Открываете профиль знакомого в своем любимом мессенджере и видите непривычную надпись с красным кружком: «Использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем». Именно так выглядит новое предупреждение, которое появилось в обновлении 12.6.2. Оно здесь не случайно. Это одно из последствий того, что Telegram перестал работать в России. Дабы продолжать пользоваться приложением, миллионы людей начали ставить сторонние клиенты мессенджера. И некоторые из них оказались настолько опасны, что позавидует даже MAX. Но о чем говорит новое предупреждение Telegram, и как к нему относиться? Объясняю по порядку.

Отметка, из-за которой становится не по себе

Почему Telegram показывает предупреждение

Чтобы понять логику Telegram, нужно вспомнить, что происходило в начале 2026 года. После того как мессенджер начали планомерно замедлять и ограничивать, люди массово искали способы продолжать им пользоваться. Одни сменили IP, другие нашли сторонние приложения — клоны Telegram, которые работали без ограничений. Среди таких приложений оказалась Telega, взлетевшая в топ скачиваний буквально за несколько дней.

А потом выяснилось неприятное. Независимые исследователи опубликовали технический анализ Telega и установили, что приложение подменяет адреса серверов Telegram на собственные. Весь трафик пользователей проходил через серверы самой Telega. Это называется MITM-атакой: кто-то стоит между вами и Telegram и видит все, что вы пишете. Мало кто знал, что за приложение Telega на самом деле, когда массово его скачивал.

Telega оказалась небезопасным приложением

Помимо Telega, компания RKS Global исследовала восемь популярных альтернативных клиентов Telegram и нашла проблемы практически у всех. Команда Дурова отреагировала именно так: не заблокировала сторонние клиенты, но начала предупреждать пользователей, что их собеседник пользуется чем-то нестандартным.

Что такое неофициальный клиент Telegram

Приложение Telegram распространяется с открытым исходным кодом. Это означает, что любой разработчик может взять этот код, добавить свои функции и выпустить собственную версию мессенджера. Такие версии называют форками, модами или альтернативными клиентами.

Люди устанавливают их по разным причинам:

  • хотят функции, которых нет в официальном приложении (например, расширенную кастомизацию);
  • официальный мессенджер Telegram плохо работает, а сторонний клиент стабильно функционирует;
  • просто не знают, что скачали не оригинал.

Среди неофициальных клиентов Telegram есть принципиально разные продукты. Одни написаны добросовестными разработчиками, код открыт, никакой скрытой активности нет. Другие — настоящая угроза: собирают данные, перехватывают трафик, передают информацию на сторонние серверы. Отличить одно от другого обычному пользователю практически невозможно на глаз.

Опасен ли человек с неофициальным клиентом Telegram

Честный ответ: зависит от того, какой именно клиент стоит у вашего собеседника. Если это что-то вроде Plus Messenger или другой популярный форк Telegram с открытым кодом и многолетней историей — риск умеренный. Такие приложения не перехватывают трафик и не подменяют серверы. Хотя полная безопасность не гарантирована и здесь: история с Nekogram, у которого нашли скрытый сбор номеров телефонов, хорошо это иллюстрирует.

Бойтесь таких собеседников в Telegram

Если же собеседник пользуется чем-то вроде Telega, iMe или Graph Messenger — это серьезнее. Исследования показали, что эти приложения отправляют данные на сторонние серверы, включая российские. Переписка с таким собеседником потенциально видна третьим лицам. Важный момент: под угрозой оказываетесь не только вы сами, если поставили сомнительный альтернативный Telegram. Достаточно одного участника чата с небезопасным приложением, чтобы под угрозой оказалась вся переписка. Именно поэтому Telegram и решил предупреждать тех, кто пользуется оригиналом.

Есть и технический нюанс: Telegram пока не уточняет, показывает ли предупреждение для всех сторонних клиентов без исключения или только для тех, которые он считает ненадежными. Если первое — предупреждение будет появляться даже у пользователей вполне безобидных приложений, что создает лишний шум.

Что делать, если человек использует неофициальный Telegram

Несколько практических советов в зависимости от ситуации. Если предупреждение появилось у знакомого человека, и написано, что он использует неофициальный клиент Telegram:

  • спросите напрямую, какое приложение он использует;
  • если это Telega — попросите удалить и поставить официальный клиент: это не паранойя, а разумная просьба;
  • если это один из популярных форков с открытым кодом — решайте сами, насколько вас это беспокоит;
  • не отправляйте в эту переписку пароли, коды из SMS и другие чувствительные данные, пока не разберетесь.

Если предупреждение появилось у незнакомого человека, который вам написал:

  • будьте осторожны вдвойне;
  • не переходите по ссылкам из такой переписки;
  • не сообщайте личные данные.

Если предупреждение появляется у вас самих в профиле — значит, вы используете сторонний клиент Telegram. Самое простое решение: удалить его и поставить официальное приложение. Но вам придется самостоятельно решать проблему с блокировкой Telegram в России.