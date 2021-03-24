Когда Clubhouse выйдет на Андроид

Недавно я уже рассказывал о том, почему разработчики предпочитают выпускать эксклюзивы и тестировать свои приложения именно на iOS, а уже потом выводить их на Android. На iOS банально проще ограничивать аудиторию тестировщиков, да и из-за отсутствия фрагментации испытания проходят в менее напряжённом режиме, потому что не требуется подгонять приложение под разные версии ОС. Живой тому пример – Clubhouse, который вышел в App Store ещё в начале года, а до Google Play так и не добрался. Однако в ближайшем будущем это всё-таки случится. Поэтому ждём.

Почему Clubhouse и другие эксклюзивы появляются на iOS раньше, чем на Android

Один из учредителей компании Clubhouse, которая занимается разработкой одноимённого сервиса, заявил, что версия для Android ориентировочно выйдет ближе к концу весны – началу лета. Об этом он рассказал на мероприятии Townhall ещё в минувшие выходные. По его словам, команде разработчиков, которая занимается Android-версии Clubhouse, требуется около двух месяцев на то, чтобы завершить все необходимые работы по отладке и оптимизации приложения и выпустить его в публичный релиз.

Андроид-версия Clubhouse

Разработка Clubhouse для Android началась в феврале-месяце. Несмотря на то что о планах начать над ней работу руководство сервиса объявило ещё в январе, основательно проект запустился только несколькими неделями позже. Скорее всего, на тот момент ещё не набралась необходимая команда, которая бы обладала достаточной квалификацией и смогла бы уложиться в установленные руководством сроки сдачи проекта. Для этого в Clubhouse даже перешёл один из разработчиков, работавших над приложениями Instagram, Medium и Khan Academy.

Telegram для Android получил обновление с функциями из Clubhouse

Очевидно, что Clubhouse торопится выйти в Google Play как можно раньше. Не в его интересах тянуть с запуском, потому что конкуренты уже смекнули, что могут предложить пользователям Android те же функции, но здесь и сейчас. Взять тот же Telegram. Несмотря на то что мессенджер получил поддержку голосовых чатов ещё в прошлом году, эту функцию особенно никто не оценил. Однако после выхода Clubhouse интерес к голосовым чатам сильно возрос, и команда Павла Дурова сыграла на этом, реализовав ряд дополнительных фишек, которых нет больше нигде.

Лучший аналог Clubhouse для Android

В результате, на мой личный вкус, Telegram стал даже интереснее, чем Clubhouse. Ну, смотрите сами:

Голосовые чаты без ограничений по количеству участников;

Запись эфиров для прослушивания бесед уже постфактум;

Отдельные ссылки на голосовые чаты для спикеров и слушателей;

Участие в эфире от имени канала, который представляет пользователь.

Чем заменить Clubhouse

А ведь Telegram – это сервис с многомиллионной аудиторией, доступ к которому, в отличие от Clubhouse, не ограничивается искусственным образом инвайтами, предусмотренными для повышения интереса к проекту. То есть набрать комнату в Telegram будет проще, чем в Clubhouse, где наверняка нет подавляющего большинства ваших знакомых. Соответственно, провести беседу в мессенджере будет и проще, и быстрее, и удобнее. А если кто-то из ваших собеседников не попадёт на беседу вовремя, он сможет прослушать готовую запись потом.

Xiaomi пообещала запустить свой аналог Clubhouse для Android

Впрочем, если вам не терпится опробовать именно сам Clubhouse, у вас есть такая возможность. Просто скачайте кастомную сборку под названием Houseclub, которую собрал российский разработчик Григорий Клюшников. Правда, чтобы присоединиться к сервису, вам всё равно потребуется инвайт. Это основное условие доступа к Clubhouse, которые не планируется снимать в течение нескольких ближайших месяцев. Вы можете получить приглашение в Clubhouse от своих знакомых, но ни в коем случае не пытайтесь купить его – вас обязательно обманут.