6 топовых устройств Xiaomi по самым выгодным ценам

Все знают, что Xiaomi производит доступные и при этом качественные устройства. Однако даже на их покупке можно очень неплохо сэкономить. Главное — правильно подобрать момент. Поэтому, если вы давно планировали поменять смартфон или планшет, то для вас предоставляется отличная возможность это сделать. С 18 по 27 марта Xiaomi проводит распродажу своих устройств. Там вы можете с приятной скидкой урвать несколько смартфонов, таких как POCO M6 Pro, Redmi Note 13, Xiaomi 14 и многое другое. А для тех, кто телефон менять не планирует, найдется Xiaomi Pad 6 по очень привлекательной цене.

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Какой смартфон ПОКО лучше

Относительно недавно был представлен смартфон POCO X6 Pro 5G, и вот он уже на распродаже. Один из самых мощных аппаратов на рынке можно урвать по очень приятной цене. Вот что вы получите, если выберете его:

AMOLED экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц ;

; Процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra ;

; Камера с тремя объективами 64+8+2 МП;

Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт;

8+256 ГБ или 12+512 ГБ памяти.

В AnTuTu аппарат набирает серьезные 1,46 миллиона баллов. Это значит, что вы сможете играть в любые, даже требовательные игры на максимальных настройках и не переживать, что производительности для этого вам не хватит. Ну а запас прочности у такого аппарата действительно высок. На распродаже POCO X6 Pro 5G обойдется вам в 269 долларов. Главное, не забудьте взять купон на 10 долларов.

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Недорогой смартфон ПОКО

Если в игры вы не играете и такая серьезная производительность, как в POCO X6 Pro 5G вам не нужна, то можете присмотреться к устройству немного попроще. Но не думайте, что здесь экономили на железе. Разница лишь в процессоре и внешнем виде. Как и в предыдущей модели, в POCO M6 Pro используется большой экран диагональю 6,67 дюйма с пиковой яркостью 1300 нит и частотой обновления 120 Гц. К тому же, как во флагманских смартфонах, датчик отпечатка пальца здесь встроен в дисплей.

За производительность в нем отвечает зарекомендовавший себя MediaTek Helio G99-Ultra. Кстати, если вам вдруг захочется поиграть, то чипсет легко с этим справится, просто настройки графики придется чуть уменьшить. Набор камер в нем аналогичен POCO X6 Pro 5G, поэтому можете рассчитывать на качественные снимки практически в любых условиях. Ну а чтобы вся эта радость не разряжалась к обеду, производитель оснастил POCO M6 Pro аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.

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Вам понадобится примерно 44 минуты, чтобы зарядить его с 0 до 100%. Шикарные показатели. Признаюсь честно, уже заказал такой аппарат одному из своих родственников, так что не отставайте. Тем более что с 18 марта версия 8+256 ГБ обойдется вам в 175 долларов, а 12+512 ГБ — в 219 долларов. Больше смартфонов POCO вы найдете в магазине бренда на АлиЭкспресс.

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Стоит ли покупать Redmi Note 13

Смартфоны под брендом POCO получаются очень неплохими, сам пользуюсь POCO F5 Pro. Однако далеко не всем нравится их внешний вид. На распродаже Xiaomi, которая стартует 18 марта, с отличной скидкой можно будет выхватить Redmi Note 13, который отличается определенной строгостью во внешнем виде. Он оснащен большим дисплеем 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Даже в iPhone 15 такого нет. За производительность в нем отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685. Неплохое решение для повседневных задач.

Сможете даже поиграть на нем в простенькие игрушки. Смартфон получил набор камер 108+8+2 МП и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Кстати, это один из немногих современных смартфонов, которые поддерживают карты памяти microSD. Правда придется отказаться от второй SIM-карты, но иногда флешка важнее. На распродаже версия 6+128 ГБ будет стоить 169 долларов, а за 8 ГБ ОЗУ с таким же накопителем попросят 199 долларов. Приятная скидка на хороший смартфон.

Купить Redmi Note 13

Какой смартфон Redmi купить в 2024

Во всей серии Redmi Note 13 с точки зрения внешнего вида мне больше всего нравится модель Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Про этот аппарат можно смело говорить, что он получился красивым. Так что, если вы искали не только хорошее устройство с точки зрения железа, но и внешнего вида, то вам однозначно стоит к нему присмотреться. Да и начинка здесь неплохая. Смотрите сами:

Процессор MediaTek Dimensity 7200-Ultra ;

; AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц ;

; Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт;

Тройная камера 200+8+2 МП;

8+256 ГБ или 12+512 ГБ.

Естественно, что NFC, Bluetooth 5.3 и другие плюшки здесь на месте. Кстати, это один из немногих смартфонов Xiaomi, который имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Так что, если вы находились в раздумьях по поводу его покупки, то самое время их отбросить. К тому же с купоном на распродаже он обойдется в 379 долларов, что для такого аппарата можно считать отличным предложением.

Купить Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Самый крутой смартфон Xiaomi

Тем, кто предпочитает флагманские смартфоны, нам тоже есть, что предложить. В Xiaomi 14 практически нет компромиссов, и он точно порадует вас своими возможностями. А они здесь действительно крутые. Аппарат получил AMOLED-экран диагональю 6,36 дюйма с динамической частотой обновления 1-120 Гц. Такой смартфон удобен для использования одной рукой, при этом никаких проблем с восприятием информации с дисплея у вас не возникнет.

За производительность в нем отвечает мощнейший Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, выполненный по 4 нм техпроцессу. Ни о какой задумчивости в интерфейсе и приложениях здесь не может быть и речи. Все объективы на основной камере получили разрешение 50 МП и настройку от Leica. Поэтому получить качественные снимки или снять крутое плавное видео вы сможете без каких-либо проблем. Хоть смартфон и получился компактным, но в него удалось установить аккумулятор на 4610 мАч, что даст вам 15 часов непрерывного использования.

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С помощью комплектной зарядки мощностью 90 Вт вы зарядите его до 100% примерно за полчаса. Xiaomi 14 продается в двух конфигурациях: 12+256 ГБ и 12+512 ГБ. Выбирайте нужный цвет и оформляйте заказ. Такая покупка вас точно не разочарует. Флагман он и есть флагман.

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Хороший недорогой планшет на Андроиде

Не стоит забывать, что Xiaomi славится не только смартфонами, но и крутыми планшетами. Достаточно просто посмотреть на Xiaomi Pad 6, чтобы все вопросы на эту тему у вас отпали. Смотрите, какие характеристики он предлагает:

IPS-дисплей диагональю 11 дюймов с частотой обновления 144 Гц ;

; Процессор Qualcomm Snapdragon 870 ;

; Емкий аккумулятор 8840 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт;

Версии на 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ;

Стереодинамики Dolby Atmos;

Основная камера на 13 МП и фронтальная на 8 МП;

Вес всего 490 г.

Таким устройством приятно пользоваться. Качественный экран и производительный процессор делают свое дело. Вам не придется переживать ни о каких лагах и подергиваниях. Сможете запускать любимые игрушки или фильмы на большом дисплее и наслаждаться крутой картинкой. Так что, если вы давно искали себе новый планшет, то не проходите мимо Xiaomi Pad 6. Пожалуй, на рынке Android-планшетов это лучшее предложение по соотношению цены и качества. Ещё больше устройств Xiaomi можно найти в официальном магазине компании на AliExpress.

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