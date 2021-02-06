Когда Google выпустит Android 12? Что известно к настоящему моменту

У Google очень необычная методика запуска новых версий Android. Вместо того, чтобы сначала презентовать обновление, затем начать предварительные испытания, а после – выпустить его в релиз, компания действует совершенно иначе. Мало того, что Google перепутала порядок запуска программы бета-тестирования и анонса, так ещё и придумала проводить испытания обновлений Android в два независимых этапа, которые разделяет презентация с объявлением всех предстоящих нововведений. Поэтому запуск первого этапа – это почти всегда неожиданность. Но только не в случае с Android 12.

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Google запустит бета-тестирование Android 12 для разработчиков буквально со дня на день. Скорее всего, первая тестовая сборка выйдет уже в начале следующей недели – в понедельник или во вторник. На это указывает обновление приложения Android Beta Feedback, посредством которого участники программы раннего доступа сообщают Google об обнаруженных недоработках операционной системы. Поскольку это просто своего рода анкета, представленная в формате приложения, ей не требуются промежуточные обновления, а значит, Google готовится к началу тестирования Android 12.

Что нового будет в Android 12

О том, что Google вот-вот выпустит Android 12 Developer Preview, свидетельствует и опыт предыдущих лет. Например, первая тестовая сборка Android 11 вышла 19 февраля, а Android 10 – 19 марта. Может показаться, что Google форсирует события. Но, учитывая, что в прошлом году у неё было совсем мало времени на тестирование и отладку обновления, не исключено, что в этом компания хочет взять немного больше времени. Ведь собирать информацию о проблемах обновления всегда эффективнее, если его тестируют тысячи пользователей, нежели группа из 10-20 разработчиков.

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А потестировать там, надо сказать, будет что. Вот предварительный список нововведений, которые нас ждут в Android 12:

Распознавание постукиваний по задней крышке;

Поддержка пролистываемых скриншотов;

Продвинутая функция резервного копирования;

Поддержка VPN-протокола WireGuard;

Механизм сгрузки неиспользуемых приложений;

Анализ востребованности приложений при переносе;

Продвинутый режим многозадачности;

Нативная поддержка Ultra Wideband;

Запрет сторонних инструментов оплаты в Google Play.

Очевидно, что это далеко не полный перечень нововведений. Скорее всего, стоит ждать расширенную поддержку функции оцифровки документов, внедрение которой Google начала ещё два года назад. Но спорить с тем, что нововведений ожидается больше, чем годом ранее, бессмысленно.

Когда Android 12 выйдет для моего смартфона

Что касается сроков тестирования Android 12, то, скорее всего, испытания Developer Preview – сборок для разработчиков – продлятся аккурат до конца мая. Затем следует ждать официальную презентацию обновления на конференции Google I/O. Она может пройти как в офлайн-, так и в онлайн-формате, учитывая неопределённость с дальнейшим развитием пандемии коронавирусной инфекции. Но, так или иначе, стоит рассчитывать, что мероприятие назначат на конец мая – начало июня. С этого момента начнётся открытый бета-тест, который закончится сентябрьским релизом.

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Другое дело, что для большинства пользователей сам факт запуска Android 12 не будет значить практически ничего. Ведь гарантированно обновление светит только владельцам смартфонов Google Pixel, тогда как всем остальным предстоит ждать решения производителей, которые будут определять, какие аппараты получат апдейт и, что самое главное, когда они его получат. Практика показывает, что срок обновления может затянуться от 3-4 месяцев до полугода для новых устройств и от полугода до года – для старых.