Почему глупо отключать геолокацию на Android ради экономии энергии и защиты от слежки

В инструкциях, призванных помочь увеличить время работы смартфона от одного заряда или предотвратить слежку, почти всегда встречается рекомендация, предлагающая отключить геолокацию на Андроид. Звучит складно и вполне логично: если функция определения местоположения деактивирована, то вас никто не найдет, да и батарея должна садиться медленнее. Но в действительности практического смысла отключать геолокацию нет. Более того, после деактивации этой функции вы столкнетесь с целым рядом неудобств.

Правда ли, что геолокация сажает батарею

Главная причина, заставляющая людей отключать геолокацию на телефоне — экономия энергии. Постоянное определение местоположения действительно сажает батарею, но только в том случае, если доступ к спутникам получают сторонние приложения, будь то навигатор, погодный виджет или браузер с персонализированной рекламой.

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Если приложение, использующее доступ к местоположению пользователя, не активно, то вы не заметите большого расхода заряда. Именно поэтому, когда мы включаем режим энергосбережения на Андроид, отключается почти все (вибрация, синхронизация и так далее), но только не геолокация. Ведь разработчики операционной системы знают, что разряжает смартфон, а что — нет.

Если вы хотите, чтобы то или иное приложение, на чью работу почти не влияет информация о вашем местоположении, лишний раз не подключалось к спутникам, просто запретите ему доступ к геолокации через настройки смартфона. Отключать функцию в шторке для этого не обязательно.

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Как проверить телефон на слежку

Еще одна причина, по которой люди отключают местоположение на Андроид — предотвращение возможной слежки. Конечно, никто не хочет, чтобы сомнительные приложения знали, где мы находимся, но отказываться от функции определения геолокации не нужно.

Специально для мнительных людей в Android 12 появился специальный индикатор — зеленая точка в углу экрана. Она появляется в тот момент, когда одно или несколько приложений получает доступ к микрофону и камере смартфона или к его местоположению. Следовательно, если точки на экране нет, то за вами никто не следит по спутникам. Если она есть — просто удалите сомнительное приложение или запретите для него доступ к геолокации.

Что означает зеленая точка в углу экрана Android и как ее убрать

Также особо мнительным людям стоит напомнить, что при необходимости большой брат найдет вас даже в том случае, если на телефоне отключена геолокация. Ведь для определения местоположения достаточно данных Bluetooth, Wi-Fi и мобильной сети, к которой вы подключены.

Что будет, если отключить геолокацию на телефоне

Допустим, геолокация не разряжает батарею, да и предотвратить слежку мы можем, не прибегая к отказу от местоположения. Но почему не стоит отказываться от функции? Главная причина — снижение уровня комфорта.

Если отключить геолокацию на телефоне, то при использовании навигаторов и других программ, получающих доступ к местоположению, придется всякий раз выдавать им разрешение или отказываться от предоставления данных. Это очень неудобно и, откровенно говоря, сильно раздражает.

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Как найти потерянный телефон

Кроме того, после полного отключения геолокации на Андроид у вас не получится найти потерянный телефон. Конечно, необходимость обращения к сервису Google Find My Device может и не понадобиться, но подумайте: стоит ли отказываться от этой страховки ради весьма сомнительной попытки сэкономить заряд?

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Поэтому отключать местоположение на Андроид не нужно. Вы не получите значимого прироста автономности, не сможете полностью избавиться от слежки при подключении к мобильной сети, а еще не найдете потерянный телефон и будете вынуждены постоянно наблюдать на экране окно, предлагающее активировать геолокацию.