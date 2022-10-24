Как проверить, не взломан ли телефон

Мы регулярно слышим о том, что IT-компании, производящие тот или иной софт, улучшают системы безопасности, как и производители смартфонов. Но спустя какое-то время выясняется, что произошла очередная утечка данных пользователей в лапы мошенников. Предугадать, доберутся ли злоумышленники до ваших данных, невозможно — это может произойти в любой момент. По этой же причине, наверное, бесполезно. Зато вполне реально простыми способами проверить, не взломан ли смартфон, чтобы хоть как-то остановить кражу данных здесь и сейчас. Рассказываем, что нужно знать об этом.

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Почему смартфон быстро разряжается

Первое, из-за чего стоит начать беспокоиться — быстрая разрядка смартфона. Это нормальное явление, когда аккумулятор сильно изношен или вы только что обновили прошивку. Обычно после апдейта системе нужное некоторое время, чтобы оптимизироваться: в большинстве случаев жор аккумулятора проходит через 1-2 дня, но если это продолжается неделю и больше — это повод задуматься.

Вас должно вдвойне смутить то, если на смартфон с момента активации вы не устанавливали приложений — значит, какая-то уже существующая программа усиленно работает в фоновом режиме. Некоторые пользователи не обращают внимания на быструю разрядку, обвиняя во всем версию Android, но убедиться в этом легко: просто зайдите в Настройки аккумулятора и выберите «Использование батареи».

В этом меню находится график использования аккумулятора и список приложений, которые используют заряд. По графику легко определить, что с аккумулятором что-то не так: заряд должен снижаться плавно, пока смартфон не используется, а приложения не должны «поедать» значительную часть батареи.

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Расход трафика на телефоне

Почти все пользователи в 2022 году имеют безлимитные тарифные планы, поэтому редки случаи, когда кто-то проверяет использование трафика. А зря: повышенный расход интернет-трафика может быть следствием того, что смартфон взломан.

Желательно проверять не только сотовые данные, но и объем данных, использованных по Wi-Fi хотя бы раз в неделю, чтобы иметь представление о том, как вы тратите гигабайты. Впрочем, упавшая скорость интернета и сообщение от оператора, сообщающее о том, что трафика больше нет — лучшее напоминание.

Зайдите в Настройки, выберите «Сеть и интернет».

Выберите предпочитаемую сим-карту.

Прокрутите список вниз и нажмите «Использование данных приложения».

Как правило, YouTube, Spotify и другие стриминговые сервисы с соцсетями используют больше всего трафика, но если другое приложение внезапно стало подгружать непривычно много данных, это повод задуматься и удалить его.

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Приходят непонятные уведомления на телефон

Всплывающие уведомления — одновременно и хорошо, и не очень, так как в большинстве случаев это всего лишь реклама чего-либо. Чаще всего рассылка приходит под видом каких-либо сервисов, а ссылка в сообщении и вовсе похожа на настоящее название сайта. Не так давно выяснилось, что мошенники додумались представиться службой поддержки Apple, сообщив о найденном смартфоне да еще и прикрепили фото журналиста AndroidInsider.ru Артёма Сутягина, якобы сделанное фронталкой смартфона, хотя оно просто найдено в интернете.

Как вы знаете, за последнее время множество приложений пропали из App Store и Google Play, поэтому в магазинах приложений стали оперативно появляться клоны. Некоторые пользователи оказались настолько бдительными, что даже с недоверием отнеслись к их возвращению, точнее, копий с другим названием. Особенно, с учетом того, что сами банки как-то нехотя сообщали подтверждали оригинальность приложений.

Внимательно устанавливайте на смартфон приложения-оптимизаторы: не так давно мы рассказывали о том, что они практически бесполезны, но если решились, то используйте те, что есть в Google Play.

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Что делать, если телефон взломан

На самом деле, телефон может вести себя странно длительное время, а вы могли на это не обращать внимания. Однако это может говорить о том, что у него сбились настройки, а взлома-то и не было. Например, он может вибрировать без уведомлений, издавать странные звуки, похожие на щелчки.

Вероятно, были просто изменены настройки входящих уведомлений. Могут даже появляться папки с непонятным названием в памяти телефона, но, возможно, это всего лишь директория одного из приложений, которую не стоит удалять. Но если вас все же терзают сомнения, попробуйте следующее.

Установите антивирус и проведите полное сканирование. Лучше всего те, что вы используете на компьютере: например, Avast. Он работает достаточно быстро и незаметно. Не забудьте об установке обновления или сделайте полный сброс настроек, чтобы обнулить свой телефон.