Говорил и продолжаю повторять: я не пользуюсь MAX как основным приложением и никому его не рекомендую. Об этом был большой текст, где подробно описывалась вся опасность национального мессенджера. Но есть категория людей, для которых установка этого приложения несет особенно серьезные риски. Речь о пожилых людях: бабушках, дедушках, родителях старшего возраста. Именно они становятся главной целью злоумышленников, которые давно освоили госмессенджер как инструмент для обмана. И дело не в том, что мошенники пишут в MAX — они там звонят, представляются официальными лицами и планомерно уничтожают жизни тех, кто не успевает сориентироваться.

Кто становится жертвой в MAX

Пожилые люди устанавливают MAX не потому что хотят, а потому что их вынуждают. Школьные чаты с внуками переехали туда, поликлиники присылают напоминания через национальный мессенджер, соседи зовут туда же. Человек в 65-70 лет устанавливает приложение, потому что «так сказали», ничего не зная ни о самом сервисе, ни о том, какие данные к нему привязаны.

Мошенники перешли в MAX именно по этой причине: там сосредоточилась та самая аудитория, которая не умеет распознавать схемы обмана. Молодой технически грамотный пользователь с большой вероятностью распознает подозрительный звонок. А вот пенсионерка из Ревды, которой звонит «сотрудник Роскомнадзора» и сообщает, что ее квартира под угрозой, — нет. Именно так 65-летняя жительница Свердловской области лишилась 1 785 000 рублей и жилья: через мессенджер MAX злоумышленники угнали ее недвижимость, убедив продать все и перевести деньги на «безопасный счет».

Как мошенники используют MAX

Схем несколько, и они постоянно совершенствуются. Все объединяет одно: мошенники через MAX звонят и представляются официальными лицами: сотрудниками Роскомнадзора, врачами, курьерами, представителями мессенджера. Вот как это работает на практике.

Схема 1: кража аккаунта Госуслуг. Мошенники начали разводить людей с помощью MAX еще с первых месяцев его существования. Злоумышленник звонит, представляется сотрудником национального мессенджера и говорит, что нужно «активировать аккаунт безопасности». Для этого просит продиктовать код из SMS. На самом деле это код от Госуслуг. Получив его, мошенник угоняет аккаунт, оформляет кредиты и совершает другие противоправные действия от имени жертвы.

Схема 2: угон квартиры. Пенсионерке звонят через MAX, представляясь курьером или мастером, и просят код из SMS для «оформления заказа». После этого звонит «сотрудник Роскомнадзора» и сообщает, что через этот код мошенники получили право на ее недвижимость. Чтобы «спасти» квартиру, нужно ее срочно продать и перевести деньги куда скажут. Итог очевиден.

Схема 3: принудительная установка MAX. Мошенники просят установить приложение MAX, представляясь врачами, коллегами или официальными лицами. Цель — получить доступ к аккаунту, через который теперь можно перехватывать коды входа на Госуслуги. Раньше для этого нужен был доступ к SIM-карте. Теперь достаточно взломать один мессенджер.

Почему MAX опасен в 2026 году

Чем опасен MAX в контексте мошенничества — вопрос не риторический. Проблема в концентрации данных. Раньше злоумышленнику нужно было добыть несколько ключей: SIM-карту, данные банка, доступ к Госуслугам. Теперь в MAX сосредоточено все сразу:

привязка к Госуслугам и подтверждение входа через мессенджер;

Цифровой ID с паспортом, СНИЛС, ИНН и полисом ОМС;

планируемая интеграция банков внутри одного приложения;

история переписки, из которой можно вытащить коды и пароли.

Один взломанный аккаунт в MAX, и у мошенника в руках полный пакет документов человека. Это принципиально новый уровень риска по сравнению с любым предыдущим мессенджером. Безопасность MAX при этом не предполагает сквозного шифрования: в политике конфиденциальности прямо написано: данные могут передаваться третьим лицам. Для пожилого человека, который не читает лицензионные соглашения и не знает, что такое сквозное шифрование, это звучит абстрактно. Но последствия вполне конкретны.

Почему в MAX много мошенников

Мошенники в MAX появились практически в первый же день существования мессенджера. Официальные лица заявляли об эффективной борьбе с ними: по словам Роскомнадзора, было заблокировано 70 тысяч SIM-карт мошенников. Но реальные истории о том, как пенсионерка из Курска потеряла 444 тысячи рублей, а жительница Ревды лишилась квартиры, показывают: заявления о безопасности MAX и практика сильно расходятся.

MAX не спасет от мошенников и станет их новым логовом — я говорил об этом с самого начала. Логика простая: мошенники идут туда, где есть уязвимые люди. MAX собрал именно их: пенсионеров, которых загнали в мессенджер административным давлением, людей старшего возраста, привыкших доверять официальному, и тех, кто не разбирается в цифровой безопасности. Это идеальная среда для злоумышленников.

Как защитить родителей в MAX

Если вы не можете убедить родителей или бабушку с дедушкой отказаться от MAX, настройте приложение за них. Несколько конкретных шагов снизят риск попасться на схему:

Включите безопасный режим. Зайдите в «Профиль» — «Безопасность» — «Безопасный режим». В этом режиме звонки и сообщения принимаются только от контактов из телефонной книги. Незнакомцы просто не смогут дозвониться. Ограничьте поиск по номеру. «Профиль» — «Безопасность» — «Поиск по номеру телефона». Переключите на «Контакты». Так случайные люди не найдут аккаунт через поиск. Не создавайте Цифровой ID. Если он уже создан — объясните родственнику, что ни при каких обстоятельствах нельзя никому показывать QR-код из этого раздела. Объясните главное правило: никто и никогда не может просить код из SMS по телефону. Ни курьер, ни врач, ни сотрудник Роскомнадзора, ни «специалист MAX».

Самая надежная защита — это не настройки безопасности MAX, а понимание базовых правил. Код из SMS — это ключ от всего. Тот, кто его взял, получил доступ к Госуслугам, документам и деньгам. Никаких исключений, никаких «но у меня была причина».

Стоит ли устанавливать MAX

Честный ответ: нет, если есть хоть малейшая альтернатива. Почему MAX опасен именно для пожилой аудитории? Потому что концентрирует огромное количество данных в одном месте и при этом не обеспечивает той защиты, которую декларирует. Развод в MAX уже не редкость, а устойчивая тенденция, и пенсионеры составляют непропорционально большую долю жертв.

Если родственник все же настаивает на установке или его вынуждают обстоятельства, то настройте все сами. Будьте рядом на первом этапе и повторяйте главное правило регулярно. Код из SMS не называем никому. Никогда. Ни за что.