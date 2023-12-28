Почему фронтальная камера смартфона снимает хуже основной

Фотографируя на смартфон, вы наверняка замечали, что селфи на фронтальную камеру хуже, чем снимки на основной объектив, расположенный сзади. Особенно разница проявляется при недостатке освещения и во время записи видео. Фронтальная камера хуже основной по всем статьям. Но почему? Что мешает производителям установить равноценные объективы и сенсоры для получения крутых фотографий на все объективы?

От чего зависит качество фото и видео

За последние годы смартфоны совершили заметный рывок, во многом опередив профессиональные камеры. Искусственный интеллект, за работу которого отвечает мощный процессор, творит настоящие чудеса, обеспечивая высокое качество фото, сделанных даже на маленькую матрицу. Но против физики все равно не попрешь.

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Чем больше размер сенсора камеры, тем лучше снимает смартфон (особенно при недостатке света). На задней панели, где есть много свободного места, производитель может разместить матрицу внушительных размеров. А куда ее поставить спереди?

Если 5-6 лет назад экраны мобильных устройств обладали широкими рамками, куда можно было впихнуть все, что хочешь, то теперь ситуация изменилась. Дисплеи стали безрамочными, и сенсор приходится размещать в маленьком островке. Только представьте, как выглядел бы вырез под камеру, установи производитель в него большую матрицу. Просто ужас!

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Кроме того, некоторые бренды смартфонов внедряют в свои устройства инновационную технологию подэкранной камеры, которая не сулит ничего хорошего с точки зрения качества фото. Селфи получаются мыльными, будто сделали их на кнопочный телефон с камерой на 0.3 МП.

Почему фронтальная камера хуже

Размышляя о том, почему фронтальная камера снимает хуже, нельзя отбрасывать в сторону финансовую составляющую. Большой сенсор для объектива стоит дороже, чем маленький. И в этой ситуации производитель расставляет логичные приоритеты между основной и фронтальной камерой.

Очевидно, что чаще всего мы фотографируем на тыльный объектив. В этой связи производитель решает экономить именно на фронталке, оснащая ее маленьким и невзрачным сенсором. Ведь проблема низкого качества фото будет менее заметной, если попытаться спрятать ее под воображаемым диваном, как домашний мусор. Но так происходит не всегда.

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Смартфоны с лучшей фронтальной камерой

Существуют смартфоны, у которых фронтальная камера лучше основной. Один из примеров — Infinix ZERO 20. Его оснастили 108-мегапиксельной основной и 60-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом оптическую стабилизацию получила только фронталка, то есть упор в данной модели был сделан именно на селфи.

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Причина такого нетипичного для рынка смартфонов подхода — появление огромного количество влогеров, чьи видео, снятые на фронтальную камеру, так любят смотреть многие пользователи социальных сетей. Человеку объективно удобнее снимать селфи, когда он видит себя на экране. Поэтому некоторые производители вроде Infinix идут на такой риск, инвестируя во фронтальную камеру.

На выходе у такого решения есть последствия. Главное из них — внешний вид смартфона. Из-за сенсора с высоким разрешением, который имеет дополнительный обвес в виде системы оптической стабилизации, мы получаем неэстетичную каплю вместо скромного выреза в экране.

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Оправдано ли такое решение — показывает статистика продаж. Смартфон Infinix ZERO 20 не пользуется впечатляющим спросом, но моделей с хорошей фронталкой с каждым годом появляется все больше и больше. Сейчас можно смело посоветовать:

Это смартфоны с хорошей фронталкой как с точки зрения получаемого качества снимков, так и в плане функциональности. TECNO имеет выделенную вспышку, что является редкостью для камеры спереди, Xiaomi позволяет менять угол обзора, а HUAWEI — записывать видео в 4K.