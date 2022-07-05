Станет ли Ватсап платным в 2022 году

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Иван Кузнецов 1

Слухи о том, что Ватсап станет платным, ходят уже давно. Они появились ещё до того, как руководство мессенджера решило обязать пользователей делиться своими данными в рекламных целях. Правда, ни обязательной платы за пользование, ни самой рекламы в итоге не появилось, и сервис так толком и не монетизировали. Однако сейчас вероятность того, что в запрещённая в России Meta введёт подписку на WhatsApp, высока как никогда раньше. Тем более, постепенно разработчики уже начали испытывать платный доступ к сервису.

Whatsapp Premium

WhatsApp Premium вполне может появиться уже в этом или, может быть, следующем году

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Поводом к внедрению платной подписки на WhatsApp может стать, как ни странно, запуск Telegram Premium. Несмотря на то что Павел Дуров в прошлом неоднократно заверял всех, что Телеграм будет полностью бесплатным, со временем он поменял своё мнение и запустил-таки платный доступ к мессенджеру, к которому пользователи отнеслись достаточно лояльно.

Платный WhatsApp — преимущества

Telegram Premium приняли довольно лояльно

Поскольку подписка Telegram Premium является необязательной, она совсем не оттолкнула пользователей. В конце концов, не хочешь платить — не плати. Можешь продолжать пользоваться мессенджером точно так же, как раньше, без каких-либо ограничений. А те, кто хочет получить доступ к дополнительным фишкам, могут заплатить за них. Так что, по сути, убито два зайца сразу.

Но при чём тут Ватсап, спросите вы? На самом деле всё логично. Во-первых, WhatsApp может оценить опыт Telegram и перенять его с минимальным ущербом для своей репутации, сделав подписку максимально факультативной. А, во-вторых, у Ватсапа реально много ограничений, которые можно снять за деньги. Так что наверняка желающих сделать это появится довольно немало.

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Вот вам примерный список функций Ватсапа, которые теоретически могут войти в подписку:

  • Работа на нескольких устройствах одновременно;
  • Увеличение веса файлов, которые можно отправлять через WhatsApp;
  • Группировка чатов и каналов;
  • Возможность скрывать свой онлайн-статус;
  • Возможность устанавливать анимированные аватары;
  • Дополнительные реакции на сообщения;
  • Эксклюзивные стикеры;
  • Расшифровка голосовых сообщений с переводом в текст;
  • Удаление отправленных сообщений;
  • Редактирование отправленных сообщений.

Как видите, список потенциальных преимуществ платной подписки на Ватсап довольно обширен. Да, тут есть фишки, которые доступны в Телеграме бесплатно и так, но поскольку в WhatsApp их ранее не было, разработчики вполне могут добавить их и включить в состав премиум-подписки. В конце концов, зачем добру пропадать зря, если можно собрать за это деньги.

Платная подписка на Ватсап

У Ватсапа даже больше возможностей запустить реально полезную подписку, чем у Телеграма

Вне зависимости от того, сколько будет стоить платная подписка на Ватсап, у неё определённо появятся последователи. Это логичный вывод из совокупной аудитории мессенджера. На сегодня им пользуются более 2 миллиардов человек по всему миру. Поэтому, если подписаться на WhatsApp Premium решится 0,001% от всех пользователей, это будет уже 2 миллиона платных подписчиков. А ведь их число почти наверняка будет постоянно расти. Особенно, если мессенджер предложит им дополнительные функции.

Понятное дело, что всё, что будет входить в подписку Ватсап Премиум, я нафантазировал себе сам и по итогу он может быть совершенно другим, однако в таком виде она выглядит даже более выгодной, чем Telegram Premium. Всё-таки возможность удалять и редактировать отправленные ранее сообщения, а также использовать WhatsApp на нескольких устройствах — это то, чего реально хотят пользователи. А значит, если предложить им это за деньги, многие наверняка согласятся платить.

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Сделает ли подписка Ватсап хуже? Думаю, нет. Естественно, наиболее крутые нововведения будут внедряться только в платную версию, минуя общедоступную. Однако кто вообще сказал, что разработчики планировали добавить в WhatsApp удаление сообщений по истечении часа после их отправки или, скажем, использование на нескольких устройствах одновременно? То-то и оно. Так что пусть уж лучше будет, даже если и платно. Я бы за такие привилегии заплатил.

Я уже не говорю о том, что WhatsApp может просто скопировать все функции, которые предлагают кастомные версии клиента, добавив их в официальное приложение. По сути, разработчикам даже не придётся думать над тем, какие привилегии добавить в подписку — они и так известны всем. К тому же, появление подписки на Ватсап сделает практически бессмысленным использование тех самых кастомов, которые серьёзно потеряют в популярности.

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1 комментарий
  1. DrMeth

    А кому-то он нужен этот Ватсап?

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