Многие российские приложения перестали работать с включенным VPN. Увы, но это уже факт. Банки, маркетплейсы, госсервисы встречают сообщением «похоже, вы используете VPN» и закрывают доступ. Приходится снова лезть в отдельное приложение и переключать кнопки вкл/выкл. А что с MAX? Национальный мессенджер работает? Что происходит, когда открываешь MAX с VPN, и какими последствиями это грозит? Провел эксперимент лично и разобрался во всем.

MAX блокирует VPN — правда или нет

Начну с личного опыта. Запускал мессенджер MAX с включенным VPN — приложение открылось без проблем, сообщения отправлялись, каналы читались. Никаких предупреждений, никаких сообщений об ошибке. Но в то же время поступают жалобы, что MAX не работает с VPN. Часть пользователей сообщает, будто сообщения зависают, каналы не обновляются или приложение вообще не подключается к серверам при включенном туннелировании. Картина неоднородная: у одних все работает, у других нет. Скорее всего, дело в конкретном сервере или протоколе: одни конфигурации проходят без проблем, другие вызывают сбои.

Если у вас MAX не работает с VPN — это не обязательно целенаправленная блокировка. Иногда причина совсем в другом. Отдельно разбирал, что делать, если не работает MAX. Прочитайте на случай возникновения проблем в будущем.

Правда ли, что MAX отслеживает VPN

Да, правда. MAX проверяет VPN. Это подтверждено исследованием компании RKS Global, которая изучила код приложения. MAX видит VPN через стандартный набор методов: проверка сетевых интерфейсов, анализ таблицы маршрутизации, проверка DNS-адресов и IP-адреса подключения. Если что-то в этой картине указывает на туннель, то система это фиксирует.

Важное уточнение: факт того, что MAX отслеживает VPN, не означает автоматической блокировки. Приложение собирает эти данные, но не всегда использует их для ограничения доступа. Пока. Блокировка VPN в России на уровне приложений — это тренд, а не разовая акция, и сегодняшняя мягкость национального мессенджера завтра может смениться жесткой стеной.

Какие данные собирает мессенджер MAX

MAX следит за VPN не просто как за фактом подключения. По данным того же исследования RKS Global, в код приложения встроены SDK от VK с телеметрией, которая собирает поведенческие данные пользователя. В том числе фиксируется сам факт использования туннеля и передается на серверы. Что конкретно уходит:

информация о сетевом интерфейсе (есть ли признаки VPN);

IP-адрес подключения (внешний адрес, через который идет трафик);

поведенческие данные (какие функции используются, как долго, в какое время);

данные об устройстве (модель, версия ОС, идентификаторы).

Работа VPN и MAX одновременно означает, что приложение знает: вы пытаетесь скрыть трафик. Эта информация сохраняется. Куда она потом идет и как используется — вопрос открытый, но с учетом того, что приложение MAX обязано передавать данные по запросу силовых структур, ответ на него не сложно предугадать. Веселее, конечно, было бы пользоваться Telegram. Но мы помним, почему это стало сложнее.

И отдельная история на горизонте: сколько придется платить за VPN-трафик. В России реально обсуждается введение платы за международный трафик. Так что даже если мессенджер MAX сегодня работает без претензий, сам факт использования VPN в ближайшем будущем может стать дорогим удовольствием.

Что делать, если MAX не работает с VPN

Если из-за MAX не работает VPN, туннель сам мешает работе мессенджера, то самое простое решение очевидное: отключить VPN перед открытием приложения. Не сворачивать, не переключать сервер, а именно разорвать соединение. Большинство VPN-приложений продолжают держать туннель в фоне после сворачивания, поэтому просто убрать окно с экрана недостаточно.

Если MAX глушит VPN уже после того, как приложение запущено, попробуйте сменить тип подключения. Переход с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот иногда помогает, потому что меняется IP-адрес и система заново оценивает соединение.

Для тех, кто смотрит в будущее с оптимизмом: легальный VPN скоро появится в RuStore. Это будет VPN, одобренный государством, работающий в рамках российского законодательства и, по всей видимости, не вступающий в конфликт с MAX. Чем именно такой инструмент будет отличаться от обычного — вопрос философский.

Стоит ли пользоваться MAX с VPN

Технически можно, и у многих, включая меня, все работает. Но есть несколько вещей, которые стоит понимать. MAX фиксирует факт использования VPN и передает эти данные. Это не домыслы, а де-факто задокументированное поведение приложения. Зашел в MAX с VPN — значит, приложение об этом знает и сохраняет информацию.

Если вы используете VPN ради конфиденциальности, то запуск приложения MAX и VPN одновременно эту конфиденциальность не обеспечивает. Мессенджер видит достаточно, чтобы понять, что происходит. Ну и если совсем честно: я вообще не советую пользоваться MAX. Если коротко: это не про VPN, а про принципы, на которых построен этот продукт.