Регистрация в MAX: пошаговая инструкция для Android

Регистрация в MAX занимает всего несколько минут, но у пользователей все равно возникает много вопросов. Одни не понимают, нужна ли регистрация в национальном мессенджере вообще, другие не могут войти с первого раза, а третьи жалуются на принудительную установку приложения. Если вам тоже приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, сначала стоит разобраться, что делать, если заставляют скачивать MAX, а уже потом переходить к созданию профиля. Ниже разберем, как проходит регистрация, что нужно для создания аккаунта и почему иногда не получается войти в приложение.

Что нужно для регистрации в MAX

Перед тем как начать регистрацию аккаунта в MAX, важно заметить, что для создания профиля требуется номер телефона. Почта или логин не подходят. Аккаунт мессенджера MAX привязывается именно к SIM-карте. Сейчас можно зарегистрироваться с номерами следующих стран:

Россия;

Беларусь;

Азербайджан;

Армения;

Казахстан;

Кыргызстан;

Молдова;

Таджикистан;

Узбекистан;

Грузия;

Турция;

ОАЭ;

Индия;

Вьетнам;

Таиланд;

Малайзия;

Индонезия;

Египет;

Катар;

Саудовская Аравия.

Поскольку мессенджер является национальным и даже содержит в себе Цифровой ID гражданина, вы можете резонно спросить: а нужна ли регистрация в MAX через Госуслуги? На самом деле сервис не требует обязательной авторизации через государственные сервис, поэтому можно спокойно зарегистрироваться без дополнительных аккаунтов. При этом важно помнить, что MAX без регистрации использовать нельзя — без создания профиля не получится писать сообщения и звонить.

Как зарегистрироваться в MAX на телефоне

Перед тем как зарегистрироваться в мессенджере MAX, нужно установить приложение на смартфон. Прочитайте нашу инструкцию по установке MAX на Android, а уже потом переходите к созданию профиля.

А вот инструкция, как как сделать аккаунт в MAX:

Откройте приложение MAX. Введите номер телефона. Нажмите «Продолжить». Дождитесь SMS с кодом. Введите код подтверждения. Укажите имя профиля и при необходимости выберите аватар. Разрешите доступ к контактам.

После этого будет создан аккаунт в MAX, и можно пользоваться чатами, звонками и каналами. Таким же способом можно будет войти в MAX на новом телефоне или после переустановки приложения.

Можно ли зарегистрироваться в MAX без номера

Иногда пользователи пытаются найти способ выполнить регистрацию в MAX без телефона, но сейчас такой возможности нет. Для входа обязательно нужен номер, потому что именно он используется как основной идентификатор.

Также не получится пройти регистрацию в MAX веб через браузер. Она существует только для входа в уже созданный профиль, а создать новый аккаунт через сайт нельзя. Даже если открыть сервис с компьютера, сначала придется зарегистрироваться в MAX по номеру телефона в приложении для ПК. Это сделано для безопасности и защиты от поддельных аккаунтов.

Почему не получается зарегистрироваться в MAX

Если у вас не получается зарегистрироваться в MAX, чаще всего проблема связана со следующими причинами:

номер введен с ошибкой;

не приходит SMS;

используется неподдерживаемая страна;

нет доступа к интернету;

установлена старая версия приложения;

номер уже используется;

телефон не принимает сообщения.

Возможно вы думаете, что нельзя зарегистрироваться в MAX без Госуслуг, и из-за этого не проходит регистрацию. Но напоминаем: это не обязательное условие, и профиль можно создать без привязки к государственным сервисам. Если не получается зарегистрироваться в MAX даже после проверки номера, стоит переустановить приложение или попробовать другую SIM-карту. В большинстве случаев после этого создание аккаунта проходит без ошибок.