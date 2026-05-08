Все обсуждают что такое мессенджер MAX и почему он оказался на каждом новом смартфоне. Однако национальный мессенджер — только одно из почти двух десятков приложений, которые российское законодательство обязывает предустанавливать на смартфоны. Большинство покупателей об этом не знают и искренне удивляются, обнаружив на новом устройстве целую папку незнакомых иконок. Разбираю, что это за обязательные приложения, почему они там, и что с ними делать.
Закон об обязательной установке российских приложений
С 1 апреля 2021 года в России действует закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства с возможностью выхода в интернет. Под действие закона попадают смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры со Smart TV и даже умные колонки.
Производители, которые хотят официально продавать свою технику в России, обязаны выполнять это требование. Xiaomi, HONOR, HUAWEI, realme и все остальные бренды — без исключений. Отказаться от предустановки нельзя: нарушение грозит штрафами и запретом на продажу устройств на территории страны.
Помимо обязательных приложений в России, на новых смартфонах есть и другие предустановленные программы: партнерские, операторские, от самого производителя. Про то, какие приложения я удаляю на Android после каждой покупки, рассказывал отдельно.
Какие приложения обязательны в России
Вот полный список обязательных приложений в России на 2026 год. Именно эти российские приложения на Android должны быть предустановлены на каждом смартфоне, который официально продается в нашей стране:
- MAX — государственный мессенджер от VK;
- Яндекс Браузер — браузер с нейросетевой защитой от фишинга;
- Яндекс с Алисой — голосовой ассистент и экосистема Яндекса;
- Яндекс Карты — навигация и карты;
- 2ГИС — карты и справочник организаций;
- Яндекс Диск — облачное хранилище;
- Почта Mail.ru — почтовый клиент;
- Маруся — голосовой ассистент от VK;
- Дзен — платформа для чтения контента;
- RUTUBE — российский видеохостинг;
- VK — социальная сеть ВКонтакте;
- Одноклассники — социальная сеть;
- Mir Pay — платежное приложение для карт «Мир»;
- Госуслуги — доступ к государственным сервисам;
- МойОфис Документы — российский офисный пакет;
- Kaspersky Free — антивирус;
- RuStore — российский магазин приложений;
- Литрес — сервис электронных книг;
- Честный знак — приложение для проверки маркировки товаров.
Это перечень обязательных приложений, актуальный на 2026 год. Список периодически обновляется: приложения из него могут меняться по решению правительства.
Можно ли удалить обязательное приложение на Android
Да, и никто этого не запрещает. Закон обязывает производителей предустановить обязательные приложения, но никаких ограничений для пользователей на их удаление не существует. Хотите убрать MAX, RUTUBE или Марусю — пожалуйста.
Важный нюанс: большинство из этих приложений на самом деле не установлены на смартфоне в традиционном смысле. На главном экране нового устройства появляется специальная папка с названием «Обязательное», «Россия» или аналогичным. Внутри — иконки-ярлыки для быстрой загрузки этих приложений. Само приложение загрузится только если вы нажмете на иконку. Если не нажимали — оно просто не установлено.
Про то, что делать, если заставляют использовать MAX и другие обязательные приложения, можете почитать отдельно. Если же речь идет о приложениях, которые реально установлены и не хотят удаляться, читайте дальше.
Как удалить предустановленное приложение на телефоне
В зависимости от того, в каком виде находится российское приложение, способ удаления будет разным.
Способ 1: удаление ярлыков из папки «Обязательное». Если приложения еще не загружены и находятся в виде ярлыков в специальной папке — удалить их просто:
- Откройте папку «Обязательное» или «Россия» на главном экране.
- Нажмите и удерживайте иконку нужного приложения.
- Перетащите иконку в корзину вверху экрана или выберите «Удалить» в появившемся меню.
- Повторите для каждого ярлыка в папке.
- Когда папка опустеет, она исчезнет с рабочего стола автоматически.
Это безопасное действие: вы удаляете только ярлык, а не системный компонент. Приложение можно будет установить в любой момент через RuStore или Google Play.
Способ 2: удаление установленного приложения через настройки. Если приложение уже установлено полноценно — удаляйте через настройки:
- Откройте «Настройки» на смартфоне.
- Перейдите в раздел «Приложения» или «Управление приложениями».
- Найдите нужное приложение в списке и нажмите на него.
- Нажмите кнопку «Удалить».
- Подтвердите удаление.
Если кнопка «Удалить» недоступна и есть только «Отключить» — приложение системное и защищено от удаления. В этом случае нажмите «Отключить»: приложение перестанет работать и исчезнет из меню, хотя технически останется на устройстве. Если хотите избавиться от него полностью, читайте про то, как удалить приложение, которое не удаляется. Это сложнее и несет определенные риски для стабильности системы.