Рискнул и сделал Цифровой ID в MAX. Показываю, какие данные пришлось слить

Я не скрываю своего отношения к мессенджеру MAX. Реально никому не советую им пользоваться — и причины для этого у меня вполне конкретные. Но жизнь сложилась так, что другие мессенджеры заблокировали, и теперь даже при бронировании жилья для связи с арендодателем приходится заходить в MAX, поскольку у него «не грузит Telegram». Это вынужденная необходимость, а не осознанный выбор. Но, раз уж деваться некуда, я решил пойти во все тяжкие и разобраться в сервисе Цифровой ID — функции, которая превращает мессенджер в цифровой кошелек с документами. И вот тут началось самое интересное…

Цифровой ID в MAX — что это

Цифровой ID через MAX — это электронный аналог ваших документов, привязанный к учетной записи на Госуслугах. По сути, это то, что давно существует в приложении «Госключ» и на самом портале Госуслуг, только теперь упакованное в интерфейс национального мессенджера.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

После создания Цифрового ID в разделе «Цифровой ID» приложения MAX появляются ваши документы: паспорт, СНИЛС, ИНН и полис ОМС. Каждый из них можно предъявить в виде QR-кода — на кассе магазина, в государственном учреждении или где-либо еще, где принимают цифровой паспорт. Идея сама по себе удобная: не нужно носить с собой бумажник с документами, достаточно смартфона. Другой вопрос — какой ценой это удобство достигается.

Важно понимать, что Цифровой ID без MAX в том же формате недоступен. Формально Госуслуги тоже предлагают мобильный ID, но именно интеграция с MAX делает его применимым в розничных магазинах и ряде других сценариев. Так что если вы хотите расплачиваться лицом или показывать электронный паспорт кассиру — без установки MAX не обойтись.

Чем опасен Цифровой ID

Вот здесь начинается то, ради чего я и затеял этот текст. Когда я приступил к созданию Цифрового ID в MAX, приложение перенаправило меня на Госуслуги — и там появился экран с запросом согласия на передачу данных. Я рассчитывал увидеть что-то вроде «имя, фамилия, дата рождения». Но список оказался значительно длиннее.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Итак, вот что сервис Цифровой ID запрашивает с вашего аккаунта на Госуслугах:

данные документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения;

пол гражданина;

место рождения, указанное в документе, удостоверяющем личность;

СНИЛС застрахованного лица;

ИНН физического лица;

сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания, снятии с регистрационного учета;

сведения о свидетельстве о рождении: серия и номер, дата выдачи, место государственной регистрации;

ИНН ребенка;

СНИЛС ребенка;

сведения о водительском удостоверении: страна выдачи, серия, номер, дата выдачи и прекращения действия, орган, выдавший права, разрешенные категории;

сведения об инвалидности — по себе и по детям;

сведения о страховании в системе ОМС, полисе, прикреплении к медицинским организациям, стоимости и оплате оказанной медицинской помощи;

сведения о транспортных средствах;

сведения о цифровом аналоге студенческого билета;

сведения о полисе ОСАГО;

государственный регистрационный знак, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;

дата рождения;

фамилия, имя, отчество ребенка;

пол ребенка;

удостоверение многодетной семьи;

сведения о свидетельстве о рождении ребенка;

СНИЛС ребенка (повторно, в отдельном пункте);

сведения о страховании детей в системе ОМС;

электронное свидетельство пенсионера;

электронные сведения об инвалидности;

сведения о цифровом аналоге студенческого билета.

И это еще не все. Помимо перечисленного, Цифровой ID по отпечатку пальца также требует биометрических данных, то есть фактически мессенджер получает доступ и к вашей биометрии тоже.

Я остановился на этом экране и перечитал список несколько раз. Мессенджер, который я поставил вынужденно, хочет знать о моих автомобилях, о моих детях, об инвалидности — моей и детей. О том, в какой поликлинике я наблюдаюсь и сколько стоило мое лечение по ОМС. О том, пенсионер я или студент. Все это — для того, чтобы показать паспорт на кассе в «Пятерочке»? Большинство этих данных вообще не нужны для заявленной функции.

Формально, конечно, это добровольное согласие. Можно отказаться. Но тогда Цифровой ID без MAX в нужном формате не работает, и смысл функции теряется. Получается, что безопасность Цифрового ID — это в первую очередь вопрос того, насколько вы доверяете тому, кто получает эти данные. А с учетом того, что политика конфиденциальности MAX прямо допускает передачу данных третьим лицам — я доверяю этому мало.

Отдельно хочу остановиться на детских данных. В списке разрешений несколько пунктов про детей: СНИЛС ребенка, ИНН ребенка, пол, дата рождения, данные свидетельства о рождении, сведения об ОМС детей, инвалидность детей. Зачем? Если у вас нет детей — часть этих пунктов просто не применяется. Но если есть — вы соглашаетесь передать данные о несовершеннолетних в мессенджер, чья политика хранения и передачи данных вызывает серьезные вопросы.

Стоит ли переходить с Telegram на MAX

Тезис про «мне скрывать нечего» здесь не работает. Вопрос не в том, что вы что-то утаиваете от всевидящего ока. Информация о вашем здоровье, детях, машинах и регистрации — это чувствительные данные, утечка которых может стоить дорого. И если вы считаете, что это невозможно — посмотрите на историю утечек у крупных российских сервисов. Безопасен ли Цифровой ID в таких условиях? Я отвечу честно: не уверен.

Как создать Цифровой ID в MAX

Если вы все взвесили и решили, что вам это нужно — процедура несложная. Вот как выглядит подключение Цифрового ID:

Откройте приложение MAX и перейдите во вкладку «Профиль». Найдите раздел «Цифровой ID» и нажмите «Создать Цифровой ID». Приложение перенаправит вас на Госуслуги — выберите способ подтверждения личности. Самый простой — по биометрии. Внимательно прочитайте список запрашиваемых данных и дайте согласие на их передачу. Сделайте селфи — система сверит ваше лицо с фото из документов. Дождитесь подтверждения. Обычно это занимает несколько секунд, но иногда требуется повторная проверка.

После этого в разделе «Цифровой ID» появятся ваши документы — паспорт через MAX, СНИЛС, ИНН и полис ОМС. Каждый из них можно предъявить в виде QR-кода. Если в будущем вы решите отказаться от этой функции, Цифровой ID можно удалить — в том же разделе профиля.

Для чего нужен Цифровой ID и где его использовать

Если отвлечься от вопросов безопасности, возможности Цифрового ID действительно полезны в ряде сценариев. Вот где сейчас работает MAX вместо паспорта:

подтверждение возраста при покупке товаров «18+» в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке», «ВкуссВилле»;

предъявление паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС в государственных учреждениях;

подтверждение личности там, где принимают электронный паспорт ;

; использование водительского удостоверения в электронном виде;

доступ к студенческому билету или удостоверению многодетной семьи в цифровом формате.

Список поддерживаемых мест будет расширяться. Это декларируют разработчики, и скорее всего так и будет. Зачем нужен Цифровой ID в перспективе — понятно: государство последовательно движется к тому, чтобы смартфон с MAX стал основным документом гражданина. Уже сейчас MAX работает как замена паспорта на кассе — и список таких сценариев будет только расти.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Нужен ли вам Цифровой ID прямо сейчас — решайте сами. Если вы часто забываете паспорт или просто хотите иметь документы в телефоне, функция работает и свою задачу выполняет. Если же вы не в восторге от того, сколько информации при этом запрашивается, имеет смысл подождать, пока практика применения Цифрового ID станет более понятной, а вопросы к политике хранения данных получат более четкие ответы.