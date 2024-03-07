Как на Android-смартфоне создать уникальную открытку для поздравления в WhatsApp

Весна — то время, когда кратно увеличивается объем трафика в мессенджерах. А все потому, что миллионы людей начинают пересылать друг другу открытки в Ватсапе. Согласитесь, поводов предостаточно: 8 марта, Пасха, 9 мая и нескончаемый поток дней рождения. Как правило, люди отправляют открытки, скачанные из интернета. Это самый простой вариант для тех, чья голова лишена креативных идей. Но мы же из другой когорты, правда? Тогда давайте разберемся, как на телефоне создать открытку собственного производства, которой будет не стыдно поделиться с родственниками и друзьями в WhatsApp.

Приложение для создания открыток

Сделать открытку на телефоне можно несколькими способами. Например, воспользовавшись специальным конструктором, благо в Google Play есть множество приложений с подобной функциональностью:

С их помощью можно не только создать картинку с поздравлениями, но и сделать видеооткрытку. Я рекомендую использовать приложение eCards, не требующее особых знаний в области работы с графикой, а также предварительной регистрации. Все максимально просто:

Запускаем приложение. Выбираем подходящий шаблон, чтобы, например, создать открытку на 8 марта. Редактируем надписи. Жмем кнопку «Поделиться», чтобы отправить открытку в Ватсапе или другом мессенджере.

В принципе, можно ограничиться этим вариантом. Но есть еще несколько интересных способов сделать открытку на Пасху или по иному поводу, у которых есть свои плюсы и минусы в сравнении с приложениями.

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Как создать открытку онлайн

При желании вы можете создать бесплатно открытку онлайн, не устанавливая приложение, при помощи одного из следующих сайтов:

Увы, на Андроид эти сервисы работают некорректно. Если вы не хотите садиться за компьютер, посетите сайт supa.ru. Он отлично функционирует на телефоне и позволяет создать открытку на Андроид без лишних хлопот:

Открываем сайт. Выбираем шаблон (например, чтобы создать открытку на день рождения). Вписываем необходимые данные. Сохраняем изображение нажатием на кнопку скачивания.

Далее останется лишь отправить открытку в WhatsApp по инструкции, которая была подробно изложена в одном из материалов, выходивших ранее на нашем сайте.

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Нейросеть для создания открыток

Технологии не стоят на месте, и сегодня вы можете создать открытку через нейросеть. То есть за вас ее нарисует искусственный интеллект. Каким ИИ воспользоваться? Сначала попробуйте нейросеть Kandinsky в приложении Салют! от Сбера:

Запустите программу. Войдите по Сбер ID. Вызовите голосового ассистента нажатием на круглую кнопку. Попросите его нарисовать новогоднюю открытку или картинку по иному поводу. Подождите минуту.

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Не пользуетесь экосистемой Сбера? Тогда попробуйте телеграм-бот Kandinsky, который тоже делает открытки через нейросеть, но не требует прохождения авторизации.

Еще один вариант нейросети для создания открыток — Шедеврум от Яндекса. Она доступна в одноименном приложении для Android:

Нажмите кнопку «+». Попросите нейросеть сделать открытку на 9 мая или по случаю другого праздника. Подождите 30-60 секунд.

К сожалению, нейросети, создающие открытки, делают их без подписи. Но у нас есть козырная карта — GigaChat от Сбера. Эта нейросеть, доступная через телеграм-бот, не только рисует картинку, но и придумывает поздравления. Посмотрите, как круто получается:

Начинаем диалог с ботом. Жмем кнопку «Создать открытку» или прописываем аналогичный запрос вручную. Выбираем повод, а также указываем дополнительную информацию о получателе. Ждем несколько секунд.

На выходе мы получаем открытку с поздравлениями для Ватсапа, и ею действительно хочется поделиться. Ведь она содержит уникальную картинку и текст, который наверняка оценит тот, кого вы хотите порадовать.