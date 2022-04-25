Правда ли, что от смартфона портится зрение

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Иван Герасимов 0

Мы уже не раз в наших статьях упоминали о феномене смартфонов: пожалуй, делать окончательные выводы, насколько сильно гаджеты повлияли на нашу жизнь, можно будет ближе к середине этого десятилетия, но промежуточные итоги ясны уже сейчас. Телефоны оказали сильное влияние как на наше общение, так и на самочувствие пользователей. Сегодня расскажем вам о том, насколько сильно смартфоны вредят зрению. Но перед этим небольшой спойлер: во всех виноваты мы сами, а избежать ношения очков можно ограничив использование устройства.

Разбираемся, в каких ситуациях от смартфона портится зрение

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Можно ли пользоваться телефоном в темноте

Постарайтесь хотя бы не пользоваться телефоном, когда просыпаетесь посреди ночи

Все мы любим сидеть в телефоне в темное время суток. По идее, в этом нет ничего плохого, но нужно использовать его с несколькими условиями. Для начала, уменьшите яркость, чтобы глаза не перенапрягались. Для этого подойдет темная тема, менее пёстрые обои и ночной режим, который есть в каждом современном смартфоне.

Называется эта функция по-разному: «Комфорт для глаз», «Ночной режим», «Защита зрения» и так далее. Таким образом, в заданное время уменьшится контрастность, яркость и доля вредного синего света. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Яркость экрана телефона

Прежде, чем покупать смартфон с AMOLED-экраном, изучите его особенности

Кстати о яркости: низкий уровень тоже не всегда полезен для глаз. Опять же, все ситуативно: если речь идет о смартфоне с AMOLED-экраном, то о них стоит кое-что знать. Например, то, что они всегда работают на одном и том же уровне яркости, для ее снижения используется пресловутая широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Она заставляет светодиоды мигать, регулируя подсветку с огрочной скоростью. Соответственно, чем ниже уровень яркости вы устанавливаете на смартфоне, тем более заметным будет мерцание. Соответственно, нагрузка будет ложиться на ваши глаза.

Обычно мерцание заметно, когда уменьшаешь яркость до 50% и ниже. Но, опять же, многое зависит от вашего зрения и восприятия: некоторые не замечают ШИМ вообще. Бороться с ним помогает технология DC Dimming. В общем, ничего плохого про AMOLED сказать не хотим, но если хотите знать нюансы, то прочитайте нашу статью.

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Как правильно держать смартфон

Наверняка вы обращали внимание, что многие люди старшего поколения держат смартфон при использовании чуть ли не на вытянутой руке. Со стороны, конечно, выглядит забавно, но в этом есть смысл: не держите гаджет слишком близко к лицу, чтобы не портить себе зрение. Особенно, если пользуетесь им длительное время. Лучший выход из этой ситуации — увеличить шрифт и размер иконок. Или купить смартфон с большим экраном. Тем более, сейчас многие Android-смартфоны имеют диагональ в 6,5 дюймов.

Лучше держать телефон подальше от глаз

Не забывайте давать отдых глазам, если увлеклись просмотром видео или общением в мессенджерах. Чем чаще прерываетесь, тем лучше для вашего зрения. Причем, помимо смартфонов глаза должны отдыхать от использования планшетов и ноутбуков тоже. Именно поэтому чтение со смартфона — не только сомнительное, но и весьма вредное удовольствие. Лучше сделать гимнастику для глаз или прогуляться.

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Грязный экран телефона

Чем чаще протираете экран телефона, тем лучше для вашего зрения

Несмотря на наличие пленок и защитных стекол с разными свойствами, редко встретишь смартфон с кристально чистым экраном. Следы пальцев, пыль и другие загрязнения влияют на ваше зрение: чем грязнее экран, тем больше нагрузка на глаза и мозг. Из-за этого приходится разглядывать на экране изображение средь пятен, царапин и других следов.

Так что, почаще протирайте дисплей телефона. Как вы помните, вытирать телефон о футболку не стоит, лучше использовать тряпочку из микрофибры. А еще стоит обратить внимание на спиртосодержащие салфетки: подробно об этом в своей статье рассказал мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Артем Сутягин.

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Можно ли читать на ходу

Читать на ходу опасно для глаз

Люди старшего поколения часто советуют не читать на ходу или не сидеть с телефоном во время еды. Прислушайтесь к этим рекомендациям: во-первых, это не очень этично. Во-вторых, из-за тряски во время ходьбы или езды в общественном транспорте ваши глаза испытывают дополнительную нагрузку. Вы пытаетесь сфокусироваться на просмотре контента, из-за чего глаза больше напрягаются и быстрее устают.

В итоге, это может привести к покраснению и ухудшению зрения. Так что, по пути на работу, пока едете в метро, лучше осмотритесь по сторонам или поспите. Представьте, что ваш смартфон разрядился: у нас даже есть список лайфхаков, чем заняться, если смартфон отключился.

Как видите, сам смартфон зрение не убивает. Вредит лишь пренебрежение некоторыми правилами. Делайте отдых от гаджетов хотя бы в выходные!

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