Рабочий стол смартфона мы видим десятки раз в день, но у большинства он выглядит одинаково: стандартные обои, стандартные иконки, стандартная сетка. В прошлый раз я показывал, как навести порядок на главном экране Samsung с помощью виджетов и панелей Edge. Сегодня займёмся внешним видом: собрал пять способов, которые превращают скучный экран Galaxy в по-настоящему свой — от живых обоев до собственной сетки иконок.

Что понадобится для настройки

Все пять способов работают на смартфонах Samsung Galaxy, но для некоторых настроек нужна свежая прошивка, а ещё необходимы фирменные приложения. Перед началом проверьте, что у вас есть:

One UI 9 — для живых обоев из фотографий;

— для живых обоев из фотографий; приложение Good Lock — для трёх способов из пяти;

— для трёх способов из пяти; функции Galaxy AI и учётная запись Samsung — для обоев, нарисованных нейросетью.

Good Lock — это официальное приложение Samsung для глубокой настройки оболочки. Оно состоит из отдельных модулей, каждый из которых отвечает за свою часть интерфейса. Установить его можно так:

Откройте Galaxy Store или Google Play. Найдите приложение Good Lock и установите его. Запустите Good Lock и откройте вкладку со списком модулей. Нажмите на значок загрузки рядом с нужным модулем.

Доступность Good Lock и его модулей зависит от региона, поэтому, если приложение не находится в Galaxy Store, попробуйте Google Play. Названия пунктов внутри модулей часто остаются на английском — это нормально.

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Живые обои из собственной фотографии

Самый простой способ оживить экран — поставить на обои «движущееся фото»: короткий ролик, который камера Samsung записывает вместе со снимком. В One UI 9 такое фото можно установить на главный экран без конвертации в видео. Сделать это можно так:

Откройте «Камеру» и включите режим «Движущееся фото» — значок в верхней части экрана. Сделайте снимок: например, питомца, моря или городской улицы. Откройте фото в «Галерее» и нажмите на меню с тремя точками. Выберите «Установить как обои», а затем «Главный экран». Убедитесь, что переключатель анимации включён, и сохраните обои.

Важный нюанс: пока Samsung официально подтвердила эту функцию на складных Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8. Остальные модели, которые получают One UI 9, могут получить её позже — проверьте, есть ли переключатель анимации у вас.

Заставки, которые двигаются вместе с телефоном

Модуль Wonderland из Good Lock создаёт многослойные обои: картинки, видео, текст и эффекты частиц накладываются друг на друга и смещаются при наклоне смартфона. Получается эффект объёма, как будто за стеклом экрана есть пространство. Собрать такие обои можно так:

Установите модуль Wonderland через Good Lock. Откройте его и нажмите «Создать обои». Выберите основной слой — фото или картинку из галереи. Нажмите «Добавить слой» и добавьте текст, второе изображение или эффект частиц — например, снег или звёзды. В настройках каждого слоя отрегулируйте прозрачность и силу движения. Сохраните результат и установите его на главный экран.

У модуля есть ограничения: в одних обоях может быть только один видеослой и один слой с частицами. Зато картинок и текста можно добавить сколько угодно, так что простор для фантазии большой.

Обои, нарисованные нейросетью

Если подходящей картинки нет, её можно сгенерировать. В смартфонах Samsung с Galaxy AI есть «Ассистент по рисованию» — он создаёт обои по описанию, эскизу или фотографии. Работает функция и в России, но нужна учётная запись Samsung. Создать обои можно так:

Откройте «Настройки — Galaxy AI — Ассистент по рисованию» и включите функцию. Запустите ассистента через панель Edge — потяните её от края экрана. Выберите шаблон «Обои». Опишите, что хотите увидеть, или добавьте эскиз либо фото. Выберите стиль и нажмите «Создать». Сохраните понравившийся вариант и установите его как обои.

Каждый раз нейросеть выдаёт разные варианты, поэтому, если первый результат не понравился, просто сгенерируйте ещё раз. На готовом изображении может появиться водяной знак о том, что оно создано ИИ. Кстати, картинку из ассистента можно использовать как слой в Wonderland — получатся уникальные движущиеся обои.

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Необычные иконки для всех приложений

Стандартные иконки быстро приедаются. Модуль Theme Park из Good Lock меняет форму и стиль всех иконок сразу — включая сторонние приложения, которые обычно не подстраиваются под темы. Применить новый стиль можно так:

Установите модуль Theme Park через Good Lock. Откройте раздел с иконками и нажмите «Создать». Перейдите в раздел эффектов и выберите стиль: стекло, градиент, объём или двухцветный Duotone. Настройте цвета и форму иконок. Примените тему.

Эффект распространяется на все иконки — и на главном экране, и в меню приложений, поэтому интерфейс выглядит цельно. Если нравятся объёмные значки, посмотрите, как Samsung вернула объёмные иконки в One UI.

Своя сетка и большие папки

По умолчанию Samsung разрешает только несколько вариантов сетки главного экрана. Модуль Home Up снимает ограничения: можно поставить, например, сетку 7 на 7 и настроить размер папок. Особенно удобны большие папки — они показывают содержимое прямо на рабочем столе. Включить их можно так:

Установите модуль Home Up через Good Lock. Откройте его и перейдите в настройки главного экрана. Найдите пункт «Большая папка» и включите его. Измените размер. Вернитесь на рабочий стол, зажмите папку и растяните её за маркеры до нужного размера.

Большая папка работает почти как виджет: приложения внутри видны сразу, а открыть любое из них можно одним касанием. Так на одном экране помещается заметно больше нужного без визуального хаоса.