В коде тестовых сборок Android 17 и Google Play Services обнаружили следы новой функции Tap to Share — передачи файлов касанием, которую Google позиционирует как аналог AirDrop для Android. Новость облетела технические издания, и подача была соответствующей: вот, мол, Google наконец-то придумала что-то крутое. Но владельцы Xiaomi в этот момент могут позволить себе снисходительную улыбку: три хитрости из HyperOS 3.1, которые мы разбирали недавно, это лишь часть того, чем оболочка опережает стандартный Android. Touch to Share на Xiaomi работает уже сейчас, и не только между китайскими смартфонами.

Что такое Tap to Share в Android 17

Функции Android 17 активно изучают задолго до официального релиза: энтузиасты разбирают тестовые сборки и находят строки кода, указывающие на будущие возможности. Именно так и обнаружили передачу касанием — системный сервис под названием TapToShare, встроенный на уровне операционной системы и связанный с Google Play Services.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Принцип работы простой: два Android-устройства подносят друг к другу, происходит NFC-«рукопожатие», после чего передача файла идет по Wi-Fi Direct через Quick Share. Быстро, без QR-кодов, без выбора получателя из списка. Признаки функции нашли в тестовых сборках One UI 9 от Samsung и в Canary-версиях новой системы. Судя по всему, Google и Samsung работают над этим совместно, и первыми функции Android 17 в части Tap to Share получат именно устройства южнокорейского бренда. Все новые функции Android 17 с подробным разбором можете посмотреть в отдельном материале.

Как работает Touch to Share на Xiaomi

Пока Google готовит Tap to Share к выходу Android 17, владельцы Xiaomi используют практически идентичную функцию уже сейчас. В HyperOS 3 появилась Touch to Share — передача файлов касанием через NFC с последующей высокоскоростной передачей по Bluetooth и Wi-Fi. Фотографии, видео, документы, пароли от Wi-Fi — все это отправляется простым касанием задних панелей двух разблокированных устройств.

Но есть нюанс, который действительно удивляет. Совместимость Xiaomi и Apple в контексте передачи файлов — это не маркетинговое преувеличение. Touch to Share в HyperOS 3 работает с iPhone. Не через сторонние приложения, не через костыли, а через нативный NFC. Для этого нужны iPhone 12 или новее на iOS 17 и выше, приложение Xiaomi Interconnectivity на стороне Apple — и все. Подносите телефоны друг к другу и получаете передачу файлов между Android и iOS касанием. Google до такого пока не дошла.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Как пользоваться Touch to Share на Xiaomi

Функция Touch to Share на Xiaomi включена по умолчанию, если на устройстве активен NFC. Но стоит убедиться, что все настроено правильно:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Подключения» или «Беспроводные сети». Убедитесь, что NFC включен. Перейдите в «Настройки» — «Дополнительные функции» — «Touch to Share» и убедитесь, что функция активна. Разблокируйте оба устройства (передача работает только на разблокированных смартфонах). Откройте файл, фото или то, чем хотите поделиться. Поднесите верхнюю часть вашего Xiaomi к верхней части другого устройства (там, где расположен NFC-чип). Дождитесь появления анимации передачи и подтвердите отправку.

Передать файл с телефона на телефон таким образом занимает буквально несколько секунд. Большие файлы после установки NFC-соединения передаются по Wi-Fi Direct, а скорость многократно выше, чем у обычного Bluetooth. Но пока самый простой способ передать файл с Android на Android — это Quick Share (Быстрая отправка).

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Для передачи на iPhone алгоритм немного отличается: нужно установить приложение Xiaomi Interconnectivity из App Store на iPhone, после чего механика касания остается той же самой.

Когда выйдет Android 17 с Tap to Share

Скачать Android 17 в стабильной версии пока нельзя, поскольку обновление находится в стадии бета-тестирования. Первые Developer Preview сборки вышли в начале 2026 года, стабильный релиз ожидается во второй половине года. Выход Android 17 традиционно привязан к анонсу новых смартфонов серии Pixel — скорее всего, это лето 2026 года.

До этого момента Tap to Share останется функцией для разработчиков и энтузиастов, готовых ставить тестовые сборки. А вот Touch to Share на Xiaomi работает уже сегодня на устройствах с HyperOS 3 и новее. Это хороший пример того, как производители с собственными оболочками нередко опережают стандартный Android на год-два. Google догоняет — и это, в общем-то, хорошая новость для всего рынка. А если у вас нет ни Xiaomi, ни Android 17, то вы можете передать любой файл с телефона на телефон другими способами.