Лучшие планшеты 2022 года, которые приведут вас в восторг

Если кому-то кажется, что в 2022 году рынок планшетов окончательно сдулся, то он сильно заблуждается. Миллионам пользователей до сих пор требуется устройство с большим экраном как для работы, учебы и потребления контента. Планшет на Андроид в этом смысле является оптимальным вариантом покупки. Сегодня вы узнаете, какой планшет купить, и для этого мы посмотрим на лучшие модели 2022 года, каждая из которых имеет отличительную особенность, заставляющую обратить на нее внимание.

Blackview Tab 6 Kids — планшет для детей

Начнем с того, какой планшет купить ребенку, для чего выделим несколько важных критериев такого рода устройства. Во-первых, оно должно быть недорогим. Во-вторых, желательно, чтобы это был защищенный планшет. В-третьих, девайс должен обладать расширенным набором функций родительского контроля и образования. По всем параметрам идеальным вариантом является планшет Blackview Tab 6 Kids.

Цена: 7 800 ₽

Купить Blackview Tab 6 Kids

Несмотря на низкую цену, прямо в комплекте с планшетом идет устойчивый к падениям чехол голубого или розового цвета, что делает его универсальным гаджетом для мальчиков и девочек. Аксессуар также получил подставку для использования устройства на столе. Но главное — это многофункциональное пространство iKids, в котором собраны приложения для рисования, прослушивания аудио и чтения книг, а также развивающие игры.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

При помощи родительского контроля вы сможете управлять временем ребенка, блокировать сайты, а также изучать подробные статистические отчеты. Ну а с технической точки зрения планшет Blackview Tab 6 Kids может предложить 8-дюймовый экран, 5-мегапиксельную основную камеру и поддержку двух SIM-карт.

realme Pad Mini — маленький планшет

Цена: 11 000 ₽

Купить realme Pad Mini

Если вы присматриваете устройство для себя, но хотите, чтобы это был маленький планшет, обратите внимание на realme Pad Mini. Данная модель получила сравнительно небольшой экран диагональю 8,7 дюйма. Но внутри компактного корпуса скрывается емкий аккумулятор на 6400 мАч, полного заряда которого хватит более чем на 15 часов непрерывного просмотра видео.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Корпус выполнен из металла, и при толщине 7,6 мм realme Pad Mini является одним из самых удобных планшетов с точки зрения эргономики. За работу устройства отвечает шустрый процессор Unisoc T616, чей мощности достаточно для работы в базовых приложениях без малейших лагов.

Redmi Pad — недорогой, но хороший планшет

Тем, кому нужен недорогой планшет, но с довольно мощной начинкой и большим экраном, идеально подойдет Redmi Pad. Диагональ его дисплея составляет 10,6 дюйма. Это неплохая IPS-матрица с частотой обновления 90 Гц, которая делает скроллинг страниц намного плавнее по сравнению со стандартными 60 Гц.

Цена: 11 600 ₽

Купить Redmi Pad

Кстати, повышенная герцовка работает и в некоторых играх, в чем заключается отдельная заслуга процессора Helio G99. В тесте AnTuTu чипсет набирает свыше 300 тысяч баллов. Этого достаточно для гейминга на средних настройках графики. В то же время Helio G99 почти не греется, поскольку он выполнен по 6-нм техпроцессу TSMC.

Еще одно достоинство процессора — энергоэффективность. С аккумулятором на 8000 мАч можно рассчитывать на 21 час непрерывного просмотра видео. И это занятие вам наверняка придется по душе, так как помимо экрана, отображающего более 1 миллиарда цветов, планшет Redmi Pad предлагает аудиосистему, состоящую из 4-х динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 — мощный планшет

Планшеты с экраном AMOLED являются большой редкостью, поэтому мимо Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 ни в коем случае нельзя проходить мимо. Даже если вы из тех, кто жалуется на ШИМ, данная модель все равно будет оптимальным вариантом. 11,2-дюймовый экран планшета с частотой обновления 120 Гц поддерживает технологию DC Dimming, делающую мерцания совершенно незаметными человеческому глазу. Кстати, ничего дополнительной включать не нужно, так как ШИМ диммирование активировано по умолчанию.

Цена: 18 800 ₽

Купить Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022

Но главным достоинством планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 является не столько экран, сколько его процессор. Здесь установлен чипсет Dimensity 1300T, набирающий более 600 тысяч баллов в AnTuTu. А это показатель субфлагманского устройства, заточенного под выполнение самых тяжелых задач.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Учитывая наличие аккумулятора на 8200 мАч с мощной зарядкой на 30 Вт, а также поддержку технологии быстрой передачи данных по стандарту USB-C 3.1 Gen 2, сложно поверить, что устройство стоит меньше 20 тысяч рублей. Разумеется, не обошлось без нюансов. Планшет ориентирован на китайский рынок, однако из коробки перепрошит на глобальную версию. Если адаптер питания с плоской вилкой не станет для вас камнем преткновения, то обязательно стоит купить Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022.

Samsung Galaxy Tab S8 — лучший планшет 2022

Столь же редким гостем, как и AMOLED-экран, в планшетах является флагманский процессор. А потому любая модель на Snapdragon 8 Gen 1 автоматически попадает на вершину рейтинга. Сегодня это Samsung Galaxy Tab S8, который сложно назвать недорогим планшетом, ведь стоит он более 50 тысяч рублей.

Цена: 53 990 ₽

Купить Samsung Galaxy Tab S8

В этом году на нашем сайте выходил обзор Samsung Galaxy Tab S8 Plus. От Tab S8 он отличается только увеличенным экраном и аккумулятором. Но диагонали 11 дюймов вам определенно будет достаточно с учетом экономии более чем 10 тысяч рублей.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Помимо мощного чипсета флагманского уровня Samsung Galaxy Tab S8 примечателен высоким разрешением экрана (2560х1600) с частотой обновления 120 Гц, магнитной подложкой для стилуса S Pen и быстрой зарядкой на 45 Вт. Поэтому, если вы не хотите идти на компромиссы — милости просим. Tab S8 — ваш выбор.