Новый смартфон достали из коробки — и первый вопрос, который возникает у половины покупателей: надо ли как-то особенно его зарядить в первый раз? Слышали, наверное, советы вроде «обязательно зарядите до 100% перед первым использованием» или «сначала разрядите в ноль, потом заряжайте». Сейчас разберемся, что из этого правда, что пережиток прошлого, а что вообще вредно для зарядки батареи смартфона. Заодно поймем, какой аккумулятор нужен смартфону в 2026 году и какие параметры реально важны при выборе нового устройства.

Нужно ли заряжать новый телефон

Коротко: нет, не нужно. Это один из самых живучих мифов о смартфонах, который тянется еще с эпохи никель-кадмиевых аккумуляторов. Те старые батареи действительно страдали от «эффекта памяти» и требовали полного разряда перед зарядкой. Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы работают по принципиально другой химии — им эффект памяти не страшен.

Новый смартфон приходит с завода заряженным примерно на 40-60%. Это сделано специально: производители знают, что устройство может пролежать на складе и в магазине несколько месяцев, а потому поддерживают зарядку батареи телефона на уровне, оптимальном для долгосрочного хранения. Можете сразу включить смартфон и пользоваться — ничего плохого не произойдет.

Нужно ли полностью разряжать новый смартфон

Нет. Это городская легенда без научного обоснования. Нет ни одного производителя смартфонов, который официально рекомендует такую процедуру «калибровки» перед первым использованием. Литий-ионный аккумулятор не нуждается в начальной «тренировке» — он сразу работает в штатном режиме.

Откуда взялся этот совет? Скорее всего, от пользователей старых ноутбуков и кнопочных телефонов, которые действительно иногда требовали калибровки индикатора заряда. Но индикатор и сам аккумулятор — разные вещи. Многократная зарядка до 100% в первые дни не улучшит емкость аккумулятора смартфона, зато лишние полные циклы зарядки немного ускорят его деградацию.

Как правильно заряжать новый смартфон

Ничего сложного — просто несколько разумных привычек, которые реально влияют на долгосрочное здоровье батареи:

Заряжайте в диапазоне 20-80%. Полные циклы от нуля до ста — самая агрессивная нагрузка для литиевого аккумулятора. Чем меньше таких циклов, тем дольше батарея сохранит свою емкость. Идеально — подзаряжать почаще, не доводя до критически низких значений.

Не держите смартфон на зарядке постоянно. Если смартфон лежит подключенным при 100% — это создает так называемый «стресс полного заряда». Современные устройства умеют с этим бороться, но лучше не искушать судьбу.

Используйте оригинальный зарядник. Тот, что в коробке, — оптимальный вариант для вашей модели. Сторонние зарядки нередко выдают нестабильное напряжение, что со временем сказывается на состоянии батареи.

Не заряжайте в жару. Высокая температура — главный враг литиевого аккумулятора. Заряжать смартфон под прямым солнцем или в горячей машине — плохая идея.

Это и есть настоящие правила зарядки телефона без мистики и ритуалов. Все остальное является откровенной чепухой.

Вредна ли быстрая зарядка телефона

Вопрос, который задают постоянно. Быстрая зарядка для телефона — не маркетинговая выдумка и не способ убить батарею за год. Производители разрабатывают такие системы с учетом температурного режима и характеристик конкретного аккумулятора. Смартфоны с быстрой зарядкой умеют регулировать мощность зарядки смартфона в зависимости от текущего уровня заряда: первые 50-60% заряжаются быстро, потом система снижает мощность, чтобы не перегревать батарею.

Использовать быструю зарядку в повседневной жизни можно без опасений. Другой вопрос — нужна ли она вам постоянно. Если заряжаете смартфон ночью, пока спите, быстрая зарядка там просто не нужна: результат будет тем же самым, просто медленнее.

Можно ли заряжать смартфон ночью

Один из вечных вопросов. Зарядка телефона ночью — обычная практика большинства людей, и ничего катастрофического в ней нет. Современные смартфоны умеют управлять зарядкой умно: многие модели останавливают зарядку на 80% и доводят до 100% только перед предполагаемым временем подъема. Это называется адаптивной или оптимизированной зарядкой.

Проблема ночной зарядки не в том, что телефон «перезарядится», ведь от этого современные устройства защищены. Проблема в другом: смартфон всю ночь остается при 100%, что создает стресс для аккумулятора. Решение простое: включите функцию оптимизированной зарядки в настройках. Она есть практически у всех современных производителей. После этого можете спать спокойно.

Что реально влияет на срок службы аккумулятора

Раз уж разобрались с мифами, давайте закрепим: вот что на самом деле определяет, как долго сохранится емкость аккумулятора смартфона:

Количество полных циклов зарядки. Каждый полный цикл от 0 до 100% немного снижает максимальную емкость. Именно поэтому частые подзарядки небольшими порциями лучше, чем редкие полные циклы.

Температура при зарядке. Высокая температура ускоряет деградацию литиевого аккумулятора сильнее, чем любой другой фактор. Не заряжайте в жару и не кладите телефон на горячие поверхности.

Длительное хранение при высоком заряде. Если смартфон месяцами лежит при 100% — батарея стареет быстрее. Для долгосрочного хранения оптимален уровень 40-60%.

Качество зарядника. Дешевые сторонние зарядники с нестабильным напряжением могут незаметно повреждать ячейки аккумулятора. Лучшая зарядка смартфона — та, что идет в комплекте, или качественный сертифицированный аналог.

Подробнее о том, как продлить срок службы аккумулятора телефона, читайте в отдельной статье с конкретными рекомендациями. А если хотите понять, что влияет на автономность смартфона в целом, вам тоже стоит познакомиться с тематическим материалом. Там найдется много интересного.

Главный совет по первой зарядке нового смартфона

Вот он, и он удивительно прост: не делайте ничего особенного. Достали из коробки, включили, пользуетесь. Если заряд упал ниже 20% — подключите зарядник. Заряд дошел до 80-90% — можно отключить. Никаких ритуалов, никаких трех полных циклов, никакого обязательного разряда в ноль.

Единственное, что стоит сделать сразу, — включить оптимизированную зарядку в настройках и убедиться, что используете оригинальный зарядник. Все остальное — фольклор. Что будет, если долго не включать телефон — тоже интересный вопрос для тех, кто купил устройство про запас и думает, как его правильно хранить. А пока наслаждайтесь новым смартфоном. Батарея переживет и первую ночь, и первые три дня без каких-либо ритуалов.