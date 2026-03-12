Смартфон садится к вечеру, хотя вы почти не пользовались им сегодня? Виновник может прятаться там, где вы совсем не ждёте — в настройках самого обычного мессенджера, который установлен почти у каждого. И нет, это не какой-то редкий баг — хотя список того, что быстрее всего разряжает Android-смартфон, куда длиннее, чем кажется. Это просто одна включённая по умолчанию функция, о существовании которой большинство людей даже не подозревает.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

У меня на Honor Magic 8 Pro приложение для оптимизации заряда регулярно показывало Telegram в списке самых прожорливых программ. Казалось бы, мессенджер — и такой расход? Тем более что расход именно в фоне, когда я не пользуюсь приложением. Начал разбираться и наткнулся на настройку, о которой мало кто знает. Оказалось, именно она тихо работает в фоне и опустошает батарею — даже если вы не открываете Telegram часами.

Не удивительно: есть целый список функций Android, которые разряжают смартфон — и большинство о них не знают.

Почему Телеграм жрет батарею

В настройках Telegram есть пункт под названием Background Connection — в русской версии это «Фоновое соединение». Найти его можно здесь:

Переходим в мессенджер и тапаем по меню «Настройки»

Здесь открываем «Уведомления и звуки»

Прокрутичиваем вниз до раздела «Другие уведомления»

Суть простая: функция поддерживает постоянное минимальное соединение с серверами Телеграм в фоне — даже когда приложение закрыто. Официально это нужно для того, чтобы уведомления Телеграм на Android приходили надёжнее и быстрее. Разработчики объясняют это тем, что на некоторых смартфонах система слишком агрессивно «убивает» фоновые приложения, из-за чего сообщения задерживаются или не приходят совсем.

Звучит полезно. Но на практике всё не так однозначно.

Правильная настройка Телеграм

Я отключил фоновое соединение в Telegram несколько дней назад и с тех пор слежу за результатом. Уведомления продолжают приходить исправно — ни одного пропущенного сообщения, никаких задержек. При этом смартфон стал расходовать заряд заметно медленнее.

Почему это так работает? На современных Android-смартфонах уведомления от приложений доставляются через службу Google Firebase Cloud Messaging. Это централизованная система, которая не требует, чтобы само приложение постоянно держало активное соединение с сетью. Иными словами, фоновое соединение Telegram — это дополнительный слой поверх и без того работающей системы уведомлений.

Как итог: функция потребляет заряд, но реальной пользы на большинстве современных устройств не приносит.

Как отключить фоновое соединение в Telegram:

Откройте Telegram

Перейдите в «Настройки»

Выберите «Уведомления и звуки»

Найдите пункт «Фоновое соединение» и переключите его в положение «Выкл»

Всё, это займёт буквально 20 секунд, а время работы от батарейки продлит на десятки минут.

Какие еще настройки Телеграм стоит отключить

Раз уж зашли в настройки — стоит проверить и другие пункты, которые расходуют энергию без вашего ведома.

Отключите автозагрузку медиафайлов. По умолчанию Telegram автоматически скачивает фото, видео и голосовые сообщения из всех чатов и каналов. Это работает в фоне, нагружает сеть и процессор:

Зайдите в «Настройки»

Затем «Данные и память»

Тут выбираем «Через мобильную сеть» и отключаем автозагрузку видео и файлов

Включите режим энергосбережения внутри приложения. У Telegram есть собственный режим энергосбережения — он отключает анимированные стикеры, замедляет воспроизведение GIF и убирает тяжёлые визуальные эффекты. Найти его можно тут:

Открываем «Настройки»

Переходим в «Конфиденциальность и безопасность»

Выбираем «Энергосбережение»

В этом разделе можно настроить автоматическое включение при определённом уровне заряда — например, от 30%.

Отключите истории. Telegram Stories — это отдельная лента контента, которая постоянно подгружается в фоне. Если вы ими не пользуетесь, их можно отключить за пару кликов в настройках — и сэкономить и заряд, и мобильный трафик.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ ANDROIDINSIDER В TELEGRAM — ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И НОВОСТИ ИЗ МИРА ANDROID

Как еще сохранить аккумулятор Андроид

Telegram — не единственный виновник быстрого разряда. Вот несколько общих советов, которые реально работают.

Проверьте, какие приложения активны в фоне. Зайдите в «Настройки» — «Батарея» — «Использование батареи» и посмотрите, кто из приложений занял первые строчки. Часто там обнаруживается что-то неожиданное, да и неочевидных причин быстрой разрядки обычно куда больше, чем кажется.

Снизьте частоту обновления экрана. Если у вашего смартфона экран с частотой 90, 120 или 144 Гц, но при этом вы в основном читаете и переписываетесь — переключитесь на 60 Гц. Экономия заряда батареи на Android от этого может составить 10–15% в день.

Ограничьте фоновую активность для конкретных приложений. По пути «Настройки» — «Приложения» выберите нужное, затем перейдите в раздел «Батарея» и поставьте «Ограниченный режим». Приложение не будет работать в фоне вовсе — только когда вы его откроете.

Отключите всегда активный дисплей (AOD). Красивая функция, но именно она у многих незаметно съедает 5–10% заряда за ночь. Если смартфон лежит экраном вниз — смысла в ней нет вовсе.

Используйте тёмную тему на AMOLED-экране. На смартфонах с AMOLED-матрицей чёрный цвет — это буквально выключенные пиксели. Тёмная тема на Android в таком случае реально экономит заряд — и это одна из причин, почему я давно перешёл на тёмную тему и вам советую, особенно при долгом использовании приложений с белым фоном.

Стоит ли отключать фоновое соединение в Телеграм

Если вы пользуетесь относительно современным смартфоном и у вас нет системных проблем с доставкой уведомлений — смело отключайте. Вероятность того, что это хоть как-то повлияет на скорость доставки сообщений, крайне мала.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ ANDROIDINSIDER.RU В МЕССЕНДЖЕРЕ MAX. ТАМ КУДА БОЛЬШЕ КОНТЕНТА, ЧЕМ НА САЙТЕ

Если же уведомления у вас действительно приходят с опозданием или не приходят совсем — сначала проверьте другое: не заблокировал ли Android сам Telegram в системном менеджере батареи. Это куда более частая причина проблем с уведомлениями, чем отключённое фоновое соединение.

В любом случае — зайдите в настройки и проверьте сами. Пять минут, а аккумулятор скажет спасибо. А если хотите выжать из батареи максимум — вот все способы сэкономить заряд батареи на Android в одном месте.