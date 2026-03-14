Почему Android-смартфон сам включает экран, и что делать

При использовании смартфона с Android случаются странные вещи. Бывает, держишь его в руке, а экран телефона гаснет сам по себе. Эту проблему мы уже разбирали в отдельном тексте, но бывает и другая. Когда телефон сам включает экран. На самом деле чаще всего причина не в поломке, а в функциях системы, которые включены по умолчанию. Разберемся, почему экран телефона включается сам, что с этим можно сделать и в каких случаях это действительно неисправность.

Почему экран телефона включается сам

В современных Android-смартфонах есть много функций, которые могут автоматически будить дисплей. Они сделаны для удобства, но иногда работают слишком активно, особенно если включено сразу несколько опций. В результате создается ощущение, что включается экран на телефоне сам по себе, хотя на самом деле это реакция на датчики или уведомления. Чаще всего он загорается из-за следующих возможностей системы:

поднятие для активации экрана;

двойное касание для включения;

Always On Display;

включение экрана при уведомлениях;

жесты и умные функции;

активация при движении;

работа датчика приближения.

Например, смартфон может считать, что его взяли в руки, хотя он просто сдвинулся на столе. Иногда пользователю кажется, что экран сам включается, хотя устройство просто реагирует на движение или новое уведомление. В большинстве случаев это нормальная работа системы, а не поломка.

Что делать, если экран включается сам

Если дисплей загорается сам, нужно проверить функции, которые могут автоматически будить смартфон. Обычно достаточно отключить одну или несколько настроек, чтобы проблема исчезла. Лучше делать это по очереди, чтобы понять, какая именно функция вызывает включение.

Отключите поднятие телефона для активации

Во многих смартфонах есть функция, которая включает экран, когда устройство поднимают со стола или берут в руку. Она удобна, но иногда датчики реагируют слишком чувствительно, поэтому создается ощущение, что экран телефона работает сам:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Экран» или «Активный экран и блокировка». Найдите пункт «Поднятие для активации» или «Пробуждать при взятии в руки». Отключите эту функцию.

После отключения экран перестанет включаться при движении. Если причина была в датчиках, ложные срабатывания сразу исчезнут.

Выключите двойное касание для включения

Некоторые смартфоны поддерживают включение дисплея двойным касанием. Это удобно, но иногда экран реагирует на случайные прикосновения, особенно если телефон лежит в кармане или на мягкой поверхности:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Экран» или «Активный экран и блокировка». Найдите пункт «Двойное касание для включения и отключения экрана». Отключите его.

После этого экран будет включаться только кнопкой питания. В большинстве случаев это полностью решает ситуацию, когда кажется, что загорается экран телефона сам по себе.

Отключите Always On Display

Функция Always On Display может частично активировать экран при уведомлениях или движении. Из-за этого создается впечатление, что телефон сам включается, хотя система просто показывает информацию на заблокированном дисплее:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Экран» или «Активный экран и блокировка». Выберите «Always On Display» или «Активный экран». Отключите функцию

Если причиной был этот режим, после отключения экран перестанет загораться без вашего участия. Иногда это также уменьшает расход батареи.

Отключите включение экрана при уведомлениях

Некоторые оболочки Android автоматически включают экран при каждом новом уведомлении. Если уведомлений много, может показаться, что включается экран на телефоне сам по себе, хотя это обычная реакция системы:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Уведомления» или «Уведомления и Центр управления». Откройте настройки эффекта уведомлений. Отключите его.

После этого уведомления будут приходить без активации дисплея. Телефон перестанет загораться без причины.

Когда произвольное включение экрана — неисправность

Если все функции отключены, а экран все равно загорается, причина может быть в датчиках или системе. Иногда устройство начинает вести себя странно после падения, попадания влаги или перегрева. Например, неисправный датчик приближения или гироскоп может заставлять смартфон думать, что его перемещают. В такой ситуации создается ощущение, что экран сам включается, хотя это уже не настройка, а ошибка работы устройства.

Иногда проблема появляется после обновления Android. В этом случае помогает перезагрузка или сброс настроек. Если же экран включается постоянно, появляются ложные нажатия или телефон работает нестабильно, лучше обратиться в сервис, потому что это может быть аппаратная неисправность.