После того как разобрались с правильной настройкой мессенджера MAX, можно начать использовать его по-настоящему: не только для переписки, но и для поздравлений. Открытки в MAX — это простой способ сделать сообщение теплее, чем просто текст. Разбираю, где их взять, как скачать бесплатно и как создать уникальную открытку прямо внутри мессенджера.
Где в мессенджере MAX находятся открытки
Открытки в MAX не встроены в мессенджер как отдельная галерея, в отличие от тех же стикеров. Чтобы отправить красивую открытку в MAX, ее нужно сначала получить одним из трёх способов: скачать из интернета, найти в канале внутри MAX или создать самостоятельно.
Если хотите просто быстро поздравить, подойдет первый или второй вариант. Если хотите, чтобы открытка была уникальной и запомнилась — третий.
Где можно бесплатно скачать открытку для MAX
Способ 1: скачать из интернета. Это самый простой вариант — найти открытки для MAX бесплатно через браузер на смартфоне:
- Откройте браузер на Android-смартфоне.
- Введите в поисковой строке нужный запрос (например, «открытки с днем рождения», «открытки с 9 мая» или «открытки с Пасхой»).
- Перейдите в раздел «Картинки» в результатах поиска.
- Найдите понравившуюся открытку и нажмите на нее.
- Нажмите и удерживайте изображение, после чего появится меню с вариантами действий.
- Выберите «Сохранить изображение», и открытка скачается в галерею смартфона.
Способ 2: найти канал с открытками внутри MAX. В самом мессенджере есть каналы, которые регулярно публикуют поздравительные открытки в MAX — к праздникам и на каждый день:
- Откройте MAX и нажмите на иконку поиска.
- Введите запрос «открытки», «открытки с днем рождения» или «открытки добра» — появится список каналов.
- Выберите подходящий канал и подпишитесь на него.
- Найдите нужную открытку в публикациях канала.
- Нажмите на кнопку загрузки.
- При сохранении открытка попадет в галерею.
В каналах госмессенджера можно найти открытки с 9 мая, открытки с 1 мая, открытки с Новым годом, открытки с 23 февраля, открытки с 8 марта и весенние открытки в MAX на любой вкус. Если при попытке переслать открытку нужный человек не отображается в списке контактов, читайте про то, почему MAX не видит контакты и как это исправить.
Как в MAX сделать открытку
Скачанная из интернета открытка — это хорошо. Но нарисовать открытку в MAX с помощью нейросети — лучше: такой не будет ни у кого из ваших знакомых. В MAX есть два инструмента для создания открыток.
GigaChat создаёт уникальные открытки по описанию, «Конструктор открыток» быстрее, но по шаблонам.
Способ 1: через бот GigaChat. GigaChat — нейросеть от Сбера, которая генерирует изображения по текстовому описанию. Она встроена в MAX как бот:
- Запустите официальный бот GigaChat с галочкой верификации.
- Нажмите «Начать» и дождитесь приветственного сообщения.
- Опишите желаемую открытку текстом (например: «нарисуй поздравительную открытку с Днем Победы в акварельном стиле» или «создай открытку с добрым утром с цветами и солнцем»).
- Дождитесь результата — GigaChat пришлет сгенерированное изображение.
- Если результат не понравился, уточните запрос и попросите создать снова.
- Сохраните понравившееся изображение в галерею.
Способ 2: через официальный бот «Конструктор открыток». Это официальный инструмент MAX для создания открыток с днем рождения в MAX и других праздничных открыток с готовыми шаблонами:
- Запустите официальный бот «Конструктор открыток» и нажмите «Начать».
- Выберите тематику открытки из предложенных вариантов (день рождения, праздники, пожелания).
- Выберите шаблон и при необходимости добавьте текст (имя получателя или персональное пожелание).
- Подтвердите создание, и бот сгенерирует готовую открытку.
Сделать открытку в MAX через «Конструктор открыток» быстрее, чем через GigaChat — шаблоны готовы, нужно только выбрать и добавить текст. GigaChat дает больше творческой свободы: можно описать любую идею и получить уникальный результат. Для осенних открыток в MAX, открыток с Пасхой или открыток с Днем Победы оба варианта работают отлично.
Как отправить открытку в MAX
Отправить открытку в MAX можно двумя способами в зависимости от того, где она находится.
Если открытка сохранена в галерее смартфона:
- Откройте нужный чат в MAX.
- Нажмите на иконку скрепки или плюса рядом с полем ввода текста.
- Выберите «Галерея» или «Фото и видео».
- Найдите сохраненную открытку и нажмите на нее.
- При желании добавьте текст поздравления в поле подписи под изображением.
- Нажмите кнопку отправки.
Если открытка находится в канале MAX и вы хотите переслать ее напрямую:
- Нажмите и удерживайте нужное изображение в канале.
- В появившемся меню выберите «Переслать».
- Найдите нужный контакт или чат в списке и нажмите на него.
- Подтвердите пересылку.
Если нужный человек не появляется в списке при пересылке или поиске — скорее всего, MAX не видит контакты из телефонной книги, и это решается выдачей соответствующего разрешения в настройках Android.