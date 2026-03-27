Смартфон предлагает десятки параметров, которые на первый взгляд кажутся очевидно полезными. Включил — и стало лучше. Но на практике многие настройки Android работают ровно наоборот: вместо удобства приносят тормоза, перегрев или быстрый разряд батареи. Разбираем 7 самых распространенных ошибок и объясняем, как правильно использовать возможности Android, чтобы смартфон работал лучше.

Некоторые настройки Android вы меняете абсолютно зря. Фото.

Некоторые настройки Android вы меняете абсолютно зря

Режим энергосбережения Android

Логика понятна: раз режим энергосбережения экономит заряд, значит, пусть работает всегда. На деле это одна из самых вредных привычек. В этом режиме система принудительно снижает производительность процессора, ограничивает фоновую синхронизацию, отключает часть анимаций и режет качество связи. При полном заряде все это абсолютно бессмысленно — вы просто получаете медленный смартфон без какой-либо выгоды. Подробнее о том, как работает режим энергосбережения и когда его реально стоит включать, мы уже рассказывали.

Правильная настройка — активируйте экономию энергии на телефоне только по необходимости:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Найдите пункт «Текущий режим».
  4. Установите сбалансированный режим.
Режим энергосбережения включится сам, когда нужно. Фото.

Режим энергосбережения включится сам, когда нужно

Таким образом режим будет активироваться только тогда, когда это действительно нужно, а в остальное время смартфон будет работать на полную мощность без искусственных ограничений.

Автояркость телефона отключена

Многие отключают автояркость экрана, считая что сами лучше справятся с регулировкой. В итоге либо выкручивают яркость на максимум и убивают батарею, либо забывают убавить в темноте и получают усталость глаз уже через полчаса. Ручное управление яркостью требует постоянного внимания, которого в реальной жизни никто не уделяет. Правильная настройка автояркости занимает несколько секунд:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Яркость».
  3. Включите «Адаптивная яркость», «Автояркость» или «Автонастройка».
  4. Скорректируйте ползунок яркости вручную под себя — система запомнит поправку.
Автояркость лучше оставить и правильно настроить. Фото.

Автояркость лучше оставить и правильно настроить

Дайте алгоритму несколько дней на обучение — со временем он будет подбирать яркость все точнее. О том, зачем нужна автояркость на смартфоне и почему ее стоит включать, читайте в отдельном материале.

Скорость анимации на Android

Популярный лайфхак из серии «сделай смартфон быстрее»: зайти в режим разработчика и выставить скорость анимации на Android на 0.5x или вовсе отключить. На старых бюджетниках это действительно помогало. На современных устройствах эффект сомнительный: интерфейс начинает выглядеть дерганым, переходы между экранами теряют плавность, а ощущение отзывчивости парадоксально ухудшается — мозг воспринимает резкие переключения как тормоза, а не как скорость.

Чтобы вернуть нормальную скорость анимации, сделайте следующее:

  1. Откройте «Настройки» и перейдите в «Для разработчиков».
  2. Найдите пункты «Масштаб анимации окна», «Масштаб анимации перехода» и «Длительность анимации».
  3. Выставьте значение 1x для каждого из них.
  4. Если режим разработчика больше не нужен — отключите его там же.
Анимации лучше вернуть к заводским значениям. Фото.

Анимации лучше вернуть к заводским значениям

Если смартфон тормозит даже после этого, причина не в анимациях, а в забитой памяти или фоновых процессах — решать нужно именно эту проблему.

Активный экран включен постоянно

Always On Display кажется удобным: не нужно поднимать телефон, чтобы проверить время или уведомления. Но мало кто считает, во сколько это обходится батарее. Активный экран на телефоне в режиме AOD потребляет от 3 до 8% заряда в час в зависимости от модели и яркости. За сутки это 15-20% батареи, которые уходят буквально ни на что — особенно когда телефон лежит экраном вниз или в кармане. Почему эта функция переоценена, мы разбирали в отдельном материале про Always On Display.

Чтобы настроить AOD по расписанию и не терять заряд впустую, сделайте следующее:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Экран» или «Экран блокировки».
  3. Найдите пункт «Always On Display» или «Всегда на экране».
  4. Выберите режим «По расписанию» и задайте нужные часы, либо совсем отключите активный экран.
Активный экран рекомендуется отключить. Фото.

Активный экран рекомендуется отключить

Как альтернативу рассмотрите функцию «Поднять для пробуждения» — она показывает экран только когда вы берете телефон в руку и не требует постоянно включенной матрицы.

Автоповорот экрана телефона

Автоповорот экрана раздражает при чтении лежа, во время просмотра видео в неудобной позе или когда смартфон просто лежит на столе под углом. Тем не менее большинство пользователей держат его постоянно включенным, не подозревая что переключать его можно буквально в два касания без захода в настройки.

Настроить автоповорот Android быстрее всего через шторку уведомлений:

  1. Сделайте свайп вниз от верхнего края экрана.
  2. Найдите переключатель «Автоповорот» в панели быстрого доступа.
  3. Если его там нет — нажмите на иконку редактирования и добавьте.
  4. Отключайте и включайте одним касанием по необходимости.
Либо включите блокировку ориентации, либо отключите автоповорот. Фото.

Либо включите блокировку ориентации, либо отключите автоповорот

У некоторых производителей есть умный автоповорот по ориентации лица — он работает точнее стандартного и не переворачивает экран, когда вы лежите. Поищите эту опцию в разделе «Экран» — она стоит того, чтобы ее включить.

Разрешение экрана на Android

Снижение разрешения ради экономии батареи — совет из интернета, который звучит разумно, но работает плохо. Прирост автономности от перехода с QHD на FHD составляет от силы 3-5%, а картинка становится заметно мыльнее. Большинство пользователей этот компромисс явно не устраивает. Стоит отметить, что возможность менять разрешение экрана вручную есть далеко не на всех смартфонах — она присутствует преимущественно на флагманах Samsung, Sony и некоторых других производителей. Чтобы вернуть заводское разрешение, сделайте следующее:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Экран».
  3. Найдите пункт «Разрешение экрана».
  4. Выберите максимальное или рекомендуемое значение.
Разрешение лучше выставить максимальное. Фото.

Разрешение лучше выставить максимальное

Если хотите сэкономить заряд через параметры экрана, снижайте яркость, а не разрешение — это дает куда более ощутимый результат без потери качества картинки.

Частота обновления экрана 60 Гц

Это типичный совет из категории «лайфхаки для батареи»: зайди в настройки смартфона и переключи частоту с 120 Гц на 60 Гц — якобы телефон будет работать дольше. На практике смысла в этом нет. Современные функции телефона построены так, что частота обновления экрана регулируется автоматически в широком диапазоне — от 1 Гц при статичном контенте до максимального значения при прокрутке или в играх. То есть система уже сама снижает частоту там, где это оправдано, без какого-либо участия пользователя.

Чтобы убедиться, что адаптивный режим включен, проверьте настройки:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Экран».
  3. Найдите пункт «Частота обновления» или «Плавность экрана».
  4. Выберите максимальное или адаптивное значение.
Снижать частоту обновления не нужно. Фото.

Снижать частоту обновления не нужно

Принудительная блокировка на 60 Гц просто лишает вас плавности интерфейса без ощутимой выгоды для автономности. О других привычных функциях Android, у которых есть скрытые возможности, читайте в отдельном материале.