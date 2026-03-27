Новый смартфон — это всегда приятно. Но большинство людей совершают одну и ту же ошибку: сразу лезут в Instagram, скачивают игры и начинают фотографировать, забыв про базовую настройку телефона Android. А потом выясняется, что данные со старого телефона потеряны, система не обновлялась месяцами, а половина предустановленных приложений тихо жрет батарею в фоне. Если вы только выбрали новый смартфон и купили его по моим рекомендациям, рассказываю, что нужно сделать в первые минуты — по порядку и без лишнего.

Как сделать блокировку экрана Android

Это первое, о чем спросит мастер настройки при первом включении. И это правильно: блокировка экрана защищает все ваши данные, аккаунты и приложения от посторонних. Пропускать этот шаг не стоит даже если кажется, что настроите потом.

При первом включении смартфон предложит выбрать способ защиты: пароль блокировки экрана, графический ключ или PIN-код. Лучше выбирайте PIN или пароль, а не графический ключ: он легко угадывается по следам на экране. Параллельно добавьте отпечаток пальца на телефоне — он будет основным способом разблокировки, а пароль останется запасным. Зарегистрируйте сразу два отпечатка, например большой палец правой и левой руки. Это удобно в ситуациях, когда одна рука занята.

Если при первом включении пропустили этот шаг, не страшно. Зайдите в «Настройки» — «Безопасность» — «Блокировка экрана» и настройте все там. Подробно о том, как сделать блокировку экрана на телефоне и какой способ выбрать, мы разбирали отдельно.

Перенос данных с Android на Android

Мастер настройки при первом включении предложит перенести данные со старого смартфона. Это самый удобный момент, пропускать его не стоит. В процессе переноса автоматически выполняется вход в аккаунт Google, подтягиваются контакты, приложения, фотографии и даже часть настроек. Вам не придется вспоминать пароли и восстанавливать все вручную.

Если все же нажали «Пропустить» — ничего страшного. Перенести данные с телефона на телефон можно и после первого включения через приложение «Перенос данных» от Google или фирменное приложение производителя вашего смартфона. О том, как перенести данные с Android на Android и ничего не забыть, есть подробный материал с разбором всех способов.

Отдельно стоит упомянуть контакты. Если их не перенесли автоматически, перенести контакты с телефона на телефон можно через аккаунт Google: они синхронизируются в облаке и подтягиваются на новое устройство сразу после входа. Аккаунт Google — это ключ ко всему: контактам, почте, фотографиям, покупкам в Play Store. Если по какой-то причине вы еще не создали его, создать аккаунт Google на Android можно несколькими способами. А зачем он вообще нужен, читайте в отдельном материале про то, что дает аккаунт Google на Android-смартфоне.

Как обновить Android на телефоне

После того как данные перенесены и базовая настройка Google на Android завершена, первым делом проверьте обновления системы. Смартфон мог пролежать на складе несколько месяцев, и за это время производитель выпустил патчи безопасности, исправил баги и, возможно, добавил новые функции. Обновление Android на телефоне занимает несколько минут, но сильно влияет на стабильность и безопасность работы.

Чтобы скачать обновление на телефон, сделайте следующее:

Откройте «Настройки» смартфона. Перейдите в раздел «О телефоне» или «Система». Найдите пункт «Обновление системы» или «Обновление ПО». Нажмите «Проверить обновления». Если обновление доступно, скачайте и установите его.

После установки смартфон перезагрузится — это нормально. Подробнее о том, как обновить телефон и зачем это на самом деле нужно, мы рассказывали отдельно — там объясняется, почему откладывать обновления не стоит.

Как удалить лишние приложения на Android

Это один из самых недооцененных шагов. На большинстве Android-смартфонов из коробки установлено огромное количество предустановленных приложений, которые вы никогда не будете использовать: партнерские сервисы, дублирующие браузеры, фирменные магазины контента, утилиты производителя. Все они занимают место, получают разрешения и нередко работают в фоне, расходуя заряд батареи.

Особенно этим грешат Xiaomi, realme и Samsung. На смартфонах Xiaomi по умолчанию может быть установлено до двадцати партнерских приложений, которые удаляются без каких-либо последствий. Samsung комплектует свои устройства собственными аналогами всех стандартных программ — браузером, почтой, галереей, магазином — даже там, где уже есть Google-версии. Чтобы полностью удалить приложение на Android:

Зажмите иконку приложения на рабочем столе. Выберите «Удалить» или перетащите иконку в корзину. Подтвердите удаление.

Если приложение не удаляется таким способом, зайдите в «Настройки» — «Приложения», выберите нужное и нажмите «Удалить». Некоторые системные приложения удалить нельзя, но их можно отключить — они перестанут работать в фоне. О том, как правильно удалить приложение на Android и чем отличается удаление от отключения, читайте в отдельном материале. После расчистки вы удивитесь, сколько места освободилось и насколько шустрее начнет работать смартфон.

Резервное копирование Android

Последний шаг, который большинство откладывает на потом и не делает никогда. А зря: резервная копия телефона — это страховка на случай поломки, кражи или случайного сброса к заводским настройкам. Настроить ее стоит сразу, пока на смартфоне еще немного данных.

Чтобы включить резервную копию Android через Google:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Система». Выберите пункт «Резервное копирование». Убедитесь, что резервное копирование включено и привязано к вашему аккаунту Google. Нажмите «Создать резервную копию сейчас», чтобы не ждать автоматической синхронизации.

Важно понимать ограничения. Бесплатный Google One дает всего 15 ГБ облачного хранилища, и это пространство делится между Google Фото, Gmail и резервными копиями. Если фотографий много, места быстро не хватит. Аналогичная ситуация с фирменными облаками производителей: у Xiaomi это Mi Cloud, у Samsung — Samsung Cloud, и у каждого своя бесплатная квота, которая нередко заканчивается быстро. Подробно о том, как настроить резервную копию на Android для контактов, фото, приложений и чатов, читайте в отдельном материале.