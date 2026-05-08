Все обсуждают что такое мессенджер MAX и почему он оказался на каждом новом смартфоне. Однако национальный мессенджер — только одно из почти двух десятков приложений, которые российское законодательство обязывает предустанавливать на смартфоны. Большинство покупателей об этом не знают и искренне удивляются, обнаружив на новом устройстве целую папку незнакомых иконок. Разбираю, что это за обязательные приложения, почему они там, и что с ними делать.

Закон об обязательной установке российских приложений

С 1 апреля 2021 года в России действует закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства с возможностью выхода в интернет. Под действие закона попадают смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры со Smart TV и даже умные колонки.

Производители, которые хотят официально продавать свою технику в России, обязаны выполнять это требование. Xiaomi, HONOR, HUAWEI, realme и все остальные бренды — без исключений. Отказаться от предустановки нельзя: нарушение грозит штрафами и запретом на продажу устройств на территории страны.

Помимо обязательных приложений в России, на новых смартфонах есть и другие предустановленные программы: партнерские, операторские, от самого производителя. Про то, какие приложения я удаляю на Android после каждой покупки, рассказывал отдельно.

Какие приложения обязательны в России

Вот полный список обязательных приложений в России на 2026 год. Именно эти российские приложения на Android должны быть предустановлены на каждом смартфоне, который официально продается в нашей стране:

MAX — государственный мессенджер от VK;

— государственный мессенджер от VK; Яндекс Браузер — браузер с нейросетевой защитой от фишинга;

— браузер с нейросетевой защитой от фишинга; Яндекс с Алисой — голосовой ассистент и экосистема Яндекса;

— голосовой ассистент и экосистема Яндекса; Яндекс Карты — навигация и карты;

— навигация и карты; 2ГИС — карты и справочник организаций;

— карты и справочник организаций; Яндекс Диск — облачное хранилище;

— облачное хранилище; Почта Mail.ru — почтовый клиент;

— почтовый клиент; Маруся — голосовой ассистент от VK;

— голосовой ассистент от VK; Дзен — платформа для чтения контента;

— платформа для чтения контента; RUTUBE — российский видеохостинг;

— российский видеохостинг; VK — социальная сеть ВКонтакте;

— социальная сеть ВКонтакте; Одноклассники — социальная сеть;

— социальная сеть; Mir Pay — платежное приложение для карт «Мир»;

— платежное приложение для карт «Мир»; Госуслуги — доступ к государственным сервисам;

— доступ к государственным сервисам; МойОфис Документы — российский офисный пакет;

— российский офисный пакет; Kaspersky Free — антивирус;

— антивирус; RuStore — российский магазин приложений;

— российский магазин приложений; Литрес — сервис электронных книг;

— сервис электронных книг; Честный знак — приложение для проверки маркировки товаров.

Это перечень обязательных приложений, актуальный на 2026 год. Список периодически обновляется: приложения из него могут меняться по решению правительства.

Можно ли удалить обязательное приложение на Android

Да, и никто этого не запрещает. Закон обязывает производителей предустановить обязательные приложения, но никаких ограничений для пользователей на их удаление не существует. Хотите убрать MAX, RUTUBE или Марусю — пожалуйста.

Важный нюанс: большинство из этих приложений на самом деле не установлены на смартфоне в традиционном смысле. На главном экране нового устройства появляется специальная папка с названием «Обязательное», «Россия» или аналогичным. Внутри — иконки-ярлыки для быстрой загрузки этих приложений. Само приложение загрузится только если вы нажмете на иконку. Если не нажимали — оно просто не установлено.

Про то, что делать, если заставляют использовать MAX и другие обязательные приложения, можете почитать отдельно. Если же речь идет о приложениях, которые реально установлены и не хотят удаляться, читайте дальше.

Как удалить предустановленное приложение на телефоне

В зависимости от того, в каком виде находится российское приложение, способ удаления будет разным.

Способ 1: удаление ярлыков из папки «Обязательное». Если приложения еще не загружены и находятся в виде ярлыков в специальной папке — удалить их просто:

Откройте папку «Обязательное» или «Россия» на главном экране. Нажмите и удерживайте иконку нужного приложения. Перетащите иконку в корзину вверху экрана или выберите «Удалить» в появившемся меню. Повторите для каждого ярлыка в папке. Когда папка опустеет, она исчезнет с рабочего стола автоматически.

Это безопасное действие: вы удаляете только ярлык, а не системный компонент. Приложение можно будет установить в любой момент через RuStore или Google Play.

Способ 2: удаление установленного приложения через настройки. Если приложение уже установлено полноценно — удаляйте через настройки:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в раздел «Приложения» или «Управление приложениями». Найдите нужное приложение в списке и нажмите на него. Нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите удаление.

Если кнопка «Удалить» недоступна и есть только «Отключить» — приложение системное и защищено от удаления. В этом случае нажмите «Отключить»: приложение перестанет работать и исчезнет из меню, хотя технически останется на устройстве. Если хотите избавиться от него полностью, читайте про то, как удалить приложение, которое не удаляется. Это сложнее и несет определенные риски для стабильности системы. Обсудить опыт очистки новых смартфонов можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.