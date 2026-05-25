Смартфоны Google Pixel каждый год обрастают новыми функциями на базе ИИ, как и устройства других производителей. Например, Samsung с эксклюзивными фишками Galaxy AI, которых нет больше нигде. Многие функции Pixel остаются исключительно на моделях от Google. Часть из них со временем добирается до других Android-смартфонов (Magic Eraser, Photo Unblur и Circle to Search уже прошли этот путь). Но некоторые фишки по-прежнему работают лучше всего или только на Pixel. Вот четыре из них, которые делают заметную разницу в повседневном использовании между смартфонами Google и устройствами остальных.

Обзор главных нейрофишек Google Pixel

Call Screen: автоматический ответ на входящие

Одна из самых недооценённых функций Pixel — Call Screen, или скрининг звонков. Она отвечает на входящие звонки с незнакомых номеров вместо вас, используя ИИ прямо на устройстве. Система спрашивает, кто звонит и зачем, показывает вам расшифровку в реальном времени, а спам-звонки сбрасывает самостоятельно. Если звонок оказывается реальным, телефон начинает звонить как обычно, а вы видите, что ответил собеседник.

Автоматический скрининг доступен на всех Pixel в США, а в ряде других стран работает только ручной режим — нужно нажать кнопку «Screen call» при входящем звонке. На Pixel 8 и новее можно настроить три уровня защиты: максимальный, средний и базовый. На Pixel 6 и 7 настроек меньше. Для России функция официально недоступна, и привязана она к SIM-карте поддерживаемой страны. Но чем смартфоны Google Pixel лучше других — так это именно такими деталями, которые экономят время и нервы.

Смартфоны Pixel умеют сами отвечать на входящие. Изображение: Google

Google постепенно расширяет географию: Call Screen и Scam Detection уже объявлены для Индии, Австралии, Канады, Великобритании и Ирландии. Кроме того, функция добралась до Android Auto — скоро можно будет фильтровать звонки прямо из машины. Для тех, кого замучил телефонный спам, это, пожалуй, самый весомый аргумент в пользу Pixel.

Безлимитный Magic Editor в Google Фото

Magic Editor формально доступен всем: и на Android, и на iOS через приложение Google Photos. Но есть важный нюанс: без Pixel или подписки Google One Premium (2 ТБ и выше) вы ограничены десятью сохранениями отредактированных фото в месяц. На Pixel ограничений нет.

Сам инструмент действительно мощный. Можно обвести объект на фото и перетащить его в другое место кадра — ИИ заполнит фон самостоятельно. Работает изменение размера объектов, исправление композиции в одно касание с выбором из четырёх вариантов. По сути, это набор инструментов уровня Photoshop, только с более простым управлением и работающий на телефоне.

Только на Pixel магический фоторедактор работает без ограничений

Для большинства пользователей десяти сохранений в месяц может хватить, но если вы часто редактируете фотографии, придётся либо купить Pixel, либо платить за Google One Premium. Подписка на 2 ТБ стоит $9.99 в месяц — примерно от 1 100 ₽/мес в России.

Приложение «Диктофон» с расшифровкой речи

Встроенное приложение Recorder на Pixel — это не просто диктофон, а полноценный инструмент для записи с живой расшифровкой речи в текст. Расшифровка работает прямо во время записи без подключения к интернету и поддерживает несколько языков. Правда, язык нужно выбрать заранее, автоопределение пока не работает.

Диктофон на Pixel умеет расшифровывать текст

Приложение умеет различать голоса нескольких говорящих, а вся расшифровка доступна для поиска по ключевым словам. Можно копировать текст из транскрипции, пока запись продолжается в фоне. Recorder также работает с Bluetooth-микрофонами и внешними устройствами записи. Для журналистов, студентов и тех, кто ведёт рабочие созвоны, это реально полезный инструмент. На других Android-смартфонах придётся использовать сторонние приложения, которые обычно уступают по точности или требуют подписку.

Now Playing: распознавание музыки без интернета

Now Playing появилась ещё на Pixel 7a. Суть проста: телефон постоянно слушает окружающие звуки и показывает название песни прямо на экране блокировки (без нажатий, без интернета). В отличие от Shazam, здесь используется локальная база «отпечатков» композиций, и всё работает полностью на устройстве.

На Google Pixel есть встроенный Shazam. Изображение: xda-developers.com

В марте 2026 года Google выпустила Now Playing как отдельное приложение в Play Store с обновлённым интерфейсом, историей распознанных песен и возможностью слушать их в любимом музыкальном сервисе. Но пока есть ограничение: приложение работает только на Pixel 10 с бета-версией Android 17. Владельцы более старых Pixel видят сообщение о несовместимости. Скорее всего, Google постепенно расширит поддержку — в первую очередь после выхода стабильной версии Android 17, которая ожидается летом 2026 года.

Стоит ли покупать Pixel ради нейросетей

Все четыре функции объединяет одна идея: ИИ на Pixel решает конкретные повседневные задачи — фильтрует спам-звонки, редактирует фотографии, расшифровывает записи и определяет музыку. Это полезные инструменты, которые реально экономят время.

При этом Google постепенно расширяет доступ: Magic Editor уже работает на всех смартфонах (хоть и с лимитом), Call Screen расползается по новым странам, Now Playing движется к отдельному приложению. Часть этих функций почти наверняка станет доступной шире с выходом Android 17.

У смартфонов Google много недостатков для российских пользователей. Изображение: xda-developers.com

Если вы в России, у Pixel есть очевидные ограничения: Call Screen не работает с российскими SIM, а сами смартфоны не продаются официально. Но если Pixel у вас уже есть или вы думаете привезти его из-за рубежа, именно эти ИИ-функции — одна из главных причин, почему переключаться на другой Android потом сложно. А потому смартфоны Google можно брать, но с учётом всех особенностей.