Xiaomi пообещала запустить свой аналог Clubhouse для Android

Несмотря на то что социальные сети по-прежнему пользуются популярностью, сказать, что они как-то стремительно растут, нельзя. Многие постепенно переходят в мессенджеры и искренне удивляют, чем их могли привлекать ВКонтакте, Facebook и другие. Поэтому было сложно себе представить, что кто-то сможет предложить новое видение социальной сети, которая будет сверх-актуальной в 2К21. Но Clubhouse смог, и теперь все стремятся адаптировать лежащую в его основе идею. Даже Xiaomi, которая социальными сетями не занималась никогда.

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Xiaomi представила собственный аналог Clubhouse на базе мессенджера Mi Talk. Иронично, что он закрылся всего неделю назад, но вы практически наверняка ничего о нём не слышали, потому что он был доступен только пользователям из Поднебесной. Но теперь китайцы приняли решение возродить приказавшую долго жить платформу, только уже в новом формате.

Аналог Clubhouse от Xiaomi

Формат, о котором идёт речь, представляет собой аудио-социальную сеть, где пользователи создают комнаты и, так же, как и в Clubhouse, общаются исключительно голосом в реальном времени. По факту, получается что-то вроде публичных телефонных конференций, в которых могут участвовать десятки, сотни и даже тысячи пользователей, количество которых ограничено только желанием создателей комнаты.

Перезапуск Mi Talk по образу и подобию Clubhouse было решено провести после одобрения, которое выразили фанаты Xiaomi. Генеральный директор компании Лей Цзюнь организовал в Weibo обсуждение среди своих подписчиков, предложив им решить судьбу мессенджера. В дискуссии приняли участие более 100 миллионов человек, которые большинством голосов выбрали возродить Mi Talk.

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Несмотря на то что новый сервис запускается на базе старого, Xiaomi решила сделать всё заново. То есть все аккаунты и данные пользователей, которые были зарегистрированы в старом Mi Talk, в новый не перенесутся. Они будут удалены, а все желающие воспользоваться Mi Talk в новом формате, будут должны пройти регистрацию с нуля. Правда, как и в случае с Clubhouse, в Mi Talk планируется пускать только по приглашениям.

Чем заменить Clubhouse на Android

Xiaomi уверяет, что инвайты – это временная мера, которая будет действовать только во время предварительного тестирования обновлённого сервиса, а затем будет отменена. Однако раньше компания никогда не применяла эту практику, привлекая к испытаниям новых продуктов только определённые категории пользователей. Так что инвайты явно было решено использовать с целью создания искусственного дефицита.

Очевидно, что поначалу Mi Talk будет работать только в Китае, однако, если сервис окажется популярным и востребованным аудиторией, Xiaomi выведет его на мировой рынок. В конце концов, не воспользоваться начинающимся трендом и не попытаться заработать на нём было бы странно. А поскольку у Xiaomi есть обширная и преданная аудитория фанатов, которая схавает всё, что ей не подсунут, то создание аналога Clubhouse вполне оправданно с точки зрения бизнеса.

Clubhouse для Android: вы все скачиваете не то приложение

До тех пор, пока Mi Talk не запустится и не доберётся до мирового рынка, у пользователей Android есть несколько альтернатив Clubhouse, который доступен только на iOS. Первая замена – это Telegram. В конце прошлого года мессенджер получил функцию голосовых чатов, где пользователи общаются голосом в реальном времени. А вторая – это кастомная сборка Clubhouse для Android, которая хоть и неофициальная, но вполне рабочая.