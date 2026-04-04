Открываете профиль знакомого в своем любимом мессенджере и видите непривычную надпись с красным кружком: «Использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем». Именно так выглядит новое предупреждение, которое появилось в обновлении 12.6.2. Оно здесь не случайно. Это одно из последствий того, что Telegram перестал работать в России. Дабы продолжать пользоваться приложением, миллионы людей начали ставить сторонние клиенты мессенджера. И некоторые из них оказались настолько опасны, что позавидует даже MAX. Но о чем говорит новое предупреждение Telegram, и как к нему относиться? Объясняю по порядку.

Почему Telegram показывает предупреждение

Чтобы понять логику Telegram, нужно вспомнить, что происходило в начале 2026 года. После того как мессенджер начали планомерно замедлять и ограничивать, люди массово искали способы продолжать им пользоваться. Одни сменили IP, другие нашли сторонние приложения — клоны Telegram, которые работали без ограничений. Среди таких приложений оказалась Telega, взлетевшая в топ скачиваний буквально за несколько дней.

А потом выяснилось неприятное. Независимые исследователи опубликовали технический анализ Telega и установили, что приложение подменяет адреса серверов Telegram на собственные. Весь трафик пользователей проходил через серверы самой Telega. Это называется MITM-атакой: кто-то стоит между вами и Telegram и видит все, что вы пишете. Мало кто знал, что за приложение Telega на самом деле, когда массово его скачивал.

Помимо Telega, компания RKS Global исследовала восемь популярных альтернативных клиентов Telegram и нашла проблемы практически у всех. Команда Дурова отреагировала именно так: не заблокировала сторонние клиенты, но начала предупреждать пользователей, что их собеседник пользуется чем-то нестандартным.

Что такое неофициальный клиент Telegram

Приложение Telegram распространяется с открытым исходным кодом. Это означает, что любой разработчик может взять этот код, добавить свои функции и выпустить собственную версию мессенджера. Такие версии называют форками, модами или альтернативными клиентами.

Люди устанавливают их по разным причинам:

хотят функции, которых нет в официальном приложении (например, расширенную кастомизацию);

официальный мессенджер Telegram плохо работает, а сторонний клиент стабильно функционирует;

плохо работает, а сторонний клиент стабильно функционирует; просто не знают, что скачали не оригинал.

Среди неофициальных клиентов Telegram есть принципиально разные продукты. Одни написаны добросовестными разработчиками, код открыт, никакой скрытой активности нет. Другие — настоящая угроза: собирают данные, перехватывают трафик, передают информацию на сторонние серверы. Отличить одно от другого обычному пользователю практически невозможно на глаз.

Опасен ли человек с неофициальным клиентом Telegram

Честный ответ: зависит от того, какой именно клиент стоит у вашего собеседника. Если это что-то вроде Plus Messenger или другой популярный форк Telegram с открытым кодом и многолетней историей — риск умеренный. Такие приложения не перехватывают трафик и не подменяют серверы. Хотя полная безопасность не гарантирована и здесь: история с Nekogram, у которого нашли скрытый сбор номеров телефонов, хорошо это иллюстрирует.

Если же собеседник пользуется чем-то вроде Telega, iMe или Graph Messenger — это серьезнее. Исследования показали, что эти приложения отправляют данные на сторонние серверы, включая российские. Переписка с таким собеседником потенциально видна третьим лицам. Важный момент: под угрозой оказываетесь не только вы сами, если поставили сомнительный альтернативный Telegram. Достаточно одного участника чата с небезопасным приложением, чтобы под угрозой оказалась вся переписка. Именно поэтому Telegram и решил предупреждать тех, кто пользуется оригиналом.

Есть и технический нюанс: Telegram пока не уточняет, показывает ли предупреждение для всех сторонних клиентов без исключения или только для тех, которые он считает ненадежными. Если первое — предупреждение будет появляться даже у пользователей вполне безобидных приложений, что создает лишний шум.

Что делать, если человек использует неофициальный Telegram

Несколько практических советов в зависимости от ситуации. Если предупреждение появилось у знакомого человека, и написано, что он использует неофициальный клиент Telegram:

спросите напрямую, какое приложение он использует;

если это Telega — попросите удалить и поставить официальный клиент: это не паранойя, а разумная просьба;

если это один из популярных форков с открытым кодом — решайте сами, насколько вас это беспокоит;

не отправляйте в эту переписку пароли, коды из SMS и другие чувствительные данные, пока не разберетесь.

Если предупреждение появилось у незнакомого человека, который вам написал:

будьте осторожны вдвойне;

не переходите по ссылкам из такой переписки;

не сообщайте личные данные.

Если предупреждение появляется у вас самих в профиле — значит, вы используете сторонний клиент Telegram. Самое простое решение: удалить его и поставить официальное приложение. Но вам придется самостоятельно решать проблему с блокировкой Telegram в России.