Apple, подвинься. Google засветила банковскую карту для Google Pay

Слухи о том, что Google собирается запустить собственную банковскую карту, появились ещё в прошлом году. Правда, тогда эта информация не имела другого подтверждения, кроме слов инсайдеров средней руки, которые в равной степени могли оказаться правы и ошибиться. Однако теперь слухи обрели под собой более твёрдую почву, обозначив реальные намерения поискового гиганта по выходу на рынок финансовых услуг. Ведь Google уже приступила к тестированию собственной банковской карты, которая буквально на днях засветилась в программном коде сервиса Google Pay.

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Судя по имеющейся информации, Google Card будет сильно напоминать Apple Card – как с точки зрения методики оформления, так и использования. Фирменную карточку Google можно будет заказать в приложении Google Pay, где она тут же и появится в виртуальном формате. Физическая карта придёт позднее по почте. Но, в отличие от Apple Card, Google Card будет дебетовой, а значит, получить её смогут куда больше пользователей, да и ждать проверки кредитного рейтинга не придётся.

Банковская карта Google

Неизвестно, будет ли Google Card выполнена из титана, как Apple Card, но на изображениях, которые были обнаружены в приложении Google Pay, карточка имеет характерный металлический цвет. Поэтому не исключено, что поисковый гигант пойдёт по пути Apple и сделает если не титановую карту, то по крайней мере алюминиевую или железную. А вот что интересно, так это ориентация карты. Если все обычные карты имеют горизонтальную ориентацию, то у Google Card она вертикальная. На самом деле это логично, учитывая, что именно таким образом мы вставляем её в терминал.

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Как и Apple Card, первоначально Google Card будет работать только в США. Во всяком случае, на это указывают банки-партнёры, которые будут эмитировать карту по заказу Google. Это банковский холдинг CITI Group и Stanford Federal Credit Union. Да, как видите, обслуживать Google Card будут сразу два банка. Почему, пока не очень понятно, но, возможно, таким образом поисковый гигант хочет просто разделить нагрузку либо предложить пользователям разные условия обслуживания по аналогии с картами «Яндекс.Плюс» от Тинькофф банка и Альфа-банка.

Карта Google Pay

На самом деле Google Card будет целым сервисом, а не просто картой, пусть и вшитым в Google Pay. Он позволит пользователям отслеживать все свои транзакции, обеспечит им возможность пересылки и приёма денежных средств, а также заказывать дополнительную карту к счёту, блокировать её или закрывать без необходимости посещать банковский офис. Для США такие услуги всё ещё являются исключительными, поэтому нет сомнений в том, что Google Card будет пользоваться высокой популярностью у местного населения.

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А, что касается России, то до нас, думаю, Google Card в ближайшее время не доберётся точно, хотя для Google и было бы логично начать мировую экспансию раньше Apple. С другой стороны, из-за того что Apple Card и Google Card можно выпустить только на iOS и Android соответственно, никакой фактической конкуренции между этими финансовыми продуктами не будет. Ведь даже если одна карта будет предлагать более выгодные условия использования, чем другая, вряд ли найдётся много желающих сменить ради этого мобильную платформу. Во всяком случае, я бы на это никогда не пошёл.