе могут присоединиться смартфоны Samsung и Xiaomi.

Когда выйдет Android 17

Дата выхода Android 17 в стабильной версии официально не объявлена, но ориентиры уже понятны. Достижение Platform Stability в Beta 3 — ключевой сигнал: Google фиксирует финальные API и готовится к релизу. Исторически после этого этапа до стабильного выхода остается около двух-трех месяцев.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Выход Android 17 для Pixel ожидается в июне 2026 года — примерно в то же время, что и предыдущие версии системы. Когда выйдет Android 17 для других производителей — вопрос отдельный. Samsung, Xiaomi и другие бренды адаптируют систему под свои оболочки, на что уходит дополнительное время. Реалистичный срок для большинства флагманов сторонних производителей — третий квартал 2026 года. Все уже известные новые функции Android 17 собраны в отдельном материале — там подробно о том, что изменится в финальной версии.

Как установить Android 17 Beta 3

Установить Android 17 Beta 3 проще всего через официальную программу бета-тестирования Google. Если вы уже участвуете в программе и ставили Beta 2 — обновление придет автоматически через раздел системных обновлений. Если участвуете в программе впервые, действуйте так:

  1. Откройте сайт программы бета-тестирования по адресу google.com/android/beta.
  2. Войдите в аккаунт Google, привязанный к вашему смартфону.
  3. Найдите свое устройство в списке и нажмите «Включить».
  4. Примите условия участия в программе.
  5. Откройте на смартфоне «Настройки» и перейдите по пути «Система» — «Обновление ПО».
  6. Нажмите «Проверить обновления» и дождитесь загрузки сборки.

После загрузки и установки смартфон перезагрузится с бета Android 17 на борту. Важный момент: бета-версии содержат ошибки и нестабильные функции. Устанавливать на основной смартфон стоит только в том случае, если вы готовы мириться с возможными сбоями. Если ваш телефон не входит в список поддерживаемых устройств, скачать Android 17 пока не получится — придется дождаться стабильного релиза или расширения списка участников бета-программы.

