Как правильно выбрать смартфон для пожилого человека

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Герман Вологжанин

Сегодня смартфон — самый популярный тип устройств, которым пользуются люди от мала до велика, включая пенсионеров. Ведь, как ни крути, отправить открытку в WhatsApp с кнопочной модели не получится даже при большом желании, а потому умный аппарат должен быть у каждого. При этом в виду поколенческой разницы смартфон для пожилых людей — не одно и то же, что устройство для молодежи. Именно отличия в подходе к эксплуатации вынуждают нас вырабатывать особый подход к выбору подходящей модели.

Как правильно выбрать смартфон для пожилого человека. Расскажем, как правильно выбрать смартфон, а также покажем несколько интересных моделей. Фото.

Расскажем, как правильно выбрать смартфон, а также покажем несколько интересных моделей

Существуют ли смартфоны для пенсионеров

А не легче ли просто купить специальный смартфон для пенсионера и не морочить голову ненужными характеристиками? Конечно, легче, но таких устройств не существует, в отличие от кнопочных моделей.

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При этом отсутствие специальных смартфонов для пожилых людей — не проблема. Ведь любую модель с сенсорным экраном можно адаптировать под нужды пенсионера. Достаточно включить простой режим на Android, и дело в шляпе.

Существуют ли смартфоны для пенсионеров. Эта функция есть практически везде. Фото.

Эта функция есть практически везде

Простой режим увеличит шрифт и иконки, а также упростит интерфейс устройства, избавив его от лишних функций. Подобная функция есть почти на каждом современном Андроиде, а там, где ее нет, можно воспользоваться другими рекомендация по настройке смартфона для бабушки или дедушки.

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Важные характеристики смартфонов для пожилых

Хотя почти все смартфоны адаптированы под нужды пожилого человека за счет простого режима, это не значит, что можно выбирать первую попавшуюся модель. Во-первых, важно обратить внимание на диагональ экрана. Желательно, чтобы она была больше 6.6 дюйма.

Важные характеристики смартфонов для пожилых. Хороший процессор нужен и пожилому человеку. Фото.

Хороший процессор нужен и пожилому человеку

Во-вторых, нельзя безответственно подходить к процессору телефона. Ведь слабый чипсет — это проблема не только для геймера. Из-за плохого железа смартфон будет постоянно тормозить и вылетать из приложений в любой непонятной ситуации. Чтобы минимизировать риски, старайтесь выбирать устройство, соответствующее следующим требованиям:

Если условия соблюдены, смартфон для пожилого человека не будет тормозить. А все остальное — дело вкуса. Почти все модели предлагают большие аккумуляторы на 5000 мАч, а при желании можно переплатить за увеличенную АКБ или поддержку быстрой зарядки. Если помимо размера экрана интересует его качество, лучше выбирать модели с AMOLED-матрицей, а пенсионерам, любящим фотографировать, стоит присмотреться к недорогим смартфонам с хорошей камерой.

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Лучшие смартфоны для пожилых людей

Лучшие смартфоны для пожилых людей. realme NOTE 50 можно купить на любую пенсию. Фото: YugaTech. Фото.

realme NOTE 50 можно купить на любую пенсию. Фото: YugaTech

Чтобы вы не тратили время на поиск устройств по заданным критериям, предлагаем актуальный рейтинг смартфонов для пожилых. В него вошли недорогие модели 2024 года за плюс-минус 10 тысяч рублей:

  • realme NOTE 50. Дешевый, но при этом очень хороший смартфон, готовый порадовать большим 6.74-дюймовым экраном и очень мощным для своей цены процессором Unisoc T612.
  • TECNO Spark Go 2024. Хорошая модель с облегченной версией Android, которая поможет легко освоиться пожилому человеку.
  • realme C51. Недорогой смартфон с быстрой зарядкой, готовый восстановить энергию всего за 75 минут, что очень круто для устройства за 7 тысяч.
  • Infinix NOTE 30i. Смартфон с не только большим, но и очень ярким экраном, информацию на котором отчетливо видно даже в солнечную погоду. Также модель отличается солидным объемом памяти.
  • Redmi Note 13 4G. Пожалуй, лучший смартфон для пожилых людей в 2024 году. У него большой и яркий экран, хорошая камера, быстрая зарядка и максимально оптимизированный расход энергии.

Если вы готовы потратить на покупку нового устройства больше, познакомьтесь с нашей подборкой лучших смартфонов до 30 тысяч рублей, а также следите за обновлениями на сайте AndroidInsider.ru в Дзене.

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