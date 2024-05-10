Почему глупо отключать геолокацию на Android ради экономии энергии и защиты от слежки

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Герман Вологжанин

В инструкциях, призванных помочь увеличить время работы смартфона от одного заряда или предотвратить слежку, почти всегда встречается рекомендация, предлагающая отключить геолокацию на Андроид. Звучит складно и вполне логично: если функция определения местоположения деактивирована, то вас никто не найдет, да и батарея должна садиться медленнее. Но в действительности практического смысла отключать геолокацию нет. Более того, после деактивации этой функции вы столкнетесь с целым рядом неудобств.

Почему глупо отключать геолокацию на Android ради экономии энергии и защиты от слежки. Несколько причин, почему не стоит отключать геолокацию на телефоне. Фото.

Несколько причин, почему не стоит отключать геолокацию на телефоне

Правда ли, что геолокация сажает батарею

Главная причина, заставляющая людей отключать геолокацию на телефоне — экономия энергии. Постоянное определение местоположения действительно сажает батарею, но только в том случае, если доступ к спутникам получают сторонние приложения, будь то навигатор, погодный виджет или браузер с персонализированной рекламой.

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Если приложение, использующее доступ к местоположению пользователя, не активно, то вы не заметите большого расхода заряда. Именно поэтому, когда мы включаем режим энергосбережения на Андроид, отключается почти все (вибрация, синхронизация и так далее), но только не геолокация. Ведь разработчики операционной системы знают, что разряжает смартфон, а что — нет.

Правда ли, что геолокация сажает батарею. Геолокация будет разряжать батарею только при использовании приложений с доступом к местоположению. Фото.

Геолокация будет разряжать батарею только при использовании приложений с доступом к местоположению

Если вы хотите, чтобы то или иное приложение, на чью работу почти не влияет информация о вашем местоположении, лишний раз не подключалось к спутникам, просто запретите ему доступ к геолокации через настройки смартфона. Отключать функцию в шторке для этого не обязательно.

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Как проверить телефон на слежку

Еще одна причина, по которой люди отключают местоположение на Андроид — предотвращение возможной слежки. Конечно, никто не хочет, чтобы сомнительные приложения знали, где мы находимся, но отказываться от функции определения геолокации не нужно.

Как проверить телефон на слежку. Та самая точка на экране смартфона. Фото.

Та самая точка на экране смартфона

Специально для мнительных людей в Android 12 появился специальный индикатор — зеленая точка в углу экрана. Она появляется в тот момент, когда одно или несколько приложений получает доступ к микрофону и камере смартфона или к его местоположению. Следовательно, если точки на экране нет, то за вами никто не следит по спутникам. Если она есть — просто удалите сомнительное приложение или запретите для него доступ к геолокации.

Что означает зеленая точка в углу экрана Android и как ее убрать

Также особо мнительным людям стоит напомнить, что при необходимости большой брат найдет вас даже в том случае, если на телефоне отключена геолокация. Ведь для определения местоположения достаточно данных Bluetooth, Wi-Fi и мобильной сети, к которой вы подключены.

Что будет, если отключить геолокацию на телефоне

Допустим, геолокация не разряжает батарею, да и предотвратить слежку мы можем, не прибегая к отказу от местоположения. Но почему не стоит отказываться от функции? Главная причина — снижение уровня комфорта.

Что будет, если отключить геолокацию на телефоне. После отключения геолокации вы будете постоянно видеть подобные сообщения. Фото.

После отключения геолокации вы будете постоянно видеть подобные сообщения

Если отключить геолокацию на телефоне, то при использовании навигаторов и других программ, получающих доступ к местоположению, придется всякий раз выдавать им разрешение или отказываться от предоставления данных. Это очень неудобно и, откровенно говоря, сильно раздражает.

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Как найти потерянный телефон

Как найти потерянный телефон. Без геолокации функция поиска телефона не работает. Фото.

Без геолокации функция поиска телефона не работает

Кроме того, после полного отключения геолокации на Андроид у вас не получится найти потерянный телефон. Конечно, необходимость обращения к сервису Google Find My Device может и не понадобиться, но подумайте: стоит ли отказываться от этой страховки ради весьма сомнительной попытки сэкономить заряд?

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Поэтому отключать местоположение на Андроид не нужно. Вы не получите значимого прироста автономности, не сможете полностью избавиться от слежки при подключении к мобильной сети, а еще не найдете потерянный телефон и будете вынуждены постоянно наблюдать на экране окно, предлагающее активировать геолокацию.

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