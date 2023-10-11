Как на Android пользоваться WhatsApp и Telegram через одно приложение

Примерно 10 лет назад наступила эпоха мессенджеров, когда многие из нас отказались от общения посредством SMS и обычной телефонии, отдав предпочтение бесплатным приложениям для переписок и звонков через интернет. Но обычные пользователи испытывают из-за этого определенные неудобства, поскольку таких программ слишком много. Только представьте: общаться с друзьями приходится через WhatsApp, с коллегами — через Telegram, а переписываться с родственниками только посредством Viber. Мы постоянно вынуждены переключаться между программами и зачастую просто не помним, каким мессенджером пользуется человек, которому нужно написать. К счастью, у обладателей Android-смартфонов есть возможность держать чаты в одном приложении.

Можно ли объединить WhatsApp и Telegram

WhatsApp и Telegram — два самых популярных мессенджера, на которые приходится весь основной трафик. Программами занимаются разные группы разработчиков, конкурирующих между собой, а потому у нас нет официальной возможности объединить Ватсап и Телеграм. Это просто невыгодно их владельцам.

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Да, можно перенести чаты из WhatsApp в Telegram, о чем мы уже рассказывали. Но это половинчатая мера, ведь помимо копирования переписки нам нужно заставить всех своих собеседников поменять мессенджер. Согласятся ли они — вопрос дискуссионный.

Единственным способом иметь доступ ко всем чатам через одно приложение является установка специальных программ, чьи разработчики не имеют никакого отношения ни к WhatsApp, ни к Telegram, ни к Viber. Решая, по сути, одинаковую задачу, работают они по-разному. Одни программы только ведут список контактов, позволяя одним нажатием открыть чат в нужном приложении для общения, а другие представляют собой альтернативный клиент мессенджера, где требуется заново входить в свой аккаунт, передавая личные данные сомнительному сервису. Словом, объединение WhatsApp и Telegram — задача посильная, но имеющая ряд нюансов, о которых вы узнаете, взглянув на несколько утилит.

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Приложение DM Me — все чаты в одном месте

Пожалуй, лучший способ пользоваться Ватсап и Телеграм через одно приложение предлагает DM Me. Эта программа не собирает данные пользователей и не просит заходить в учетную запись. Она лишь агрегирует мессенджеры, позволяя как можно быстрее получить доступ к их чатам.

Скачать DM Me

После первого запуска программа попросит предоставить ей несколько разрешений. Для полноценной работы требуется открыть все права. Если все сделано верно, DM Me покажет список контактов, а напротив каждого абонента будут красоваться иконки мессенджеров, где он авторизован.

Чтобы написать конкретному человеку, нужно тапнуть по его значку, а затем — нажать кнопку «Chat» и выбрать мессенджер. После этого откроется чат в выбранном приложении, будь то Telegram или WhatsApp. Также в настройках предлагается включить перехват уведомлений. Тогда все оповещения начнут поступать напрямую через DM Me.

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All Messenger — приложение со всеми соцсетями

All Messenger тоже является агрегатором мессенджеров, но работает он иначе. Он не требует наличия на мобильном устройстве отдельных приложений для общения, так как объединяет их внутри себя. При этом для доступа к чатам вам нужно авторизоваться.

Скачать All Messenger

Помимо WhatsApp и Telegram в All Messenger представлено множество социальных сетей, которые тоже можно объединить в рамках одного приложения:

VK;

Weibo;

Skype;

Zoom и другие.

Разработчики All Messenger говорят, что они не получают доступ к пользовательским данным, а весь контент поступает со сторонних веб-сайтов. Стоит ли доверять их заявлениям — решайте сами.

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Управление чатами через приложение Messenger

Последнее приложение для мессенджеров в сегодняшнем списке — Messenger. Оно объединяет в себе возможности DM Me и All Messenger, предлагая как просто переключаться между условными WhatsApp и Telegram, так и объединить их в рамках одной программы после входа в аккаунт.

Скачать Messenger

Программы нет в Google Play, поэтому вам придется вспомнить, как установить приложение через APK. Также Messenger изобилует рекламой, что тоже не идет ему в плюс. Но со своей задачей прога справляется, а это — самое главное.