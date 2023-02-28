Настройки экрана блокировки, о которых вы зря забываете

Экран блокировки телефона — полезная штука, позволяющая пользоваться некоторыми функциями устройства без ввода пароля или прикладывания пальца к сканеру. Большинство владельцев не уделяет ему должного внимания, из-за чего возникают самые разные проблемы, а сам опыт взаимодействия с девайсом приносит не так много положительных эмоций, как хотелось бы. Чтобы исправить это, важно правильно настроить экран блокировки. И сегодня я расскажу о главных функциях, о которых вы частенько забываете.

Настройка экрана блокировки

Прежде всего отмечу, что разговору о том, как включить блокировку экрана, посвящен отдельный материал. Там рассматриваются способы защиты от графического ключа до отпечатка пальца. В этом тексте мы будем говорить о настройках самого экрана блокировки, для получения доступа к которым нужно сделать следующее:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Активный экран и блокировка» или «Блокировка экрана». Изменить интересующий параметр.

Читайте также: Как настроить активный экран на Xiaomi

Здесь скрывается большинство возможностей этого элемента интерфейса. Вы можете настроить их по своему усмотрению, но я рекомендую активировать следующие опции:

Спящий режим телефона. Время, по прошествии которого экран гаджета будет автоматически блокироваться. Если ваш дисплей постоянно гаснет, увеличьте стандартное значение.

Время, по прошествии которого экран гаджета будет автоматически блокироваться. Если ваш дисплей постоянно гаснет, увеличьте стандартное значение. Пробуждать при взятии руки. Функция, с помощью которой можно посмотреть время и ознакомиться с другой информацией, не нажимая кнопку блокировки. Нужно просто взять смартфон в руку.

Функция, с помощью которой можно посмотреть время и ознакомиться с другой информацией, не нажимая кнопку блокировки. Нужно просто взять смартфон в руку. Двойное касание экрана. Похожая опция, работающая не за счет изменения положения смартфона, а при помощи двойного тапа по дисплею.

Включение предложенных функций сделает ваше взаимодействие с гаджетом более комфортным, но существуют и другие настройки экрана блокировки, которые также влияют на его информативность и внешний вид.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Уведомление на экране блокировки

Если вы хотите оставаться в курсе событий, не прикладывая лишний раз свой палец к сканеру, необходимо разобраться, как сделать уведомление на блокировке экрана:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Уведомления и Центр управления», а затем — «Экран блокировки». Отметьте приложения, от которых вы хотите получать оповещения без предварительной разблокировки.

Кстати, в разделе «Формат» вы можете сделать скрытые уведомления на экране блокировки. Тогда вы будете понимать, от какого приложения пришло оповещение, но для просмотра текста сообщения или получения других подробных сведений понадобится снять блокировку.

Музыка на экране блокировки

Как правило, музыка на экране блокировки работает по умолчанию. То есть, запустив воспроизведение понравившейся песни в плеере, вы продолжите ее слушать даже после нажатия на кнопку питания. А на самом экране блокировки будет отображаться виджет музыки.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Если на вашем смартфоне музыка выключается при блокировке экрана, необходимо внести изменения в настройки приложения:

Запустите настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения», а потом — «Все приложения». Выберите программу, через которую слушаете музыку. Убедитесь, что для приложения не ограничена работа в фоне или включен умный режим, а в разделе «Уведомления» активирован показ оповещений.

Также в настройках приложения порой присутствует пункт «Виджет плеера». Обязательно включите уведомления и там, чтобы иметь возможность управления воспроизведением на заблокированном экране.

Часы на экран блокировки

Часы на экране блокировки — возможно, самая важная функция этого элемента интерфейса. Как и плеер музыки, время демонстрируется по умолчанию. Но, если у вас возникли проблемы с отображением, или вы хотите поменять часы на экране блокировки, сделайте несколько простых шагов:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем – «Стиль часов экрана блокировки». Выберите подходящий формат.

Еще здесь бывает доступна функция добавления надписи на экран блокировки. Но в любом случае настройки устройства предлагают слишком мало шаблонов кастомизации. Поэтому дальше поговорим о том, как изменить экран блокировки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как поменять экран блокировки

Самый просто способ изменить стиль экрана блокировки — установить новую тему на Андроид. Об этом подробно рассказывалось в отдельном материале, а сейчас краткая инструкция:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Темы». Выберите понравившийся вариант оформления. Нажмите кнопку «Скачать», а затем — «Применить».

Если вы не готовы к радикальным изменениям, то можете вернуть стандартную тему, изменив только экран блокировки через соответствующий раздел. Наконец, не забывайте о существовании приложений блокировки экрана, которые полностью преобразуют этот элемент интерфейса.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как поставить обои на экран блокировки

Если кардинально менять стиль не хочется, но есть желание поставить обои на экран блокировки, действуйте по инструкции:

Откройте фото в приложении «Галерея». Нажмите на «три точки». Выберите опцию «Установить как обои». Укажите, где планируется использовать обои (только на экране блокировки).

Есть и другие способы, как поменять обои на телефоне, с которыми вы можете ознакомиться, открыв наш тематический материал. А в случае, если вы являетесь владельцем устройства Xiaomi, обязательно прочитайте, как отключить карусель обоев.