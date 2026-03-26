Android 17 beta можно установить уже сейчас. Проверь свой телефон в списке

Одна из главных вещей, которые радуют меня каждую весну — новая бета-версия Android, которая позволяет заглянуть в будущее мобильной ОС на несколько месяцев вперёд. Android 17 beta уже доступна для установки, и если раньше ранний доступ был привилегией владельцев Google Pixel, то сейчас список поддерживаемых устройств существенно вырос и включает более 30 моделей от четырех брендов. Все самые интересные функции Android 17 мы уж собрали, а сейчас давайте разберемся, какие телефоны получат Android 17 и стоит ли ставить бету на свой основной смартфон.

Какие смартфоны поддерживают Android 17 beta

Начнём с главного — со списка устройств Android 17 beta. Google поддержала широкую линейку собственных смартфонов. В бету вошли все Pixel от шестого до десятого поколения, включая модели Pro, XL, складные Fold и даже Pixel Tablet. Вот полный список:

Google Pixel:

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Pixel Tablet, Pixel Fold

Итого 21 устройство. Если у вас Pixel 6 или новее, вы уже можете подать заявку и попробовать обновление Android 17 до официального релиза.

Какие телефоны кроме Pixel получат Android 17 beta

А вот тут начинается самое интересное. Сторонние бренды тоже подключились к бета-программе, и вот кто уже в деле:

Motorola:

Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 60, Edge 60 Fusion

Motorola Edge 2025

Motorola Moto G86, Moto G86 Power

Motorola Moto G57, Moto G57 Power

OnePlus:

OnePlus 15

Oppo:

Oppo Find X9 Pro

Realme:

Realme GT 8 Pro

Для Motorola такая расторопность нетипична — компания явно пытается улучшить репутацию в плане скорости обновлений. OnePlus пока ограничился одним флагманом, но это логично: топ получает бету первым, остальные подтягиваются позже. Правда поговаривают, что OnePLus может свернуть бизнес по производству смартфонов. А вся «семья» BBK Electronics (OnePlus, Oppo, Realme) представлена хотя бы одной моделью, и это хороший знак для будущей поддержки более доступных аппаратов.

Важно понимать, что список устройств будет расширяться. Производители открывают бета-программу постепенно, и в ближайшие недели к ней наверняка присоединятся Samsung, Xiaomi и другие крупные игроки. Если вашего смартфона нет в списке, это ещё не значит, что он не получит обновление до Android 17. Бету традиционно дают флагманам, а стабильная версия приходит на более широкий круг устройств.

Когда выйдет стабильная версия Android 17

Google выпустила уже две бета-версии Android 17. Первая появилась 13 февраля 2026 года, вторая — 26 февраля, а третья, судя по всему, может выйти в ближайшие дни. Google планирует продолжать выпускать бета-сборки до тех пор, пока система не станет достаточно стабильной для массового релиза.

Согласно официальному графику, стабильная версия Android 17 для Pixel может выйти уже в июне 2026 года. Но если вы рассчитываете увидеть обновление до Android 17 на Samsung или Xiaomi в тот же день, придётся набраться терпения. Сторонним производителям нужно время на адаптацию оболочек, добавление фирменных функций и тестирование. Реалистичный срок — третий квартал 2026 года, то есть июль–сентябрь. Скажу честно, для индустрии это нормальный темп.

Стоит ли устанавливать бета-версию Android 17

Вот тут скажу пару слов от себя. Бета Android 17 — это отличная возможность попробовать новые функции системы раньше всех. Вы получите доступ к обновлённому интерфейсу и улучшениям, которые Google готовит к релизу. На практике это бывает по-настоящему интересно.

Но есть важное «но». Бета на то и бета, что содержит ошибки. Приложения могут работать нестабильно, батарея может садиться быстрее обычного, а какие-то функции — просто не работать. Лично я бы не рекомендовал ставить бету на единственный смартфон для повседневного использования. Если у вас есть запасной аппарат из списка, который не жалко — тогда смело пробуйте. Для регистрации в бета-программе Android 17 достаточно подать заявку на официальном сайте Google.

Android 17 обещает стать заметным обновлением, а широкий список поддерживаемых устройств уже на этапе бета-тестирования говорит о серьёзных намерениях Google. Если ваш смартфон есть в списке — бета ваш шанс. Если стабильность важнее любопытства, просто подождите лета.