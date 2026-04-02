Обновление HyperOS 3.1 на базе Android 16 начало раскатываться на смартфоны серии Xiaomi 17 и планшеты POCO Pad. Если вам уже пришел апдейт с новой прошивкой — поздравляем, вы в числе первых. Но прежде чем вернуться к привычному использованию смартфона, стоит потратить пять минут и включить три функции, которые заметно поменяют ваш ежедневный опыт, когда выйдет глобальная версия HyperOS 3.1. Вот лишь несколько фишек, которые можно попробовать уже сейчас.

Обзор трех главных фишек из обновления HyperOS 3.1. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Что нового в HyperOS 3.1: три главных изменения

Список изменений в HyperOS 3.1 большой, несмотря на промежуточный статус обновления, а три функции выделяются на общем фоне:

  • новый стиль меню последних приложений;
  • обновленный HyperIsland с поддержкой планшетов;
  • нативная интеграция Apple AirPods.

Важно учесть, что в полном объеме изменения доступны только на смартфонах с HyperOS 3.1 на базе Android 16. Если в качестве базы ваше устройство использует Android 15, некоторые функции будут недоступны.

Недавние приложения, как на iPhone

Стандартный вид многозадачности на Android — вертикальный стек карточек. Новая HyperOS 3.1 предлагает альтернативу: горизонтальную прокрутку в стиле iOS. Выглядит аккуратнее, переключаться между приложениями удобнее, и субъективно интерфейс сразу ощущается дороже. Чтобы включить новый стиль:

  1. Зажмите пустое место на рабочем столе, чтобы войти в режим редактирования.
  2. Нажмите «Настройки» в нижней части экрана.
  3. Найдите пункт «Расположение объектов в Недавних».
  4. Выберите горизонтальный стиль (он будет помечен как стек).
Xiaomi сразу предлагает оценить новый стиль. Фото.

После этого кнопка многозадачности откроет горизонтальный список открытых приложений. Привыкаешь быстро, а вернуться к старому виду уже не хочется. Это одно из тех изменений, которые сложно описать словами — нужно просто включить и попробовать.

Обновленный HyperIsland в HyperOS 3.1

HyperIsland — аналог Dynamic Island от Apple, который Xiaomi реализовала в своей оболочке. В прошивке HyperOS 3.1 он получил серьезное обновление благодаря глубокой интеграции с Live Updates в Android 16. Теперь динамическая таблетка в верхней части экрана показывает не просто уведомления, а живые данные в реальном времени: таймеры, статус навигации, воспроизведение музыки. И все это с полноценной анимацией.

HyperIsland теперь работает и на планшетах. Фото.

Отдельная новость для владельцев планшетов: HyperIsland наконец оптимизирован для больших экранов. Если у вас POCO Pad или Xiaomi Pad — функция теперь работает корректно и на вашем устройстве тоже. Чтобы увидеть HyperIsland в действии, запустите таймер или включите музыку и посмотрите на верхнюю часть экрана. Анимация появляется автоматически, никаких дополнительных настроек не требуется.

Нативная поддержка Apple AirPods в HyperOS 3.1

Это, пожалуй, самая неожиданная функция новой HyperOS. Xiaomi добавила системную поддержку Apple AirPods. Без сторонних приложений, без костылей. Если вы пользуетесь AirPods с телефоном Xiaomi, теперь это работает принципиально иначе. Чтобы попробовать:

  1. Откройте крышку кейса AirPods рядом со смартфоном.
  2. На экране появится нативное всплывающее окно с уровнем заряда каждого наушника и кейса отдельно.
  3. В настройках подключенного устройства будет доступна функция «Найти устройство» — можно воспроизвести звук или получить маршрут до последнего известного местоположения AirPods через фреймворк HyperConnect.
AirPods на Xiaomi чувствуют себя как дома. Фото.

Это реализовано на системном уровне — так же, как на iPhone. Никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно. Для тех, кто использует смешанную экосистему или недавно перешел с iPhone, это ощутимое улучшение, которое убирает один из главных поводов для раздражения.

Кто получит обновление HyperOS 3.1

В первую волну обновление получат серия Xiaomi 17 и планшеты POCO Pad. Раскатка идет постепенно: сначала стабильная версия приходит на флагманские модели, затем список расширяется. График выхода HyperOS 3.1 для конкретных устройств поможет понять, когда ждать обновление на вашем смартфоне.

Скачать HyperOS 3.1 принудительно раньше срока штатными средствами не получится: обновление приходит по воздуху в порядке очереди. Проверить его наличие можно в «Настройки» — «О телефоне» — «Обновление системы». Если обновление еще не пришло, остается только ждать. Но в случае попадания вашего устройства в список совместимых апдейт обязательно выйдет, хотя в будущем Xiaomi хочет закрыть HyperOS.