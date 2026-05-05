Совсем недавно разбирал, как расшифровать голосовое сообщение в MAX (функция появилась в версии 26.13.0 и оказалась неожиданно полезной). Не успел порадоваться, как госмессенджер выкатил следующее обновление с еще одной фичей. Теперь в мессенджере можно расшифровывать не только голосовые, но и видеокружки — те самые «кружочки», которые некоторые люди отправляют вместо нормального текста. Расшифровка видеокружков в MAX появилась в версии 26.15.1. Теперь смотрим, как это работает.

Зачем нужна расшифровка видеокружков в MAX

Голосовые сообщения раздражают. Но кружки в MAX — это отдельный уровень неудобства. Голосовое хотя бы можно послушать незаметно в наушниках. Видеокружок требует, чтобы вы смотрели в экран (желательно в тихом месте, без посторонних взглядов). Получить кружочек на совещании или в переполненном метро и означает одно: смотреть его придется позже. А потом еще раз забудешь.

Расшифровка видеосообщений в MAX решает эту проблему полностью. Текстовая версия появляется прямо под кружочком: читаете глазами, не открывая видео. Функция бесплатная, без подписки и без ограничений по количеству расшифровок. Это еще одна причина для списка того, чем MAX лучше Telegram, где уже набралось несколько конкретных пунктов, где национальный мессенджер обходит конкурента. Актуальные новости об обновлениях национального мессенджера публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как сделать расшифровку видеокружков в MAX

Прежде чем искать кнопку перевода видео в текст в MAX, убедитесь, что приложение обновлено. Функция доступна начиная с версии 26.15.1 для Android. Если обновление не пришло автоматически:

Откройте Google Play на смартфоне. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Выберите «Управление приложениями и устройством». Найдите MAX в списке доступных обновлений и нажмите «Обновить». После установки перезапустите приложение.

Если после обновления кнопка расшифровки не появляется, очистите кэш MAX через «Настройки — Приложения — MAX — Хранилище — Очистить кеш» и перезапустите мессенджер.

Как в MAX перевести кружочек в текст

После обновления все работает без дополнительных настроек. Вот как переводить видео в текст в MAX:

Откройте любой чат с видеосообщением-кружочком. Найдите рядом с кружком специальный значок со стрелкой (это буква «Т» в кружке MAX). Нажмите на нее, и система мгновенно сгенерирует текстовую расшифровку прямо под видеосообщением.

Расшифровка сохраняется под сообщением (можно перечитать в любой момент или скопировать текст). Расшифровать кружок в MAX можно в любых чатах: личных, групповых и в архивных переписках. Ограничений по длительности видео нет: перевод видеосообщений в MAX работает для кружочков любой продолжительности.

Стоит ли переходить с Telegram на MAX

Перевод видеокружков в MAX без ограничений — это весомый плюс на фоне Telegram. В мессенджере Дурова расшифровка и голосовых, и видеосообщений бесплатно доступна только два раза в неделю. Все остальное требует подписки Telegram Premium. В MAX — ни лимитов, ни подписки: сделать видео в MAX текстом можно столько раз, сколько нужно.

Однако один удобный инструмент — не повод менять основной мессенджер. Про то, стоит ли переходить с Telegram на MAX, рассказывал отдельно, описывая все плюсы и минусы такого переезда. Если коротко: расшифровка кружков в MAX и голосовых без лимитов — реальное преимущество. Но по общему функционалу, стабильности работы и удобству интерфейса MAX все еще уступает Telegram. Использовать оба мессенджера параллельно — самый разумный сценарий в 2026 году. А обсудить новые функции MAX с другими пользователями можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.