Как правильно выбрать смартфон для пожилого человека

Сегодня смартфон — самый популярный тип устройств, которым пользуются люди от мала до велика, включая пенсионеров. Ведь, как ни крути, отправить открытку в WhatsApp с кнопочной модели не получится даже при большом желании, а потому умный аппарат должен быть у каждого. При этом в виду поколенческой разницы смартфон для пожилых людей — не одно и то же, что устройство для молодежи. Именно отличия в подходе к эксплуатации вынуждают нас вырабатывать особый подход к выбору подходящей модели.

Существуют ли смартфоны для пенсионеров

А не легче ли просто купить специальный смартфон для пенсионера и не морочить голову ненужными характеристиками? Конечно, легче, но таких устройств не существует, в отличие от кнопочных моделей.

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При этом отсутствие специальных смартфонов для пожилых людей — не проблема. Ведь любую модель с сенсорным экраном можно адаптировать под нужды пенсионера. Достаточно включить простой режим на Android, и дело в шляпе.

Простой режим увеличит шрифт и иконки, а также упростит интерфейс устройства, избавив его от лишних функций. Подобная функция есть почти на каждом современном Андроиде, а там, где ее нет, можно воспользоваться другими рекомендация по настройке смартфона для бабушки или дедушки.

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Важные характеристики смартфонов для пожилых

Хотя почти все смартфоны адаптированы под нужды пожилого человека за счет простого режима, это не значит, что можно выбирать первую попавшуюся модель. Во-первых, важно обратить внимание на диагональ экрана. Желательно, чтобы она была больше 6.6 дюйма.

Во-вторых, нельзя безответственно подходить к процессору телефона. Ведь слабый чипсет — это проблема не только для геймера. Из-за плохого железа смартфон будет постоянно тормозить и вылетать из приложений в любой непонятной ситуации. Чтобы минимизировать риски, старайтесь выбирать устройство, соответствующее следующим требованиям:

процессор, набирающий минимум 200-250 тысяч баллов в AnTuTu;

не меньше 3-4 ГБ оперативной памяти;

накопитель стандарта UFS 2.1 и выше (рекомендуется избегать устройства с памятью eMMC 5.1).

Если условия соблюдены, смартфон для пожилого человека не будет тормозить. А все остальное — дело вкуса. Почти все модели предлагают большие аккумуляторы на 5000 мАч, а при желании можно переплатить за увеличенную АКБ или поддержку быстрой зарядки. Если помимо размера экрана интересует его качество, лучше выбирать модели с AMOLED-матрицей, а пенсионерам, любящим фотографировать, стоит присмотреться к недорогим смартфонам с хорошей камерой.

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Лучшие смартфоны для пожилых людей

Чтобы вы не тратили время на поиск устройств по заданным критериям, предлагаем актуальный рейтинг смартфонов для пожилых. В него вошли недорогие модели 2024 года за плюс-минус 10 тысяч рублей:

realme NOTE 50. Дешевый, но при этом очень хороший смартфон , готовый порадовать большим 6.74-дюймовым экраном и очень мощным для своей цены процессором Unisoc T612.

, готовый порадовать большим 6.74-дюймовым экраном и очень мощным для своей цены процессором Unisoc T612. TECNO Spark Go 2024. Хорошая модель с облегченной версией Android , которая поможет легко освоиться пожилому человеку.

, которая поможет легко освоиться пожилому человеку. realme C51. Недорогой смартфон с быстрой зарядкой , готовый восстановить энергию всего за 75 минут, что очень круто для устройства за 7 тысяч.

, готовый восстановить энергию всего за 75 минут, что очень круто для устройства за 7 тысяч. Infinix NOTE 30i. Смартфон с не только большим, но и очень ярким экраном , информацию на котором отчетливо видно даже в солнечную погоду. Также модель отличается солидным объемом памяти.

, информацию на котором отчетливо видно даже в солнечную погоду. Также модель отличается солидным объемом памяти. Redmi Note 13 4G. Пожалуй, лучший смартфон для пожилых людей в 2024 году. У него большой и яркий экран, хорошая камера, быстрая зарядка и максимально оптимизированный расход энергии.

Если вы готовы потратить на покупку нового устройства больше, познакомьтесь с нашей подборкой лучших смартфонов до 30 тысяч рублей, а также следите за обновлениями на сайте AndroidInsider.ru в Дзене.