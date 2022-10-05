На что обратить внимание при покупке недорогого телефона

У большинства людей есть бюджет, которого нужно придерживаться, и именно здесь в игру вступает выбор правильного бюджетного телефона. Вы хотите выбрать модель, которая не только соответствует вашему бюджету, но и прослужит долго. Это важно, чтобы не тратить потом еще деньги на покупку нового телефона. Ведь часто купить что-то чуть более дорогое сразу оказывается намного выгоднее, чем сэкономить сейчас, но через год заплатить еще раз. Несколько факторов могут заставить вас купить новый телефон, но выбирать надо с умом, поэтому давайте разберемся, на что обратить внимание при покупке.

Что должно быть в телефоне

Прежде чем вы задумаетесь о процессоре телефона, камерах или объеме памяти, вам нужно подумать о подключении. Все современные телефоны поддерживают Bluetooth и Wi-Fi, но не все телефоны поддерживают все сотовые сети. Убедитесь, что телефон, который вы ищете, поддерживает выбранную вами сеть! До сих пор есть модели, которые не поддерживают LTE. А еще есть смартфоны, которые не могут полноценно работать в сетях другой страны. Поэтому не злоупотребляйте смартфонами, которые привезены неофициально или просто присланы по почте.

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Важно ли какой процессор установлен в телефоне

Теперь о самом телефоне. Самый простой способ получить телефон, который окажется вялым и старым, — это недооценить чипсет при покупке этого телефона. Как и при покупке ПК, вы должны убедиться, что встроенный пакет обработки не только достаточно хорош для сегодняшних задач, но и в некоторой степени рассчитан на будущее. Производительность телефона очень важна на любом этапе и особенно на первом. Все из-за того, что с каждым месяцем он будет работать все медленнее по той или иной причине.

Многие телефоны оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon, но это не значит, что все они того стоят. Если ваш бюджет абсолютно не позволяет купить что-то по-настоящему быстрое, вам лучше отказаться от телефона на базе чипсета Snapdragon 400-й серии или ниже. Эти телефоны более-менее хороши только для просмотра веб-страниц или социальных сетей, но не более того.

Точно так же процессоры MediaTek серии Dimensity — единственные, которые могут похвастаться более-менее высокой производительностью. Например, модели с MediaTek Dimensity 700 отлично справятся со многими задачами, учитывая их стоимость.

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Сколько оперативной памяти должно быть в телефоне

Вы также должны убедиться, что ваш новый телефон имеет не менее 4 ГБ ОЗУ. Меньше оперативной памяти означает, что в телефоне меньше рабочего места для приложений, что создает условия, в которых приложения загружаются долго и часто должны перезагружаться, если вы переключаетесь между ними.

В наши дни хранение фотографий не представляет особой большой проблемы благодаря отличным службам облачного хранения, таким как Google Фото или Яндекс Диск. Они могут выгружать фотографии и видео, которые вы сняли, на безопасный и надежный облачный диск. Это означает, что они не только не будут занимать драгоценное место на вашем телефоне, но и будут защищены от потери. А еще они вам будут готовить подборки самых интересных фотографий к определенной дате или событию.

Телефон с хорошей камерой

Камеры на смартфонах с годами приобретают все большее значение, и, за некоторыми исключениями, все телефоны обеспечат относительно хорошее качество съемки. Особенно при хорошем освещении. Собственно, это главное ограничение для недорогих устройств. Малейшее падение уровня освещения, и о качестве можно забыть. Более дорогие модели, например, Google Pixel 6a или Samsung Galaxy A53, предлагают хорошие снимки при слабом освещении. Но это уже не самая дешевая категория, а это только доказывает сказанное выше.

Смартфон с долгим временем работы

Наконец, следует учитывать время автономной работы. Сейчас найти телефон, который работает намного меньше остальных моделей, довольно сложно. В целом рынок более-менее устаканился. Но у некоторых людей может быть уникальная потребность в том, чтобы смартфон работал более одного дня от одной зарядки. Тут все просто. Чем больше число в графе ”емкость аккумулятора”, тем дольше телефон будет работать. Есть исключения, и не все телефоны имеют одинаковую оптимизацию. Но это можно проверить только на практике. Или внимательно изучать независимое тестирование. Поэтому просто ориентируйтесь на количество мАч.

Можно ли купить хороший телефон недорого

В наши дни нет недостатка в хороших телефонах Android. Хотя некоторые телефоны стоят более 50 000 рублей, что-то очень хорошее можно купить и за 20 000 — 30 000 рублей. Есть даже неплохие модели и за 15 000 рублей. Но покупая недорогие телефоны, надо понимать, что они не будут работать так же, как более дорогие. В любом случае это компромисс.

Но очень привлекательно купить телефон за 20-25% стоимости флагмана, когда производитель обещает выдающиеся характеристики. Тут надо понимать, что 90% характеристик действительно будут пересекаться, но качество их будет ниже. А еще у таких устройств не будет защиты от воды, беспроводной зарядки и большого периода обновлений. Но это важно не для всех и покупать их тоже можно.

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В любом случае, рынок сейчас уже настолько устоялся, что почти без исключений стало так, что если телефон стоит дороже, то он будет лучше. Главное понять, что нужно вам. И от этого уже отталкиваться при выборе. Можно ли купить хороший телефон за дешево? Можно! Но понятие ”хороший” для всех разное. Если вам надо только звонить, то хороший — это дешевый. Если вы хотите играть, надо переплачивать за процессор. А если вы экстремал, то вам нужна защита от воды, а то и ударопрочность.

Трата денег на топовый телефон не всегда является идеальным решением, особенно, когда вы ищете в первую очередь бюджетное устройство. Вместо этого вы должны выяснить, что вы цените больше всего. Спокойно поймите, для чего вам нужен телефон. Когда мнение сформируется, идите смотреть характеристики. И не надо думать, что условные три камеры в телефоне за 15 000 рублей — это то же самое, что три камеры в iPhone 14 Pro. Даже если у них одинаковое разрешение. Бюджетники — это в первую очередь про недорогой гаджет. Главная функция в них — звонить. Остальное по остаточному принципу. Имейте это в виду, и тогда вы выберете тот телефон, который подойдет вам просто идеально.