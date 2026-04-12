Samsung активно расширяет программу бета-тестирования One UI 8.5. Пока разработчики уже вовсю готовят One UI 9 со своими нововведениями, бета предыдущей версии оболочки продолжает распространяться на все большее число устройств. Основан апдейт на Android 16 QPR2 и приносит заметные изменения в интерфейсе, ИИ-функциях и безопасности. Разбираю, что внутри и как скачать One UI 8.5 на свой смартфон Samsung.

Что нового в бета-версии One UI 8.5

Подробный обзор всех функций One UI 8.5 заслуживает отдельного материала, но главные изменения уже понятны. Вот что приносит бета-версия:

Новая панель быстрых настроек. Переработана визуально и функционально (управление стало удобнее и быстрее).

Обновление иконок и эффект Liquid Glass. Встроенные приложения получили новый визуальный стиль с характерным стеклянным эффектом.

ИИ-ответы в приложении «Телефон». Samsung добавил автоматические ответы на звонки с помощью искусственного интеллекта.

Продвинутая фильтрация вызовов. Система теперь умеет автоматически отклонять спам и звонки от мошенников.

Приоритетный показ уведомлений. Важные уведомления выводятся в первую очередь (остальные не мешают).

Now Nudges. Новая ИИ-функция, которая подсказывает актуальные действия в нужный момент.

Отдельный ярлык для Galaxy AI. Быстрый доступ к ИИ-инструментам прямо с главного экрана.

Список изменений в бета-версии One UI 8.5 может скорректироваться к финальному релизу: часть функций уйдет на доработку, а что-то новое добавят. Это нормальная практика для бета-программ.

Кто получит бету One UI 8.5

Samsung последовательно расширяет список устройств. На апрель 2026 года бета-тест One UI 8.5 доступен для следующих смартфонов и планшетов:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6, Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 7, Z Flip 6, Z Flip 5;

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;

Galaxy A36 — первый смартфон серии A в программе бета-тестирования One UI.

Программа бета-тестирования One UI 8.5 Beta в России официально не запущена. Принять участие могут владельцы устройств из Германии, Индии, Кореи, Польши, Великобритании и США. Если ваш аккаунт Samsung зарегистрирован в одной из этих стран — шанс есть. Если нет — ждите стабильного релиза. По предварительным данным, новая прошивка Samsung One UI 8.5 должна выйти стабильной версией для большинства устройств к концу второго квартала 2026 года. Самое время выбрать, какой Samsung купить в 2026 году.

Как зарегистрироваться в бета-тест One UI 8.5

Чтобы получить One UI 8.5 Beta, сначала нужно зарегистрироваться в программе бета-тестирования через приложение Samsung Members:

Откройте приложение Samsung Members на смартфоне. Авторизуйтесь в аккаунте Samsung (без этого доступа к программе не будет). На главном экране найдите баннер с приглашением в программу бета-тестирования One UI 8.5. Нажмите на баннер и зарегистрируйте свой смартфон в программе.

После регистрации устройство появится в базе участников. Обновление сразу станет доступным для загрузки, и вы сможете его установить.

Как установить бета-версию One UI 8.5

После успешной регистрации установить One UI 8.5 Beta можно через стандартный раздел обновлений:

Откройте «Настройки» на смартфоне Samsung. Перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузить и установить», после чего система проверит наличие доступных обновлений. Если бета-тестирование One UI 8.5 доступно для вашего устройства, появится соответствующий апдейт. Нажмите «Загрузить» и дождитесь окончания загрузки. Подтвердите установку и дождитесь перезагрузки смартфона.

Несколько практических советов перед установкой. Размер обновления — около 4 ГБ, поэтому лучше скачивать по Wi-Fi, а не по мобильной сети. Зарядите смартфон хотя бы до 50% перед началом процесса (обновление прерывать нельзя). После установки смартфоны с One UI 8.5 Beta могут работать нестабильно первое время — это нормально для бета-версии. Если что-то пойдет не так, вернуться на стабильную прошивку можно через то же приложение Samsung Members.