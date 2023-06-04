4 смартфона, о которых нельзя забывать, если хочется обновиться

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Артем Сутягин

Хороших телефонов много, и мы регулярно публикуем списки лучших моделей в разных направлениях. Это могут быть новинки, бюджетные смартфоны, флагманы и тому подобное. Но время от времени мы отступаем от установленных рамок и делимся с вами своим мнением, какие смартфоны мы считаем хорошими по тем или иным параметрам. В этот раз я расскажу о тех моделях, которые стоит вспомнить на сегодняшний день, если вы хотите купить себе новый смартфон. Не все они относятся к новинкам, но они до сих пор хорошо себя показывают и прослужат еще не один год. А главное, они относятся к разным ценовым категориям.

4 смартфона, о которых нельзя забывать, если хочется обновиться. Выбираем телефоны, которые стоит вспомнить. Фото.

Выбираем телефоны, которые стоит вспомнить

OnePlus Nord N20 5G — недорогой китайский смартфон

OnePlus оттачивала линейку Nord в течение нескольких поколений и даже улучшала камеру. Сейчас мы имеем дизайн, который нравится людям, и крутой AMOLED экран на передней панели. Это не самый яркий дисплей всех времен, но благодаря насыщенным цветам и глубокому черному цвету все выглядит хорошо.

Внутри находится процессор Snapdragon 695, который обеспечивает достаточную производительность практически для всего, что вы можете на него поставить. OnePlus даже имеет 3,5мм разъем для наушников и поддержку NFC, что является еще двумя вещами, которые обычно не встречаются в телефонах этого ценового диапазона.

В целом, это лучший процессор, лучший дисплей, разъем 3,5 мм, поддержка карт microSD и NFC в телефоне стоимостью около 20 000 рублей. Это удивительно, если не сказать больше.

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Но все эти бонусы не обходятся без некоторых недостатков. Среди них то, что телефон поставляется с Android 11 и получит только одно обновление до Android 12. Учитывая, что Android 13 вышел прошлой осенью, это ставит телефон в невыгодное положение.

Причины купить OnePlus Nord N20 5G:

  • Красивый дизайн
  • Разъем +3,5 мм, карта microSD и поддержка NFC
  • Удобная ОС
  • Отличная основная камера

Причины не покупать OnePlus Nord N20 5G

  • Нет ползунка предупреждений
  • Только одно обновление Android

Купить OnePlus Nord N20

Samsung Galaxy A23 5G — доступный Самсунг

Серия Galaxy S от Samsung привлекает к себе больше всего внимания, но эти телефоны далеко не единственные, которые производит компания. Если вы хотите получить в свои руки надежный смартфон, который не ударит по карману, обратите внимание на Galaxy A23 5G.

Он может похвастаться множеством характеристик, среди которых 6,5-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также о очень приличный чипсет Snapdragon 695 и большая батарея емкостью 5000 мАч.

Samsung Galaxy A23 5G — доступный Самсунг. Samsung Galaxy A23 5G. Фото.

Samsung Galaxy A23 5G

Массив из четырех камер позволяет снимать с максимальным разрешением 50 Мп. Так же есть сверхширокий модуль на 5 Мп. Оно дополняются датчиком глубины и макромодулем. Для своей стоимости все это работает хорошо, но не идеально. Зато есть поддержка карт памяти, которая позволяет расширить хранилище со скудных 64 ГБ до 1 ТБ.

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Возможно, его самым большим преимуществом при сравнении Galaxy A23 с Nord N20 является то, что первому гарантировано два обновления ОС помимо Android 12. Некоторых людей один только этот факт может подтолкнуть к покупке.

Конечно, это лучшее устройство на рынке, а большие рамки могут вызвать у нас головную боль, но вы получаете хороший баланс затраченных средств и полученной производительности. Его тоже точно стоит включить в шорт-лист при выборе нового смартфона.

Причины купить Samsung Galaxy A23 5G

  • 120 Гц дисплей
  • Большой аккумулятор на 5000 мАч
  • Расширяемое хранилище
  • Разъем для наушников 3,5 мм

Причины не покупать Samsung Galaxy A23 5G

  • Только 64 ГБ встроенной памяти
  • Средние камеры
  • Больши габариты

Купить Samsung Galaxy A53

Google Pixel 6 — выгодный смартфон

Да Google Pixel 6a дороже предыдущих моделей, но эти деньги не пропадут зря, поскольку Google Pixel 6a в настоящее время является одним из лучших относительно недорогих телефонов Android, которые можно купить в том числе в России.

Google Pixel 6 — выгодный смартфон. Google Pixel 6. Фото.

Google Pixel 6

Pixel 6a может похвастаться ярким AMOLED-дисплеем и хорошим чипсетом Google Tensor — тем же, что и в более дорогих Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Вы также получаете все эксклюзивные функции камеры, доступные во флагманах Pixel наряду с ОС Android 13, адаптивной зарядкой и изящным дизайном, которым славятся последние модели телефонов Google.

Pixel 7a — первый Андроид, который хочется купить вместо iPhone.

Но и этот телефон не идеален. У вас нет разъема для наушников или беспроводной зарядки, а частота обновления дисплея составляет всего 60 Гц. Но соотношение цена и качества делает телефон очень интересным, несмотря на то, что ему уже год.

Причины купить Google Pixel 6

  • Отличные камеры за свою цену
  • Чипсет Google Tensor
  • Премиум дизайн
  • Яркий AMOLED-дисплей

Причины не покупать Google Pixel 6

  • Частота обновления 60 Гц
  • Нет разъема для наушников

Купить Google Pixel 6

TCL 20C — хороший телефон

Нельзя отрицать, насколько хороши Nord N20 и Galaxy A23, но многим они кажутся переоцененными. Плюс, многие люди захотят телефон большего размера. Поэтому вы должны рассмотреть и этот телефон.

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Во-первых, у TCL 20S отличный дисплей. Это 6,67-дюймовая ЖК-панель Full HD+, секретным оружием которой является технология TCL NXTVISION. Это позволяет получить более четкое изображение и более яркие цвета, создавая отличную основу для игр, фильмов и многого другого.

TCL 20C — хороший телефон. TCL 20C. Фото.

TCL 20C

Внутреннее устройство TCL 20S так же вызывает интерес. Телефон предлагает хорошую производительность, 128 ГБ расширяемой памяти и большую батарею емкостью 5000 мАч. Его основной 64 Мп датчик значительно лучше 48 Мп в предыдущем поколении. Правда, обновления безопасности гарантированы только до середины 2023 года.

Причины купить TCL 20С

  • Четкий и яркий дисплей
  • 5000 мАч аккумулятор
  • Имеет NFC-чип
  • Улучшенная основная камера
  • Очень быстрый процессор для своей цены (Snapdragon 662)

Причины не покупать TCL 20С

  • Нет официального рейтинга водонепроницаемости IP

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