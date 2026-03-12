Влияет ли оперативная память на скорость работы смартфона

Выбирая мощный Android, мы в первую очередь обращаем внимание на процессор смартфона, ведь именно от него в первую очередь зависит производительность. Но что мы знаем про про оперативную память? Принято считать, что она зачастую определяет, будет ли смартфон работать плавно или начнет подвисать через несколько месяцев. Верно ли? Для ответа на этот вопрос важно понять, сколько оперативной памяти в телефоне нужно и влияет ли она на скорость. Разберемся, что такое ОЗУ, на что оно влияет, и какой объем считается нормой в 2026 году.

Что такое оперативная память в телефоне

Если объяснять максимально просто, оперативная память телефона — это место, где хранятся данные, с которыми смартфон работает прямо сейчас. В ней находятся открытые приложения, вкладки браузера, игры и системные процессы.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Многие путают ее с постоянной памятью, но это разные вещи. Постоянная память — это хранилище файлов и программ, а что такое ОЗУ в телефоне проще всего понять на бытовом примере. Представьте стол и шкаф: шкаф — это память устройства, а стол — оперативная память, где лежит все, чем вы пользуетесь в данный момент.

Когда оперативной памяти мало, системе приходится освобождать место, закрывая фоновые процессы. Из-за этого приложения могут перезапускаться, а смартфон начинает работать менее плавно.

На что влияет оперативная память

Количество ОЗУ влияет прежде всего на многозадачность и стабильность работы. Чем больше оперативная память смартфона, тем больше приложений может работать одновременно без перезапуска.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Разницу особенно хорошо видно в таких задачах:

переключение между приложениями;

игры и тяжелые программы;

работа с камерой и обработка фото;

браузер с большим количеством вкладок;

обновления системы и приложений.

Например, телефон с 4 ГБ оперативной памяти в 2026 году уже может заметно подтормаживать при активном использовании. А вот телефон с 8 ГБ оперативной памяти обычно работает значительно стабильнее.

При этом многие пытаются ускорить устройство через очистку оперативной памяти телефона, но на Android это редко помогает. Система сама управляет памятью и закрывает процессы тогда, когда это действительно нужно.

Влияет ли объем ОЗУ на скорость смартфона

Сам по себе большой объем памяти не делает телефон быстрее. Можно взять два устройства с одинаковым количеством ОЗУ, и они будут работать по-разному. На скорость влияет не только оперативная память на Android, но и процессор, накопитель и сама оболочка системы. Обычно смартфоны с большим объемом памяти получают более мощный чип, поэтому создается ощущение, что именно ОЗУ ускоряет работу.

Также важно учитывать тип памяти. Современные стандарты работают быстрее старых, поэтому телефон с хорошей оперативной памятью — это не только про количество гигабайт, но и про скорость самой памяти.

Отдельно стоит сказать про расширение ОЗУ на телефоне. Эта функция использует часть внутреннего накопителя как дополнительную оперативную память. На практике она почти не ускоряет работу, потому что обычная память намного медленнее настоящей ОЗУ. Иногда из-за этого система может даже работать хуже.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Еще несколько лет назад хватало 4–6 ГБ, но сейчас требования выросли. Современные приложения, игры и оболочки стали тяжелее, поэтому минимальный комфортный объем увеличился. В 2026 году можно ориентироваться на такие значения:

телефон с 4 ГБ оперативной памяти — только для базовых задач;

— только для базовых задач; телефон с 8 ГБ оперативной памяти — нормальный минимум;

— нормальный минимум; телефон с 12 ГБ оперативной памяти — хороший запас на несколько лет;

— хороший запас на несколько лет; телефон с 16 ГБ оперативной памяти — максимум для игр и тяжелых задач.

Но важно учитывать не только объем. Тип памяти иногда влияет даже сильнее, чем количество гигабайт. Более новая LPDDR5 или LPDDR5X работает заметно быстрее старых стандартов, поэтому смартфон с меньшим объемом, но более быстрой памятью может быть шустрее.

В итоге, отвечая на вопрос, сколько оперативной памяти в телефоне нужно, можно сказать так: в 2026 году комфортный минимум — 8 ГБ, а оптимальный вариант — 12 ГБ. Но при выборе важно смотреть не только на цифру в характеристиках, а на весь класс устройства, процессор и тип памяти. Иногда именно скорость ОЗУ влияет на работу смартфона больше, чем ее объем.