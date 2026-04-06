Samsung готовит обновление One UI 9 на базе Android 17, и в его коде уже нашли кое-что интересное. В приложении Auto Blocker обнаружили следы технологии Memory Tagging Extension (MTE). Звучит как скучная техническая деталь, но за ней скрывается настоящая дилемма: либо ваш смартфон станет безопаснее, либо будет работать быстрее. Одновременно — скорее всего, нет. Пока Samsung не раскрывает подробности, но уже известно, чем One UI 9 будет отличаться от One UI 8.5, и MTE в этом списке далеко не единственное изменение.

Что такое MTE на смартфонах Samsung

MTE расшифровывается как Memory Tagging Extension — расширение тегирования памяти. Это аппаратная функция, встроенная в процессоры на архитектуре ARMv9. Если говорить совсем просто, MTE следит за тем, как приложения обращаются к оперативной памяти, и блокирует попытки сделать это неправильно.

Практическая польза конкретная. MTE защищает от целого класса уязвимостей, которые злоумышленники используют для взлома приложений и операционной системы:

UAF (use-after-free) — обращение к уже освобожденной памяти, через которое можно выполнить произвольный код на устройстве;

переполнение буфера, когда данные записываются за пределы выделенной области памяти;

повреждение памяти (общий класс ошибок, которыми пользуются при целевых атаках).

Технология уже работает на смартфонах Google: Pixel 8 и новее ее поддерживают. Samsung до сих пор ее не использовал, хотя флагманские Galaxy на Snapdragon и Exynos давно работают на ARMv9-процессорах. Последнее обновление Samsung с MTE может стать первым шагом в сторону серьезной аппаратной защиты для владельцев Galaxy.

Почему смартфоны Samsung будут тормозить

Samsung сам предупреждает в коде приложения: «Эта функция может снизить производительность вашего телефона». Это редкая честность, ведь обычно производители не торопятся афишировать компромиссы. MTE работает постоянно в фоне, проверяя каждое обращение к памяти. За эту постоянную проверку нужно платить вычислительными ресурсами. На практике это означает небольшое, но заметное замедление (особенно в приложениях с интенсивной работой с памятью). Именно поэтому функция будет выключена по умолчанию даже на Pixel: Google тоже не включает MTE автоматически, оставляя выбор пользователю через скрытое меню разработчика.

Насколько сильно Samsung тормозит с включенным MTE — пока неизвестно. Конкретные цифры появятся только после выхода стабильной версии One UI 9 и независимых тестов. Если же ваш Galaxy после обновления Samsung работает медленнее и без всякого MTE, знайте: причины торможения смартфона со временем бывают и другими.

Когда выйдет One UI 9 на Samsung

По имеющимся данным, дата выхода One UI 9 — лето 2026 года. Samsung традиционно выкатывает крупные обновления оболочки вместе с новыми флагманами или вскоре после них. One UI 9 базируется на Android 17, релиз которого также ожидается летом.

Список устройств One UI 9 пока официально не опубликован, но по традиции обновление получат:

актуальные флагманы серии Galaxy S26;

Galaxy Z Fold и Z Flip последних поколений;

более старые флагманы в рамках семилетнего цикла поддержки.

Полный список моделей, которые получат One UI 9, был недавно раскрыт, но он до сих пор не подтвержден официально. Что касается MTE конкретно, то Samsung пока не говорит, войдет ли функция в финальную версию. Ее нашли в коде, и это еще не гарантия релиза. Samsung вполне может оставить её для будущих версий или ограничить только флагманскими моделями.

Стоит ли обновлять смартфон Samsung

Если говорить про обновление Samsung в целом — обновляться стоит всегда. Каждая версия One UI закрывает уязвимости, улучшает стабильность и приносит новые функции. Пропускать крупные обновления ради мнимой стабильности — плохая идея.

Как бы то ни было, Samsung даст каждому пользователю выбор: включать MTE или нет. Так что вы сможете решить сами, исходя из приоритетов:

если используете смартфон для банковских приложений и работы с чувствительными данными, имеет смысл включить и посмотреть, насколько заметно изменится скорость;

если важна производительность в играх или просто отзывчивость интерфейса, оставьте выключенной;

если не хотите думать об этом вообще, то ничего делать не нужно, по умолчанию MTE будет выключена.

Большинство пользователей эту настройку никогда не найдут и не включат — и это нормально. MTE явно не для массовой аудитории, а для тех, кто осознанно выбирает максимальную защиту ценой небольшой потери скорости.