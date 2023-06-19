Как подключить бесплатный Яндекс Плюс и Кинопоиск и посмотреть Джон Уик 4 в хорошем качестве

Несмотря на то, что западные студии ушли из России, пользователи не остались без новых фильмов: их без проблем показывают в кинотетрах, а позже добавляют на стриминговые сервисы. Одним из главных игроков на отечественном рынке является Кинопоиск, который постоянно представляет новинки кино, но и снимает собственные фильмы и сериалы. «Беспринципные», «Пищеблок», «Король и шут» — лишь малая часть того, без чего зрители не представляют своего досуга. Если вы по каким-то причинам еще не пользовались сервисом, рассказываем, как подключить Кинопоиск бесплатно на 3 месяца.

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Джон Уик 4 — смотреть бесплатно

Главной новинкой сервиса на данный момент является «Джон Уик-4» — очередная часть фильма о киллере, которого никто не может убить. Теперь у него появляется новый враг, от людей которого главный герой не может скрыться вообще нигде. Большое количество драк, перестрелок, панорамы разных городов по всему свету — знаменитая сага по-прежнему хороша, за что ее высоко оценили зрители, выставив рейтинг 7,6.

Учитывая то, что новый фильм про Джона Уика совсем недавно показывали в кинотеатрах, теперь посмотреть его в отличном качестве могут все. Самое удобное, что не придется даже скачивать пиратку с торрента вместе с надоедливыми рекламными вставками — нужно просто подключить Кинопоиск бесплатно. Вот как это делается.

Пройдите по этой ссылке и нажмите «Хочу, оформляем».

Затем войдите в свой аккаунт, если не сделали этого раньше.

Привяжите свою карту или выберите ее из списка. Лучше всего для оплаты использовать виртуальную карту Тинькофф — так безопаснее.

Нажмите «Оплатить».

Подписка на Кинопоиск бесплатно

С вашего счета спишется 1 рубль, а следующий платеж будет 299 рублей. Обратите внимание, что для новых пользователей, у которых не было подписки Яндекс.Плюс, подключится бесплатный Кинопоиск до конца лета, а у всех остальных — на месяц. Но этот нюанс легко обойти: в процессе оформления просто нажмите «Нет, спасибо», после чего система предложит вам подарок — Кинопоиск до конца лета бесплатно. За это даже не спишут 1 рубль с вашей карты, поэтому об оплате можете забыть до сентября!

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Как отключить Яндекс.Плюс на телефоне

Если пока не планируете пользоваться подпиской, но хотите посмотреть Джон Уик 4 бесплатно, то ниже почитайте о том, как отключить Яндекс.Плюс, чтобы деньги не списались. Никаких сложностей с отменой подписки нет: достаточно лишь зайти в свой аккаунт и отключить ее полностью. Обратите внимание, что в настройках есть вариант «Приостановить», но это нам не подходит. Смотрите.

Зайдите со смартфона на страницу ya.ru и нажмите на иконку своего аккаунта.

Выберите «Плюс — подписка активна».

Нажмите вверху «Плюс активен» и прокрутите страницу вниз: выберите «Отменить подписку».

Подтвердите выбор для отмены.

Так как отключить автопродление Яндекс.Плюс нельзя, можно отменить подписку за пару дней до окончания. Еще проще удалить карту из аккаунта Яндекса, чтобы деньги случайно не сняли.

Зайдите в свой аккаунт Яндекс.Плюс.

Нажмите «Плюс активен».

Нажмите строку, где указан срок окончания подписки.

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Что входит в подписку Яндекс Плюс

Подписка на Кинопоиск — это не только фильмы, но и доступ к другим сервисам из подписки Яндекс.Плюса.

Яндекс.Музыка — треки, подкасты, аудиокниги, которые регулярно обновляются.

— треки, подкасты, аудиокниги, которые регулярно обновляются. Бесплатная доставка и рассрочка Сплит на Яндекс.Маркете.

и рассрочка Сплит на Яндекс.Маркете. Кэшбэк баллами Плюса в сервисах, включая Яндекс.Такси, Лавку и Яндекс.Афиша.

Кроме того, можно подключить до 10 устройств одновременно. Это могут быть смартфоны, ТВ-приставки, Смарт-телевизоры, планшеты или ноутбуки. А в саму подписку можно добавить до 3 человек, которые смогут пользоваться Яндекс.Плюс бесплатно наряду с вами.

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Конечно, иметь такую краткосрочную подписку не очень выгодно — проще купить сразу длительную после окончания промо-периода: выгоднее всего приобретать ее вскладчину с друзьями, тогда она обойдется заметно дешевле для каждого. А еще можно купить подписку Яндекс.Плюс дешевле номинала на АлиЭкспресс — многие в нашей редакции обзавелись ею.

Яндекс Плюс дешево

Никаких проблем не возникает, поэтому не могу вам не порекомендовать этот способ. Само собой, эти и другие выгодные промокоды на сервисы мы публикуем в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы» — обязательно подпишитесь!

Бесплатный Яндекс.Плюс с Кинопоиском — это не только новые фильмы, но еще и расширенные функции Яндекс.Станции. О том, что она умеет без подписки, читайте в нашем материале.