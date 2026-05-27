Несмотря на то, что чаще всего люди жалуются на устройства Xiaomi (причем небезосновательно), с моделями других производителей тоже случаются проблемы. Так, смартфоны Honor массово перестали сохранять скриншоты. При попытке сделать снимок экрана система пишет «недостаточно места в памяти», хотя свободного пространства хватает с запасом. Проблема затронула десятки моделей по всему миру, и техподдержка Honor уже предложила конкретное решение.

Какие смартфоны Honor затронула ошибка со скриншотами

Баг начал проявляться 25 мая 2026 года. Жалобы посыпались от владельцев самых разных моделей: Honor X9b, Honor 200, Honor X7c, Honor X8b, Honor 70, Honor 400 Pro, Honor X8a, Honor 200 Pro и других. По данным зарубежных источников, проблема также коснулась Honor 90, Honor 600, Magic V3 и Magic 7 Pro — то есть не только бюджетных, но и флагманских устройств. К счастью, проблема пока не затронула Honor Magic 8 Pro, который сейчас продают по цене менее 70 тысяч рублей при стартовых 100K.

На других моделях при попытке сделать обычный скриншот стандартным жестом или кнопками смартфон выдаёт уведомление: «Невозможно сохранить скриншот, недостаточно места в памяти». Один из пользователей удалил более 3500 снимков и очистил кэш галереи, а ошибка осталась. Другой сообщил, что при 512 ГБ накопителя и 300 ГБ свободного пространства ничего не помогает.

Важный нюанс: длинные скриншоты с прокруткой, запись экрана и скриншот костяшкой пальца продолжают работать нормально. Ошибка проявляется только при использовании стандартного жеста. Часть владельцев отмечает, что скриншоты всё-таки сохраняются в галерее, несмотря на всплывающее сообщение об ошибке.

Почему Honor перестал сохранять скриншоты

Если вы выбирали Honor в том числе из-за поддержки сервисов Google, то именно эта интеграция на этот раз и подвела. Техподдержка Honor объяснила причину: проблема связана с временными настройками сервисов Google GMS Cloud. По сути, сбой произошёл не на стороне самого смартфона, а на уровне облачных сервисов Google, которые интегрированы в оболочку MagicOS. Память устройства тут ни при чём — ошибка ложная.

В компании подчеркнули, что личные данные, фото и файлы пользователей не пострадали. Google уже знает о проблеме и работает над её устранением. Пока что речь идёт именно о серверном сбое, а не о проблеме конкретной прошивки. Тот факт, что баг затронул смартфоны Honor по всему миру одновременно, подтверждает эту версию.

Как сохранить скриншот на Honor

Официальная техподдержка предложила следующую инструкцию для сохранения скриншотов на Honor:

Зайти в «Настройки», затем «Пользователи и аккаунты», затем «Google». Нажать «Синхронизировать сейчас» или «Синхронизировать всё». Повторить попытку позже, если не помогло.

Это решение помогает переподключить устройство к облачным сервисам Google и сбросить ошибочные настройки GMS Cloud. Ничего удалять, сбрасывать или переустанавливать не нужно. Некоторые пользователи также сообщают, что проблема уходит сама после обычной перезагрузки. Однако это срабатывает не у всех — видимо, зависит от того, успел ли сервер Google обновить конфигурацию для конкретного устройства.

Временные способы делать скриншоты на Honor

Если синхронизация Google не помогла сразу, а скриншот нужен прямо сейчас, есть несколько обходных путей:

Свайп тремя пальцами вниз по экрану (у многих этот жест работает, даже когда стандартная комбинация кнопок не срабатывает).

Длинный скриншот: если успеть нажать «Длинный скриншот» на превью до его исчезновения, изображение сохранится.

Скриншот костяшкой пальца (этот фирменный жест Honor также не затронут багом).

Запись экрана с последующим извлечением нужного кадра (не самый удобный, но рабочий вариант).

Стороннее приложение для скриншотов из Google Play.

Стоит также проверить саму галерею: у части владельцев скриншоты всё-таки сохранялись, несмотря на сообщение об ошибке. Уведомление было ложным, а файл спокойно лежал в папке со снимками экрана.