После того как разобрались с правильной настройкой мессенджера MAX, можно начать использовать его по-настоящему: не только для переписки, но и для поздравлений. Открытки в MAX — это простой способ сделать сообщение теплее, чем просто текст. Разбираю, где их взять, как скачать бесплатно и как создать уникальную открытку прямо внутри мессенджера.

Где в мессенджере MAX находятся открытки

Открытки в MAX не встроены в мессенджер как отдельная галерея, в отличие от тех же стикеров. Чтобы отправить красивую открытку в MAX, ее нужно сначала получить одним из трёх способов: скачать из интернета, найти в канале внутри MAX или создать самостоятельно.

Если хотите просто быстро поздравить, подойдет первый или второй вариант. Если хотите, чтобы открытка была уникальной и запомнилась — третий. Кстати, помимо открыток для общения в мессенджере есть еще один инструмент — про то, как пользоваться стикерами в MAX и где их найти, читайте в отдельном материале. Стикеры отлично дополняют открытки в повседневной переписке. О появлении других функций можно узнать в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Где можно бесплатно скачать открытку для MAX

Способ 1: скачать из интернета. Это самый простой вариант — найти открытки для MAX бесплатно через браузер на смартфоне:

Откройте браузер на Android-смартфоне. Введите в поисковой строке нужный запрос (например, «открытки с днем рождения», «открытки с 9 мая» или «открытки с Пасхой»). Перейдите в раздел «Картинки» в результатах поиска. Найдите понравившуюся открытку и нажмите на нее. Нажмите и удерживайте изображение, после чего появится меню с вариантами действий. Выберите «Сохранить изображение», и открытка скачается в галерею смартфона.

Способ 2: найти канал с открытками внутри MAX. В самом мессенджере есть каналы, которые регулярно публикуют поздравительные открытки в MAX — к праздникам и на каждый день:

Откройте MAX и нажмите на иконку поиска. Введите запрос «открытки», «открытки с днем рождения» или «открытки добра» — появится список каналов. Выберите подходящий канал и подпишитесь на него. Найдите нужную открытку в публикациях канала. Нажмите на кнопку загрузки. При сохранении открытка попадет в галерею.

В каналах госмессенджера можно найти открытки с 9 мая, открытки с 1 мая, открытки с Новым годом, открытки с 23 февраля, открытки с 8 марта и весенние открытки в MAX на любой вкус. Если при попытке переслать открытку нужный человек не отображается в списке контактов, читайте про то, почему MAX не видит контакты и как это исправить.

Как в MAX сделать открытку

Скачанная из интернета открытка — это хорошо. Но нарисовать открытку в MAX с помощью нейросети — лучше: такой не будет ни у кого из ваших знакомых. В MAX есть два инструмента для создания открыток.

Способ 1: через бот GigaChat. GigaChat — нейросеть от Сбера, которая генерирует изображения по текстовому описанию. Она встроена в MAX как бот:

Запустите официальный бот GigaChat с галочкой верификации. Нажмите «Начать» и дождитесь приветственного сообщения. Опишите желаемую открытку текстом (например: «нарисуй поздравительную открытку с Днем Победы в акварельном стиле» или «создай открытку с добрым утром с цветами и солнцем»). Дождитесь результата — GigaChat пришлет сгенерированное изображение. Если результат не понравился, уточните запрос и попросите создать снова. Сохраните понравившееся изображение в галерею.

Способ 2: через официальный бот «Конструктор открыток». Это официальный инструмент MAX для создания открыток с днем рождения в MAX и других праздничных открыток с готовыми шаблонами:

Запустите официальный бот «Конструктор открыток» и нажмите «Начать». Выберите тематику открытки из предложенных вариантов (день рождения, праздники, пожелания). Выберите шаблон и при необходимости добавьте текст (имя получателя или персональное пожелание). Подтвердите создание, и бот сгенерирует готовую открытку.

Сделать открытку в MAX через «Конструктор открыток» быстрее, чем через GigaChat — шаблоны готовы, нужно только выбрать и добавить текст. GigaChat дает больше творческой свободы: можно описать любую идею и получить уникальный результат. Для осенних открыток в MAX, открыток с Пасхой или открыток с Днем Победы оба варианта работают отлично. Поделиться результатом и обсудить функции MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Как отправить открытку в MAX

Отправить открытку в MAX можно двумя способами в зависимости от того, где она находится.

Если открытка сохранена в галерее смартфона:

Откройте нужный чат в MAX. Нажмите на иконку скрепки или плюса рядом с полем ввода текста. Выберите «Галерея» или «Фото и видео». Найдите сохраненную открытку и нажмите на нее. При желании добавьте текст поздравления в поле подписи под изображением. Нажмите кнопку отправки.

Если открытка находится в канале MAX и вы хотите переслать ее напрямую:

Нажмите и удерживайте нужное изображение в канале. В появившемся меню выберите «Переслать». Найдите нужный контакт или чат в списке и нажмите на него. Подтвердите пересылку.

Если нужный человек не появляется в списке при пересылке или поиске — скорее всего, MAX не видит контакты из телефонной книги, и это решается выдачей соответствующего разрешения в настройках Android.